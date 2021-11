Que peut faire Eric Adams ? Les limites de la transformation de New York en centre de cryptage

Malgré son mandat actuel à la tête du gouvernement de la ville de New York commençant dans un mois et demi, Eric Adams, le maire élu de la ville, a déjà commencé à gouverner par la publicité. Rendre Empire City plus entrepreneurial et plus convivial est une pièce maîtresse de l’agenda projeté vocalement d’Adams et, pour le plus grand plaisir de la communauté crypto, le nouveau maire a décidé de déclarer à plusieurs reprises son soutien à tout ce qui concerne Bitcoin (BTC). ).

Dans les jours qui ont suivi sa victoire le 2 novembre, Adams, l’ancien président de l’arrondissement de Brooklyn et ancien officier de police, a publié une série de déclarations favorables à la cryptographie allant d’une promesse de prendre ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin à suggérer que des cours de finance numérique soient intégrés dans le programme de l’école.

Le bureau du maire, cependant, n’est que l’un des nombreux centres de pouvoir qui ont leur mot à dire dans l’établissement des règles de l’industrie financière, et non le plus influent. Le pouvoir réglementaire qui existe actuellement dans l’État de New York en fait l’une des juridictions les plus difficiles des États-Unis pour les entreprises de cryptographie à naviguer. Alors, de quel pouvoir dispose le maire de New York pour apporter un réel changement ?

Réglementation de la cryptographie de l’État de New York

Faire entrer un haut responsable de la ville dans la crypto est un développement bienvenu pour l’un des principaux centres financiers du monde. New York est considérée comme l’une des juridictions les plus difficiles aux États-Unis pour mener des affaires impliquant des actifs numériques, comme l’a déclaré à Cointelegraph Gary DeWaal, président des marchés financiers et de la pratique de la réglementation du cabinet d’avocats Katten.

Selon DeWaal, la principale cause de cette difficulté est le régime BitLicense de New York qui oblige les entités qui mènent un large éventail d’activités liées à la cryptographie impliquant l’État de New York ou ses résidents à obtenir une licence spécialisée du Département. Département. .

Ces activités comprennent la réception de monnaie numérique pour la transmettre ou la transmettre ; stocker, conserver ou conserver la garde de la crypto au nom d’autrui ; acheter et vendre des crypto-monnaies ou effectuer des services d’échange en tant qu’entreprise cliente ; et contrôler, gérer ou émettre une monnaie numérique.

Konstantin Boyko-Romanovsky, PDG de la société de blockchain Allnodes, a déclaré à Cointelegraph qu’une BitLicense n’est pas requise pour les activités minières, ni pour les entreprises qui proposent leurs services et produits en échange de crypto-monnaies. Il a ajouté : « C’est un début, mais c’est un créneau étroit et il doit s’étendre. »

Bo Oney, responsable de la conformité du fournisseur de guichets automatiques Bitcoin Coinsource, l’une des premières entreprises à recevoir une BitLicense dans l’État de New York, a déclaré que l’objectif de ces réglementations a toujours été de protéger les consommateurs, de tenir les consommateurs à distance. obligations de responsabilité pour les sociétés de crypto-monnaie. Pourtant, Oney a admis que l’administration de ces règles est souvent loin d’être parfaite :

« Il est certainement vrai que le temps et les retards de réception d’une BitLicense peuvent être frustrants. La rationalisation du processus de candidature et l’amélioration des délais de correspondance avec NYDFS devraient être les principales priorités d’amélioration. »

Effets secondaires de BitLicense

La semaine dernière, le projet de cryptographie axé sur la communauté CityCoins a lancé NewYorkCityCoin (NYCCoin), un actif numérique qui permet aux utilisateurs de remplir les coffres de la ville en l’extrayant, tout en gagnant des récompenses via le protocole Stacks et son jeton STX natif. Bien que CityCoins ne se soit pas officiellement associé à la ville de New York pour l’initiative, Adams a accueilli avec enthousiasme l’arrivée de NYCCoin.

Cependant, il y a un hic. Il n’y a aucun moyen légal pour les New-Yorkais d’exploiter la monnaie conçue pour soutenir leur ville.

