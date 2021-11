Que peut-il arriver au Bitcoin (BTC) en décembre ?

Le cours de la principale crypto-monnaie, le Bitcoin (BTC), est encore loin de son plus haut historique atteint mi-avril. Les prédictions pour son prix sont nombreuses. Certains prétendent que le prochain pic atteindra bien au-dessus de 100 000 $.

Gardez à l’esprit que définir le prix du Bitcoin est complexe. Parce que le prix de la crypto-monnaie est déterminé par le marché.

Nous devons donc garder à l’esprit qu’il n’y a pas de prédiction correcte à 100%. Bien sûr, pour investir il est obligatoire de faire des pronostics.

Cependant, les projections pour la crypto-monnaie sont positives. Et plusieurs analystes ont projeté le prix à 100 000 $.

En effet, selon notre outil interne Crypto Online, Bitcoin (BTC) fonctionne au-dessus de 57 000 $.

Où sera Bitcoin fin 2021 ?

Ainsi, Bitcoin (BTC) a augmenté le nombre d’opposants en raison de l’actualité de ce 2021. Beaucoup s’attendent à ce que son prix baisse vers le bas. Mais, pour les experts du marché de la cryptographie, une augmentation est plus que probable.

En fait, de nombreux experts sont d’avis que Bitcoin sera à un prix record à 6 chiffres d’ici la fin de 2021. La crypto-monnaie vaudra 100 000 $.

« Ce ne serait pas la première fois que Bitcoin se remet d’un crash pour afficher un nombre record. »

D’ailleurs, des analystes de renom comme Ariel Santos-Alborna, membre de Seeking Alpha, Meltem Demirors, directeur de la stratégie de CoinShares, et Mike McGlone, de Bloomberg, s’accordent sur le même point. Autrement dit, Bitcoin a de grandes possibilités d’expansion et peut augmenter son prix de façon exponentielle.

De même, un groupe d’investisseurs se bat pour être le plus optimiste de la classe, avec des prévisions atteignant le million de dollars que Fidelity prédit vers la fin de cette décennie pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

D’autres, un peu moins audacieux, le voient à un demi-million, comme Cathie Wood, directrice des investissements chez ARK Invest, tandis que Vetle Lunde, analyste chez Arcane Crypto, lui attribue également ce prix, mais en 2030.

En tout cas, pour le célèbre analyste PlanB, le prix du Bitcoin (BTC) pourrait être coté à 450 000 dollars d’ici fin 2021. Mais, dans le pire des cas, il pourrait atteindre 135 000 dollars en décembre. Ce qui fait espérer aux investisseurs que l’on pourra voir Bitcoin franchir les 100 000 dollars d’ici Noël.

Quelle valeur atteindra-t-il en décembre 2021 ?

De la même manière, Bitcoin a connu une année 2021 très importante pour l’histoire des crypto-monnaies. Bien que son prix ait été une montagne russe, c’est toujours la crypto-monnaie la plus utilisée et la plus populaire.

Selon un analyste, la résistance que cette crypto-monnaie montre aux hits et à la volatilité de ce marché est surprenante.

Pour sa part, le directeur de la Fondation Bitcoin Colombie, Carlos Mesa, a mentionné qu’il existe plusieurs modèles prédictifs dans le monde des crypto-monnaies qui pointent d’un prix compris entre 180 000 $ et 350 000 $ à la fin de l’année (Stock – À – débit) . Jusqu’à un niveau plus modéré compris entre 80 000 $ et 120 000 $ (rendements décroissants).

« Personnellement, je pense que nous allons probablement voir un Bitcoin entre 80 000 $ et 120 000 $. Je ne sais pas si à la fin de cette année, mais peut-être dans la prochaine.

Dans le même ordre d’idées, comme l’a souligné le commentateur de Twitter Alex le 14 novembre, le chiffre exact a peu de valeur sur une si longue période de temps. Cependant, l’analyse suggère que « le prix du Bitcoin est susceptible de continuer à augmenter, beaucoup ».

De même, l’analyste Tom Fitzpatrick a déclaré : « Le bitcoin pourrait atteindre 318 000 $ en décembre 2021. » Même s’il admet que ce chiffre peut sembler hautement improbable.

Après tout, l’énorme volatilité des prix rend difficile de prédire si la prochaine course haussière verra ces projections se réaliser, et complique encore la tâche des prévisions à long terme.

Que se passera-t-il lorsque tous les Bitcoins seront extraits ?

En particulier, l’offre totale par défaut est l’une des principales caractéristiques de Bitcoin. Il se fait rare par la volonté de Satoshi Nakamoto, son créateur. Le code n’envisage que 21 millions de Bitcoins, divisibles en 100 millions de « satoshis », la plus petite unité.

En fait, l’une des grandes inconnues est ce qui se passera lorsque le 21 millionième Bitcoin sera extrait ou extrait. Mais pour cela il faut noter, qu’il reste plus de 100 ans. On s’attend à ce que cela se produise en 2140.

D’ailleurs, puisque tous les Bitcoins sont en circulation, seul ce qui est généré par les opérations normales du réseau sera obtenu en récompense. Cela a déjà été envisagé par Satoshi Nakamoto : « Une fois qu’un nombre prédéterminé de pièces est entré en circulation, l’incitation peut aller entièrement aux frais de transaction et être totalement exempte d’inflation. »

Fait amusant, Bitcoin n’a que quelques années. Par conséquent, vous avez une longue vie devant vous. Et de ce point au dernier bitcoin extrait, beaucoup de choses peuvent se passer.

Enfin, il existe actuellement 18 886 118 Bitcoins. Par conséquent, il reste plus de 2,1 millions de Bitcoins à extraire.

En conclusion, n’investissez pas uniquement pour suivre les tendances. L’argent investi peut être perdu en un clin d’œil. Et sans connaître à 100% son fonctionnement il est difficile de faire des prédictions.

Je me retire avec cette phrase d’Arturo Graf : « Un excellent professeur est celui qui, en enseignant peu, fait naître chez l’élève un grand désir d’apprendre.

