Que peut-il nous arriver lorsque la lave du volcan atteint la mer ?

22/09/2021 à 12:34 CEST

Tôt ou tard, cela arrivera. La lave se déplace inexorablement vers l’océan et cela pose un risque sanitaire important à tous ceux qui pourraient être touchés par les effets de cet “impact”.

Il est vrai que pour le moment la lave sur La Palma a ralenti et n’avance qu’à environ 20 mètres par seconde, selon les experts. Mais dans deux ou trois jours il arrivera. Et ce sera l’un des moments cruciaux de ce volcan et de ses conséquences sur la santé.

Parce que la lave, qui est à environ 1 100 degrés Celsius, entrera en contact avec l’eau de l’océan, qui à ce moment-là sera à environ 20-21 degrés.

Et comme l’eau de mer est composée de sodium, chlorure, magnésium, soufre, calcium, potassium, bicarbonate, brome, strontium, bore et fluor, la vapeur qui sera produite ne sera pas de la vapeur d’eau inoffensive.

D’énormes panaches de fumée s’élèveront au-dessus de la mer qui seront toxiques et corrosifs pour les gens.

A tel point que lors de la dernière éruption terrestre de La Palma, il y a 50 ans, une personne est morte en inhalant des gaz à quelques kilomètres de l’endroit où la lave et la mer s’étaient jointes.

La direction du vent sera primordiale

Les dangers qui peuvent exister une fois sur place sont nombreux.

Et beaucoup d’entre eux dépendront de la direction du vent et de sa force.

Les prévisions pour le week-end prévoient que la vitesse du vent ne dépassera pas 11 kilomètres par heure. Et il est prévisible, compte tenu des dates auxquelles nous nous trouvons, que comme c’est l’heure des alizés le vent souffle vers la mer dans la zone de “l’impact”.

Un fait qui permet de penser que le nuage toxique peut s’éloigner de la terre, avec lequel les conséquences des gaz qu’il peut émettre seraient moindres et il y aurait moins de danger.

Quels gaz toxiques apparaîtront ?

Nous savons déjà que la température est l’un des plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés en cas d’éruption. Mais il existe un certain nombre de gaz invisibles et même inodores qui mettent également la santé des personnes en danger.

Chaque volcan est unique. Et selon le type d’éruption, les gaz qu’elle émet changent également. Mais en raison de la composition même de l’eau de mer, l’émission de gaz est aggravée lorsque la lave atteint la côte.

Dès qu’il entrera en contact avec l’eau, il y aura un énorme choc thermique qui créera des panaches de vapeur géants. Un brouillard intense dont le gaz principal est la vapeur d’eau, puisque la mer va s’évaporer très vite, mais ce n’est pas le seul.

Dans cette colonne de brouillard, il y aura des gaz toxiques qui seront libérés en grande quantité. Et le risque augmente avec certaines conditions météorologiques, qui peuvent entraîner ce nuage à plusieurs kilomètres. Tellement nombreux qu’il est prévu d’atteindre la presqu’île.

L’acide chlorhydrique, qui peut être mortel

L’acide chlorhydrique est l’un des gaz les plus dangereux qui apparaîtront au moment de l’impact. Un acide qui en Espagne est communément connu sous le nom de salfuman. Il a une odeur très gênante et irritante et est particulièrement nocif pour la santé.

C’est un gaz toxique pour tous les tissus.

Les premiers symptômes avec de faibles concentrations sont une irritation des yeux et de la gorge. Mais si les concentrations sont élevées et que des personnes se trouvent à proximité, l’acide chlorhydrique provoque une détresse respiratoire, une accumulation de liquide dans les poumons et, s’il n’est pas corrigé, peut entraîner la mort.

Acide hydrofluorique

C’est un autre gaz important qui doit être pris en compte lorsque la lave entre en contact avec la mer.

C’est une molécule qui a une grande capacité à pénétrer les tissus et qui est très corrosive.

Mais attention, car bien que l’odeur de l’acide fluorhydrique soit généralement forte, elle peut atteindre des concentrations toxiques dans les poumons sans même que nous nous en rendions compte.

De plus, il est probable que nous ne ressentions pas d’irritation pour le moment, car parfois cet acide réagit avec le système nerveux, ce qui fait que la douleur n’apparaît que des heures plus tard.

À de faibles concentrations et pendant une courte période, les effets les plus importants sur la santé de la respiration d’acide fluorhydrique sont l’irritation de la gorge, des bronches et des poumons.

Mais si nous restons plus longtemps ou si ce que nous respirons a une concentration plus élevée, les voies respiratoires sont obstruées, des difficultés respiratoires apparaissent et, dans les cas graves, les poumons se remplissent de liquide. Dans les cas plus graves, cela peut entraîner la mort.

De minuscules cristaux qui peuvent se coller dans les poumons

Il y a un autre danger dans le nuage qui se produit lorsque la lave atteint la mer.

À ce moment, la lave cristallise à grande vitesse et il y a un danger qu’elle puisse créer de minuscules cristaux qui flottent dans l’air.

Si cela se produit, les personnes à proximité pourraient finir par respirer ces cristaux, atteindre les poumons et causer des blessures de gravité variable.

Les dangers de l’effondrement du « delta »

Un autre des grands dangers qui peuvent apparaître à cette époque est l’effondrement du « delta ».

Le delta est la “nouvelle” terre qui est créée lorsque la lave pénètre dans la mer.

Mais cette coulée de lave peut ne pas créer une fondation adéquate, et il y a un danger qu’elle s’effondre. Et si cela se produit, d’énormes volumes de lave entreront en contact avec l’eau en un instant. Et cela provoquerait la création d’un gros nuage acide très rapidement, ce qui pourrait aussi provoquer des explosions.

L’effondrement d’un « delta » peut également provoquer de grosses vagues à très haute température. La lave frappe directement et déplace une grande quantité d’eau, tout en la chauffant, avec les dommages que la vague et sa température pourraient causer.