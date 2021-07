Que pouvez-vous faire si vous êtes victime d’une arnaque via Bizum | La technologie

Les escroqueries font partie du quotidien. Bizum n’échappe pas à ces situations, mais étant un service utilisant des coordonnées bancaires, il est plus facile de trouver une solution. Nous vous disons tout ce que vous devez faire si vous êtes victime d’une arnaque via Bizum.

Bizum est devenu l’un des moyens de paiement les plus utilisés. La rapidité d’exécution des virements et leur efficacité ont incité les utilisateurs à miser sur ce service. Mais tout ne fonctionne pas toujours comme il se doit.

En utilisant ce système de paiement, l’envoi d’argent est presque instantané, la transaction n’est en attente par aucune entité et cela amène certains utilisateurs à profiter du service. Les escroqueries sont monnaie courante, le monde moderne en est fait et leur importance est grande.

Si vous envisagez d’utiliser Bizum pour acheter quelque chose à un particulier, nous allons vous dire tout ce que vous pouvez faire au cas où la personne n’enverrait pas le produit ou que toute la transaction serait une arnaque.

Sur la page officielle de Bizum, ils ont une section dans laquelle ils informent sur situations possibles et l’une d’entre elles consiste à acheter un produit auprès d’un particulier utilisant ce service, mais le particulier n’effectue pas l’expédition et, par conséquent, la commande n’arrive jamais.

Dans ces cas, ce que Bizum recommande, c’est d’aller à la banque afin qu’elle puisse vous informer de tout ce que vous devez faire pour récupérer l’argent. Ça oui, Bizum précise également que toutes les opérations utilisant son service sont enregistrées.

En s’enregistrant dans le système, les données des deux parties sont également présentes, ce qui permet d’identifier tôt ou tard l’entité ou la personne qui a participé à l’éventuelle escroquerie.. Ils recommandent de s’adresser aux forces et organes de sécurité de l’État pour porter plainte.

Une fois la plainte déposée, tout commencerait pour démarrer l’enquête et que les personnes qui ont commis l’arnaque restituent l’argent et se conforment aux sanctions qu’elles doivent respecter. Bizum dit qu’ils fourniront l’aide nécessaire pour que tout cela soit effectué le plus rapidement possible.

En résumé, c’est que lors de l’achat de quelque chose par Bizum, toutes les données sont enregistrées, donc si vous avez subi une arnaque; Il faut toujours s’adresser à la fois à la banque et aux forces de l’État pour porter plainte. Le processus peut être lent ou rapide, mais des recherches sont nécessaires.