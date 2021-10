Que peut apporter Case Keenum à l’offensive des Browns ?

La blessure à l’épaule de Baker Mayfield signifie qu’il ne jouera pas la semaine 7 pour les Browns de Cleveland. Heureusement pour eux, l’entraîneur-chef Kevin Stefanski a un plan de sauvegarde.

Les Browns ont signé Case Keenum pour un contrat de 18 millions de dollars sur trois ans en 2020, ce qui fait de lui le troisième quart-arrière de sauvegarde le mieux payé de la ligue. Cette décision l’a réuni avec Stefanski, qui a aidé à préparer la meilleure saison de la carrière du compagnon en tant qu’entraîneur des quarts des Vikings du Minnesota en 2017. Cet automne-là, l’exilé de Jeff Fisher est sorti du banc pour mener les Vikes à une fiche de 12-3 dans les matchs où il a lancé au moins 20 passes. Il était le gros bras à l’autre bout du Miracle de Minneapolis cet hiver-là :

Quitter les Twin Cities a finalement conduit à la déception alors qu’il languissait à Denver et à Washington avant de se contenter d’un rôle de sauvegarde de grande valeur dans l’Ohio. Maintenant, Keenum, 33 ans, aura la chance de prouver qu’il est toujours capable de mener une attaque de Stefanski vers la gloire aux heures de grande écoute.

Les parieurs ne sont pas convaincus qu’il s’en sortira. Le Cleveland est passé d’un favori Moneyline de -170 à -130 tandis que les Broncos sont passés de +135 à +105 dans les heures qui ont suivi la chute des nouvelles de Mayfield, selon Tipico. À quel genre de baisse les Browns peuvent-ils s’attendre lors de la transition de Mayfield à Keenum? Un regard sur son 2017 fournit une feuille de route approximative.

Cleveland va devoir revenir sur sa passe de downfield

Keenum et Mayfield sont assez similaires. Les deux étaient des recrues du lycée négligées qui ont dû se contenter de programmes de football de deuxième niveau au Texas. Les deux ont dépassé les attentes collégiales en route vers des carrières historiques. Les deux se sont retrouvés à Cleveland, où ils sont répertoriés à 6’1 et 215 livres.

Pourtant, Stefanski devra peaufiner son attaque pour adapter Keenum derrière le centre. Le vétéran a excellé au Minnesota avec un jeu de passes principalement à courte portée malgré son gros bras. Sa passe moyenne n’a parcouru que 7,3 verges aériennes – 28e plus longue parmi les QB qualifiés qui tombent malgré la présence des grands larges Stefon Diggs et Adam Thielen sur la liste. Mayfield, en comparaison, se classe sixième dans la NFL avec une passe moyenne qui parcourt 9,4 mètres vers le bas en 2021.

Cela ne signifie pas que Keenum est incapable de lancer le ballon, mais plutôt que le Minnesota était heureux d’utiliser des itinéraires plus courts pour ouvrir des gains plus importants. Keenum a lancé environ six écrans par match en tant que Viking, générant un métrage à faible risque et augmentant l’impact d’un groupe de tailback qui faisait en moyenne moins de quatre yards par course. Cela a contribué à créer de l’espace en aval lorsque le coordinateur offensif Pat Shurmur lui a donné le feu vert pour trouver Thielen et Diggs en aval :

Ce que vous voyez ci-dessus est quelque chose que nous verrons probablement contre les Broncos; passe de jeu-action. Stefanski a souvent utilisé ce concept simple pour aider à réhabiliter Mayfield après une terrible campagne de deuxième année dans la NFL en accordant un peu plus de temps dans la poche et de nouvelles ouvertures dans le champ. Cependant, il a rappelé ses appels de jeu d’action (de 7,6 par match à 6,3) alors que le jeune quart-arrière s’installait dans sa nouvelle attaque en 2021.

La rupture d’une sauvegarde pourrait signifier un retour à ce principe. Il y a une autre partie du livre de jeu «reconstruire Baker» qui peut ne pas se traduire par le premier départ de Keenum en tant que Brown.

L’un des mouvements importants de Stefanski en 2020 pour soutenir son démarreur était de s’appuyer sur des déploiements conçus pour réduire les tendances à faire trop de Mayfield. En libérant des larges séquences, en réduisant la pression et en limitant le cône de vision de son QB, l’entraîneur de première année a réussi à transformer les Browns en une équipe éliminatoire. Cela faisait également partie de la stratégie du Minnesota avec sa sauvegarde de 2017.

