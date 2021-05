Que peuvent faire les non vaccinés? ⋆ 10z viral

par Lew Rockwell, Lew Rockwell:

Écrit une dame:

Alors, que peuvent faire les non-vaccinés pour se protéger des vaccinés?

Bill répond:

Tu veux être exposé au virus afin de développer une immunité naturelle et de ne pas avoir à se faire vacciner. Les souches nouvellement mutées et l’absence de vaccins contre ces mutations virales exigent que le système immunitaire humain soit maximisé contre cette menace qui suscite la peur.

Vous ne pourrez pas éviter l’exposition car le virus est très virulent, vous devez donc utiliser des mesures qui traitent toutes les formes du virus, y compris les souches mutantes plus virulentes. Les masques faciaux, la distanciation et le lavage des mains ne sont pas des moyens infaillibles de prévenir l’infection. Ces mesures peuvent retarder temporairement l’apparition des symptômes, c’est tout.

Le corps humain est continuellement exposé aux bactéries et virus pathogènes et fait un bon travail pour les éloigner si le système immunitaire est à la hauteur. Votre propre système immunitaire facilite l’immunité universelle tandis que les vaccins ne s’attaquent qu’à un agent pathogène d’une maladie infectieuse à la fois.

Reconnaissez, en dehors des personnes âgées dans les maisons de soins infirmiers, le coronavirus COVID-19 ne tue que la moitié de 1% de la population adulte. Plus de 99% des personnes infectées guérissent d’elles-mêmes. Cependant, il y a quelque chose de plus sinistre qui cause une mort inutile.

La plupart des cas symptomatiques d’infection et de décès signalés sont non pas à cause du virus, mais plutôt causés par l’anxiété et l’insomnie qui poussent les gens à boire plus d’alcool, de café et de thé, tous qui bloquent la vitamine B1 qui contrôle le système nerveux autonome. Une carence en B-1 (alias béribéri) peut imiter tous les symptômes du coronavirus COVID-19 (toux chronique, essoufflement, perte de l’odorat, fièvre, etc., un problème que la médecine moderne ignore. Vitamine B1 comme benfotiamine est fortement recommandée, en particulier pour les buveurs de café, de thé et d’alcool. Ces formes de maladies carencées en vitamines sont mal classées comme COVID-19. Ne prenez pas de vitamine B1 en même temps que l’alcool, le café ou le thé.

Heureusement, le le virus ne peut pas se répliquer sans un environnement à haute teneur en arginine (les chocolats et les noix sont riches en arginine). L’antidote est la lysine, un acide aminé équilibrant riche en fromage et disponible sous forme de complément alimentaire bon marché. La lysine peut être consommée à titre préventif et administrée à des doses plus élevées en thérapeutique si des symptômes apparaissent. Peut-être 500-1000 mg / jour.

Mais comment développer une immunité à long terme sans lire pour les comprimés de lysine? Les anticorps ne durent que peu de temps. Pour une immunité à long terme, une supplémentation en zinc serait dans l’ordre, ~ 30 mg pour les adultes (pas plus), et de préférence avec du sélénium pour libérer cet oligo-élément de sa protéine de liaison.

Adéquatement dosé pastilles de zinc qui sont dissous dans la bouche et pris 5 fois par jour lorsque les symptômes apparaissent, aidera à la production de lymphocytes T mémoire (cellules fabriquées dans le thymus) pour produire une immunité à long terme. Accompagnement par un ionophore de zinc comme l’hydroxychloroquine (un médicament) ou la quercétine (un complément alimentaire naturel naturellement présent dans les oignons rouges et la peau de pomme rouge) est suggérée. Une pastille de zinc répondant à ces exigences a été formulée (Z-19) et est disponible sur www.lifespannutrition.com

Vitamine D, la vitamine du soleil, active sans équivoque les défenses immunitaires et, avec la vitamine A, normalise la réponse immunitaire. Cela minimise la soi-disant tempête de cytokine (soupir d’orteil). Un rapport récent appelle à 8000 unités de vitamine D / jour, ce qui représente environ 30 à 60 minutes d’exposition directe au soleil de tout le corps en milieu de journée. Les autorités sanitaires ont fait une erreur dans leurs calculs de la quantité de vitamine D nécessaire et ne recommandent que 400-2000 unités / jour.

En cas d’essoufflement, vous ne voulez pas courir à l’hôpital si vous n’en avez pas besoin. Vous vous retrouverez alors sur le tapis roulant de l’hôpital où vous êtes exposé aux virus mêmes que vous souhaitez éviter et où la résistance aux antibiotiques est élevée et les erreurs médicales abondent. Cela aiderait chaque famille à avoir un nébuliseur à portée de main. Les nébuliseurs équivalent à avoir un hôpital respiratoire à la maison. Cet appareil produit une fine brume que vous respirez et libère des particules virales de coller à la paroi de vos bronches et de vos poumons. Vous pouvez nébuliser avec du peroxyde d’hydrogène qui tue le virus sans nuire aux tissus sains. Suivez les instructions fournies par le Dr Tom Levy dans son livre électronique gratuit RAPID VIRUS RECOVERY. Au lieu d’un nébuliseur, plongez dans une douche chaude et respirez la brume.

