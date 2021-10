Que peut-on attendre de la saison Derrick Rose ?

C’est le jour de son anniversaire, c’est l’un des joueurs les plus cool de la NBA et le plus jeune MVP de la meilleure ligue de basket de la planète. Derrick Rose est une bénédiction pour ces Les New York Knicks de Tom ThibodeauMais attention car les choses ont changé par rapport à la saison dernière.

La signature de Kemba Walker et la croissance attendue d’Immanuel Quickley dans cette position de 1 pourraient réduire les minutes et l’importance de “La Rosa”, mais la réalité est que l’ancien Bulls est une base si spéciale et contribue tellement sur le terrain qu’il aura son procès-verbal. J’espère le revoir au même niveau ou plus que l’an dernier.