Verrons-nous Keenum s’attaquer à la section du livre de jeu qui pousse le passeur hors de la poche et vers la ligne de touche? C’est possible, mais cela semble improbable. Mayfield est le meilleur coureur des deux ; il est à la fois plus jeune et plus mobile. Keenum est capable de faire des lancers en courant et est assez précis dans ces situations, mais il manque du timing de Mayfield. Même lorsqu’il s’échappe pour délivrer une frappe parfaite, il y a souvent un désastre qui se cache parce qu’il lance le ballon une fraction de seconde trop tard.

Les Vikings pourraient s’en tirer avec ce risque supplémentaire car ils avaient la défense classée n ° 1 de la ligue en 2017. Les Browns ont le talent brut pour jouer comme une unité du top cinq, mais n’y sont pas encore arrivés. Ils ont traversé des hauts et des bas qui atténueront à quel point Stefanski fait confiance à son QB pour prendre des risques, en particulier avec un groupe de joueurs compétents compromis.

Les blessures des Browns ailleurs vont vraiment limiter son efficacité

Cleveland a le meilleur peloton de running back de la ligue. Aucun de ces gars ne sera disponible jeudi soir. Nick Chubb et Kareem Hunt manqueront chacun la semaine 7 en raison d’une blessure, repoussant les fonctions de retour à D’Ernest Johnson et Demetric Felton.

Ce n’est pas étranger à Keenum. En 2017, il a vu la campagne des recrues de Dalvin Cook interrompue par une déchirure du LCA. Les remplaçants de Cook, Latavius ​​Murray et Jerick McKinnon, étaient pour la plupart dans un soulagement moyen. Même ainsi, Murray et McKinnon en 2017 étaient un bien meilleur duo que Johnson et Felton en 2021.

Cela jette une clé dans le plan de match de Stefanski. Keenum fonctionne mieux lorsque l’action de jeu libère de l’espace dans la partie intermédiaire du terrain. Qui va être tellement menacé par Johnson (3,7 yards par course) et Felton (zéro course pro) qu’ils vendent pour arrêter la course ?

Malheureusement pour Keenum, sa ligne offensive n’est peut-être pas la bénédiction que nous pensions qu’elle allait entrer dans la saison. Cleveland est entré en 2021 en tant que meilleure ligne offensive de PFF tandis que les Vikes de 2017 ont terminé au n ° 22. Dans les semaines qui ont suivi, les blessures de Jedrick Wills et Jack Conklin ont contribué à pousser le taux de licenciement de Mayfield à 9,4%, le pire en carrière. Les deux ont manqué le temps d’entraînement cette semaine. Perdre l’un ou l’autre renverrait le jeu de passes dans une tempête de lancers rapides pour rediriger la pression.

C’est là qu’un vétéran receveur de possession comme Jarvis Landry pourrait transformer le foin en or, mais il est dans la réserve des blessés. Odell Beckham Jr. peut remplir ce rôle, mais il continue de décevoir en tant que Brown. Au lieu de cela, les ailiers rapprochés David Njoku et Austin Hooper devront entrer dans le vide pour des passes à courte portée comme Kyle Rudolph en ’17 (57 attrapés, 532 verges, huit touchés dans une campagne Pro Bowl – c’est comme une bonne nuit pour parier le Les extrémités serrées des Browns pour un TD à tout moment !).

Cela augmente également les attentes des jeunes larges Donovan Peoples-Jones et Rashard Higgins pour avoir un impact semblable à Diggs lorsque Keenum le diffuse. Peoples-Jones surfe sur une vague d’adulation fantastique après la performance de 101 verges et deux touchés de la semaine dernière, mais Higgins est le gars qui a le plus aidé son quart-arrière en 2020. Les deux ont été ciblés à plus de 12 verges en moyenne cette saison, donc recherchez-les lorsque Keenum obtient le feu vert contre la couverture de couverture :

Que pouvons-nous attendre de Keenum compte tenu de son succès avec Stefanski en 2017 et de la liste actuelle de l’offensive et des blessés des Browns?

Une légère augmentation des lancers et des écrans à courte portée, même avec les deux meilleurs RB de Cleveland blessés Beaucoup de passes de jeu, mais moins de déploiements Passes courtes à Beckham Jr., Njoku et Hooper Un tir en profondeur occasionnel à Higgins et Peoples-Jones

Cela suffira-t-il à renverser les Broncos et leur défense pleine de stars ? La version Vikings de Keenum a connu deux de ses meilleurs jours contre les 10 meilleures défenses de Los Angeles et Washington en 2017. Denver ne se classe même pas dans le top 20 cette année. Il sera difficile de retrouver la gloire d’il y a quatre ans, mais nous avons une assez bonne idée de la façon dont Kevin Stefanski et les Browns peuvent le faire.