Que pouvez-vous faire si vous achetez en ligne avec Bizum et ne recevez pas le produit ? La technologie

Chez Bizum, ils souhaitent offrir aux utilisateurs la plus grande confiance possible et clarifier un problème qui préoccupe généralement les achats en ligne.

De plus en plus d’achats sont effectués en ligne et les systèmes d’expédition et de paiement sont plus sécurisés. Que ce soit dans les multinationales ou dans les petites entreprises, le travail est fait pour rendre l’ensemble du processus aussi fiable que possible, mais il se produit parfois des malentendus et des problèmes qui échappent au contrôle du client et doivent faire l’objet d’une plainte.

Si vous faites partie de ceux qui achètent en ligne, cela vous est sûrement déjà arrivé : vous avez effectué un achat qui ne vous est pas parvenu alors que vous l’avez payé. Il s’agit généralement d’un incident de dépannage rapide, mais parfois les choses se compliquent. Par conséquent, étant Bizum l’un des systèmes de paiement les plus courants aujourd’hui, sur la plateforme ils expliquent comment agir dans ces situations.

Avant de commenter les options offertes par Bizum, nous vous recommandons de lire cet article sur la façon d’agir si vous êtes victime d’une arnaque avec l’application, car d’autres problèmes peuvent survenir et vous devez savoir comment les gérer.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

La première chose à préciser est qu’ils peuvent être vécus deux circonstances très différentes : entre particuliers ou lors d’un achat sur une boutique en ligne. S’il s’agit de particularités, la situation est compliquée et ils recommandent « de se rendre dans votre banque pour vous renseigner sur les différentes manières de réclamer » en cas de non-résolution.

Si vous rencontrez cette situation avec une boutique en ligne, Bizum déclare que “toutes les informations des opérations sont enregistrées dans les systèmes. “C’est-à-dire que toute activité est enregistrée et vous pouvez toujours justifier que vous avez effectué le paiement pour le produit qui n’est pas arrivé.

De plus, chez Bizum ils ne veulent pas être opaques en référence à une quelconque illégalité et affirment qu’ils collaboreront « à la persécution du fraudeur présumé fournir les données dont nous disposons à son sujet et la transaction concernée dès que les autorités compétentes le demandent officiellement ».

Dans la FAQ Bizum la possibilité d’obtenir un remboursement automatique n’est pas offerte, mais est encouragé à réclamer le produit acheté. Ils s’engagent à fournir la documentation qui assure la réalisation du paiement et à vous aider dans le processus afin que vous preniez les mesures appropriées.