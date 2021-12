Que porte le pape

Le pape est l’une des figures les plus reconnaissables au monde, en grande partie à cause des vêtements qu’il porte : robes entièrement blanches, ponchos ornés, chapeaux divers. Mais tous les papes ne s’habillent pas de la même manière ; il y a un certain nombre de choix personnels impliqués. En 2007, le pape Benoît XVI a été nommé « accessoiriste de l’année » par le magazine Esquire pour ses mocassins en cuir rouge signature. Et le pape Jean-Paul II portait une paire bordeaux foncé.

Il existe même différents articles vestimentaires qui correspondent à différents événements et saisons de l’année. Pendant les périodes de pénitence, comme l’Avent ou le Carême, le pape peut porter une robe violette. Pour les temps ordinaires, il pourrait opter pour le vert. Et lors de grandes célébrations comme Pâques ou Noël, les papes portent souvent du blanc et de l’or pour symboliser la pureté et la joie.

Le pape François a fait des vagues au sein de l’église catholique avec son approche relativement moderne et progressiste de la doctrine et de la tradition de l’église, et ses choix vestimentaires peuvent être interprétés comme un raccourci visuel pour ces politiques.

