Que peut être votre fils ?

L’avenir et le présent de l’éducation passent par la création de générations tolérantes et ouvertes pour embrasser toutes sortes de identités de genre et orientations sexuelles.

Les enfants et adolescents des nouvelles générations sont de plus en plus scolarisés dans un diversité affective-sexuelle. Cette éducation leur permet d’obtenir des informations sur les sexualités et les identités existantes. Cela ouvre non seulement la porte à la tolérance, mais leur permet également de nous faire confiance au cas où ils subiraient une quelconque discrimination en raison de leur identité ou de leur sexualité.

En tant que pères et mères, nous ne pouvons pas nous fermer les yeux sur ces nouvelles façons de nous identifier. Car même si nous voulons le nier, nos enfants sont libres de décider comment ils veulent être, comment ils veulent s’exprimer et qui ils veulent. Nous devons être préparés et leur fournir toutes les informations qui existent à ce sujet pour les accompagner.

Par conséquent, nous vous apportons certains des termes et concepts les plus populaires sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle qui existent et nous vous expliquons leur signification.

Quels types d’orientation sexuelle existe-t-il?

L’orientation sexuelle a à voir avec l’attirance affective-sexuelle que nous ressentons envers une autre personne.

Hétérosexuel

Attirance envers une personne du sexe opposé.

Homosexuel

Attirance envers une personne du même sexe. Ici, les termes gay sont utilisés pour désigner l’attirance affective-sexuelle entre l’homme et l’homme et lesbienne pour l’attirance affective-sexuelle entre la femme et la femme.

Bisexuel

Attirance envers une personne sans distinction ni par sexe ni par genre

Asexualité

Tout le monde n’a pas de désir sexuel, c’est à cela que se réfère l’asexualité. Les personnes asexuelles ne ressentent pas de désir sexuel pour d’autres personnes (bien qu’il existe différents degrés d’asexualité, elles peuvent avoir du désir sexuel à certaines occasions). Ces personnes peuvent en effet être attirées de manière romantique.

Quels types d’identité de genre existe-t-il ?

La identité de genre c’est un concept différent de l’identité de genre. Les genre c’est une construction de la société qui assigne et impose certaines caractéristiques à un sexe. « Le genre crée des modèles d’identité féminine et masculine & rdquor ;, dit Lara Avargues dans le cours communautaire Educar es Todo« Éducation sexuelle de la famille & rdquor ;.

Notre identité de genre est la façon dont nous percevons notre genre et la façon dont une personne vit son genre, indépendamment de son apparence et de son sexe.

Tant la Convention relative aux droits de l’enfant que des organisations telles que Save the Children indiquent que c’est un droit que les enfants peuvent exprimer leur identité de genre en toute liberté.

Voici quelques concepts liés à l’identité de genre

Personne cis / personne trans

La personne cis est-ce dont le sexe correspond au sexe avec lequel ils sont nés. La personne trans est-ce dont le sexe ne correspond pas au sexe avec lequel ils sont nés. Il y a des hommes avec une vulve et il y a des femmes avec un pénis, parce que les organes génitaux n’ont pas à déterminer l’identité de genre d’une personne. Œil! Il vaut mieux utiliser le terme de personne trans que de signaler « personne transsexuelle & rdquor; ou « personne transgenre & rdquor; de ne pas discriminer.

Personne non binaire

Avant de définir une personne non binaire, nous devons expliquer ce qu’est le binaire. Les binarisme C’est la façon dont une personne est classée selon deux genres : soit masculin, soit féminin. Par conséquent, un une personne non binaire est une personne qui ne s’identifie à aucun de ces deux genres, ni au masculin ni au féminin.

Fluide de genre

Une personne de genre fluide est une personne qui peut se déplacer entre le genre féminin et masculin et toutes les possibilités du spectre qui existent entre ces deux extrêmes. C’est-à-dire que les personnes ayant un genre fluide ne sont pas statiquement liées tout le temps au genre masculin ou féminin, mais elles circulent entre les deux.

Différence entre la personne non binaire et le genre fluide: la personne binaire ne s’identifie pas au masculin et au féminin, alors qu’une personne de genre fluide peut s’identifier à l’une de ces deux positions et les traverser.Pronoms il/elle/elle. Dans le monde anglophone, il est de plus en plus courant de voir les pronoms she/her ; elle ils; il Ils; il son; ils/eux. Ils sont signalés pour exprimer comment vous voulez qu’ils se réfèrent à vous, si comme elle, lui ou elle. C’est quelque chose de nécessaire en particulier pour les personnes non binaires qui ne s’identifient à aucun des genres car, bien que leur apparence puisse ressembler davantage à ce qui est considéré comme un homme ou une femme, nous ne devrions pas nous y référer à travers les pronoms qu’il ou elle , mais avec elle en ne s’identifiant pas au binaire.

Personne intersexe

Une personne intersexe naît avec une variation de ses organes génitaux, car il existe un écart entre les organes génitaux internes et externes, c’est-à-dire les ovaires et les testicules.