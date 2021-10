Que pensez-vous du nouveau MacBook Pro ayant une encoche sur l’écran ?

Avec les AirPods 3 et les nouvelles couleurs du HomePod mini, Apple a présenté cette semaine les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. En plus d’un nouveau design et des puces surpuissantes M1 Pro et M1 Max, les nouveaux MacBook présentent un ajout plutôt controversé : une encoche en haut de l’écran. Maintenant, nous voulons connaître votre opinion sur l’encoche à venir sur le Mac.

La découpe en haut de l’écran sur certains appareils est communément appelée « encoche ». Apple a adopté l’encoche pour la première fois en 2017 avec l’iPhone X, car c’était le premier iPhone à avoir un affichage bord à bord. Bien que l’encoche soit désormais présente dans à peu près tous les modèles d’iPhone, Apple avait jusqu’à présent gardé l’encoche limitée à son téléphone.

Tout comme l’iPhone, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces disposent d’un affichage bord à bord. En conséquence, Apple a ajouté une découpe en haut de l’écran pour loger la nouvelle caméra frontale 1080p. Fait intéressant, le nouveau MacBook Pro n’a pas de caméra TrueDepth pour Face ID, donc on ne sait pas pourquoi la société a opté pour une si grande encoche.

Comme nous l’avons vu lundi, les développeurs peuvent choisir s’ils souhaitent profiter de la zone d’encoche sur ces nouveaux Mac ou si l’application doit s’exécuter avec une barre noire sur le dessus. Il convient de noter que par défaut, les applications non mises à jour fonctionneront en « mode de compatibilité » avec la barre noire en haut en plein écran.

Apple a également souligné qu’il avait agrandi l’écran afin de placer la barre de menus macOS dans la zone d’encoche, de sorte que l’utilisateur finira par avoir plus d’espace pour afficher le contenu.

Bien sûr, certains utilisateurs ne semblaient pas aimer l’idée d’avoir une encoche sur un Mac, tandis que d’autres étaient d’accord avec Apple. Que cela vous plaise ou non, je peux certainement voir l’encoche arriver sur d’autres ordinateurs Mac à l’avenir.

Dans cet esprit, que pensez-vous d’avoir une encoche sur le MacBook Pro – et éventuellement d’autres ordinateurs ? Faites-le nous savoir dans le sondage et aussi dans la section commentaires ci-dessous.