Cointelegraph Senior Copy Editor Jonathan DeYoung, un New Yorker qui a récemment écrit un guide cryptographique de la ville de New York pour Cointelegraph Magazine, a noté qu’en tant que résident de l’État de New York, il n’a aucun moyen d’acheter STX car il n’est disponible sur aucun échange qui a une licence Bit :

« STX est requis pour extraire NYCCoin, ce qui signifie que je ne peux en fait pas extraire NYCCoin bien que je vive à New York. Bien sûr, on pourrait utiliser un VPN et l’acheter via une plate-forme non KYC comme Binance, mais il est terriblement ironique qu’il soit interdit au résident moyen de New York d’exploiter la monnaie de sa propre ville. »

Alors qu’à court terme, cette contradiction peut être surmontée par un échange BitLicense comme Coinbase ajoutant la prise en charge du jeton, dans un schéma plus général, cela suggère que le régime réglementaire existant pourrait aliéner les New-Yorkais de parties importantes de l’actif numérique. . Infrastructure.

Candidature hostile

Le bureau du procureur général de l’État de New York est une autre source de préoccupation pour les entreprises de cryptographie qui cherchent à servir les résidents de New York. Letitia James, la procureure générale sortante qui a annoncé son intention de se présenter au poste de gouverneur l’année prochaine, a l’habitude de mener des actions coercitives sévères contre les acteurs de l’industrie de la cryptographie et d’émettre de larges avertissements sur les dangers du commerce des crypto-monnaies.

En fait, NYAG avait exercé un contrôle accru sur les sociétés d’actifs numériques avant même que James n’entre en fonction au début de 2019. DeWaal de Katten a commenté à Cointelegraph :

« La publication par le procureur général de New York de son rapport de septembre 2018 sur l’Initiative d’intégrité du marché virtuel qui a identifié par des plates-formes de cryptographie spécifiques à un nom et leur adhésion à certaines meilleures pratiques ou prétendument problématiques, après que les plates-formes ont volontairement offert des informations pertinentes, cela n’a pas été utile pour promouvoir New York en tant qu’endroit favorable à la blockchain. «

Cette approche, a soutenu DeWaal, est mieux décrite comme une dénonciation et une honte publique plutôt que comme « l’éradication des pommes pourries par le biais d’une procédure légale régulière ».

Qu’est ce que l’on peut faire?

L’introduction de modifications au régime BitLicense qui permettrait à davantage d’entreprises de briser la barre de conformité et de rationaliser le processus d’approbation pourrait être une étape importante dans le sens de faire de New York une destination crypto plus accueillante. Ceci, cependant, n’est pas entre les mains d’Adams, comme l’a dit DeWaal :

« En fin de compte, il appartiendra au département des services financiers de l’État de New York d’essayer d’accélérer le processus de demande de licence Bitlicense, ainsi que de déterminer les exigences légales qui pourraient être interprétées de manière plus conviviale pour les entreprises. »

Apporter des changements plus radicaux au régime BitLicense nécessiterait une action de la législature de l’État d’Albany.

Oney a noté qu’une approche qui a bien fonctionné ailleurs consiste à établir des bacs à sable réglementaires pour stimuler l’innovation financière. Il a commenté à Cointelegraph :

« D’autres juridictions ont très bien réussi à stimuler l’innovation grâce aux sandbox, comme la FCA au Royaume-Uni, où les entreprises technologiques en démarrage peuvent s’engager directement avec les principales institutions au sein de leur sandbox et tester et vérifier l’applicabilité des solutions dans la pratique ».

Bien que la création d’un bac à sable fintech à New York nécessiterait certainement une coopération entre diverses agences de la ville, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un maire soit le fer de lance d’un tel effort.

Enfin, il existe un arsenal complet d’outils qui appartiennent au domaine de la publicité. De la sensibilisation aux avantages et aux opportunités de la technologie blockchain et des actifs numériques à, par exemple, la nomination d’un adjoint au maire en mettant l’accent sur la promotion stratégique des initiatives liées aux technologies financières, le rôle de la branche exécutive du gouvernement à New York fournit amplement la liberté de s’adresser à un public formidable de plus de 8 millions d’alliés crypto potentiels.