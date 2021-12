Que peuvent faire les clients individuels des banques pour la justice climatique ? Unir.

Depuis des années, les militants pour le climat font campagne avec acharnement contre les banques américaines. Ils ont fermé des succursales bancaires, perturbé les conférences publiques des PDG de Wall Street, organisé des révoltes d’actionnaires et submergé les dirigeants de banques de milliers d’appels téléphoniques et de millions d’e-mails, exigeant qu’ils cessent de financer les combustibles fossiles. Mais il y a un bloc de pouvoir majeur que les militants du climat n’ont pas encore activé : les clients des banques.

En collaboration avec Stop the Money Pipeline, une coalition de près de 200 organisations, j’ai récemment participé au lancement d’une nouvelle campagne intitulée Customers for Climate Justice. L’objectif est simple : aider des milliers de clients de Chase, Wells Fargo, Bank of America et Citibank à défendre la justice climatique au sein de leurs institutions financières. La première étape que nous demandons aux clients de faire est de signer une lettre ouverte au PDG de leur banque leur demandant de cesser de financer les combustibles fossiles et la déforestation. Dans les deux semaines qui ont suivi le lancement de la campagne, plus de 6 000 clients ont signé nos lettres ouvertes. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’accompagner les clients en faisant part de leurs préoccupations aux dirigeants bancaires, en organisant des réunions avec les directeurs d’agence et les conseillers financiers, et en organisant d’autres clients de leur région.

Nous savons déjà que les banques alimentent la crise climatique, même si elles essaient de faire croire qu’elles font partie de la solution. À l’approche des Glasgow Climate Talks, toutes les grandes banques américaines ont affiché leur admission à la Net Zero Banking Alliance. Pourtant, malgré leurs engagements nets zéro, les banques continuent d’augmenter leur financement des entreprises de combustibles fossiles et de déforestation. C’est encore Paris. En 2015, les banques de Wall Street ont exprimé leur soutien à l’Accord de Paris et ont ensuite poursuivi leurs activités comme d’habitude. Depuis lors, JP Morgan Chase a fourni plus de 316 milliards de dollars de financement aux principales entreprises de combustibles fossiles, contredisant complètement les engagements climatiques mêmes qu’elles prétendent respecter.

La majorité des Américains savent que le changement climatique menace leurs moyens de subsistance et leur avenir. Aux États-Unis, 59 % considèrent la crise climatique comme une menace sérieuse, et ce chiffre monte à 68 % chez les jeunes. En fait, un sondage Data for Progress réalisé au début de cette année a révélé que 60% des électeurs conviennent que le gouvernement fédéral devrait appliquer davantage de garanties financières aux grandes banques et aux assureurs pour éviter une future crise financière et économique provoquée par le changement climatique. La plupart des Américains, il est clair, ne veulent pas que leur argent soit utilisé pour aggraver la crise climatique. Et de plus en plus de clients se rendent compte que leurs banques sont les plus grands bailleurs de fonds mondiaux des combustibles fossiles et de la déforestation.

Tout aussi important, les clients de ces banques disposent d’un levier spécial pour avoir un impact significatif au sein de leur institution financière. La banque de détail est un marché férocement concurrentiel, de sorte que les banques sont incitées à écouter et, à tout le moins, prétendre se soucier des préoccupations de leurs clients. En mai 2021, lors d’une audience du comité sénatorial des banques, le PDG de Wells Fargo, Charles Scharf, a déclaré : » Faire ce qui est bien pour les clients doit être au centre de tout ce que nous faisons. «

Pourtant, en finançant les combustibles fossiles et la déforestation, M. Scharf et d’autres PDG de Wall Street sont complices des impacts climatiques qui menacent des millions de foyers, de communautés et de moyens de subsistance de leurs clients. Si les banques veulent faire ce qui est juste pour leurs clients, elles doivent cesser de financer les combustibles fossiles et la déforestation.

Chaque année, nous voyons de plus en plus de preuves que les gens ordinaires inversent la tendance en matière de responsabilité climatique au sein des entreprises. Au printemps 2019, un groupe de travailleurs de Seattle a organisé des milliers d’employés pour exiger qu’Amazon adopte des politiques climatiques plus substantielles. Leurs efforts d’organisation ont mis suffisamment de pression sur Jeff Bezos pour qu’il soit contraint de faire de nombreuses concessions et d’engager l’entreprise à faire mieux en matière de climat. C’était une énorme victoire, mais il y a encore du travail à faire. Comme ces banques de Wall Street, Amazon n’a pas encore pris les engagements climatiques nécessaires pour faire face à l’ampleur et à l’urgence de ce problème. Ainsi, les employés d’Amazon pour la justice climatique continuent de s’organiser et de pousser Amazon à prendre des mesures climatiques encore plus importantes et plus audacieuses.

Aujourd’hui, Stop the Money Pipeline s’apprête à organiser des dizaines de milliers de clients bancaires pour qu’ils signent nos lettres ouvertes aux PDG des plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles au monde. Une fois que des dizaines de milliers de clients se seront inscrits, nous avons l’intention de travailler avec un groupe de clients qui exigera une rencontre avec le PDG de leur banque pour discuter de leurs préoccupations. Ces dirigeants de banque auront alors un choix clair : ignorer des milliers de leurs clients ou arrêter de financer les énergies fossiles.

Les clients de la banque peuvent avoir un impact significatif s’ils s’organisent, forment une communauté et mènent des actions collectives. Banque avec Chase, Wells Fargo, Bank of America ou Citibank ? Inscrivez-vous à la lettre ouverte ici et rejoignez des milliers de clients en prenant des mesures pour vous assurer que votre banque cesse d’alimenter la crise climatique.

