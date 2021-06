Que pouvez-vous faire si WhatsApp bloque temporairement votre compte ? La technologie

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles WhatsApp peut bloquer temporairement votre compte. Dans la plupart des cas, il s’agit d’enfreindre l’une de ses règles, comme l’utilisation d’applications tierces. Maintenant, que pouvez-vous faire dans ces cas ?

WhatsApp déclare ne pas pouvoir valider la sécurité des applications tierces et les interdit donc dans ses conditions d’utilisation. Cependant, si vous êtes un utilisateur de l’un d’entre eux, vous pourriez recevoir un message que votre compte est temporairement bloqué (Temporairement interdit). Nous ne parlons pas de bloquer un contact, si vous n’utilisez pas l’application officielle pendant un certain temps, votre compte pourrait être bloqué définitivement.

Des applications comme WhatsApp Plus, GB WhatsApp, ou certaines applications qui promettent de déplacer les discussions entre les conversations sont, en bref, des versions modifiées de WhatsApp. Par conséquent, les termes de WhatsApp sont ignorés. Que se passe-t-il si vous les utilisez et que vous recevez le message de blocage ? La première chose à faire est de savoir si votre application enregistre ou non l’historique des conversations.

Si vous utilisez WhatsApp Plus ou GB WhatsApp, la société qui se bloque sur Facebook vous recommande de sauvegarder votre historique avant de télécharger l’application officielle WhatsApp. WhatsApp commente dans sa FAQ officielle que ne garantit pas une migration réussie des historiques de discussion car il ne prend pas en charge les applications non officielles.

Si vous utilisez GB WhatsApp

Dans l’application, cliquez sur Plus d’options -> Chats -> Sauvegarder les chats. Accédez aux paramètres du téléphone -> Stockage -> Fichiers. Trouvez le répertoire GB WhatsApp, appuyez et maintenez pour le sélectionner. En haut, cliquez sur Plus -> renommer -> Renommer le répertoire en WhatsApp. Accédez au Play Store et téléchargez l’application officielle. Installez-le, vérifiez votre numéro de mobile et il devrait trouver la sauvegarde à l’étape suivante. Vous appuyez sur Restaurer et ensuite. WhatsApp devrait charger les discussions existantes.

WhatsApp Plus

Si vous utilisez WhatsApp Plus, vous n’avez pas à effectuer d’étape précédente car il utilise la structure de sauvegarde officielle de WhatsApp, c’est-à-dire qu’il enregistre le contenu de la même manière que WhatsApp.

Si vous avez enregistré votre chat et l’historique de vos fichiers à partir de l’application elle-même, vous avez terminé. Maintenant tu n’as plus qu’à téléchargez la version officielle sur le Play Store, installez-le et suivez toutes les étapes, y compris la restauration des discussions que vous trouverez localement.

Heureusement ou malheureusement, si nous voulons utiliser WhatsApp, nous devons passer par les conditions d’utilisation et oui, depuis que Facebook a racheté l’entreprise, ils commencent à les modifier pour leur propre bénéfice. Il appartient à l’utilisateur de choisir de changer ou non d’application de messagerie push, car alternatives valables il y a plusieurs comme, par exemple, Signal ou Telegram.