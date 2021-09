Que pouvons-nous attendre des Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio ?

Ce fut un coup dur pour tous les fans espagnols du meilleur basket, la NBA. La sortie de Ricky Rubio Minnesota Tomberwolves à une autre équipe mineure n’était pas la situation que la plupart voulaient ceux d’entre nous qui souhaitent le meilleur au meneur de jeu. Mais, quoi qu’il en soit, la réalité est que par ajustement tactique et par le rôle qu’il est censé offrir, avec un peu de croissance collective de Les Cavaliers de Cleveland pourrait améliorer beaucoup la saison de la garde espagnole.

L’été de ces Cavs a eu une directive claire : améliorer les performances de la liste et ajouter des talents à tous les postes. Complétez les compétences qui n’étaient pas maîtrisées l’année dernière et pariez sur une reconstruction significative et avec un chemin de croissance garanti. Et c’est là qu’apparaît la figure de Ricky Rubio.

Parce que?

Si nous analysons le roster des Cleveland Cavaliers, au poste pour lequel Ricky Rubio concourra, nous trouvons de nombreux joueurs intéressants et de haut niveau, mais avec des qualités très différentes. Des bases comme Collin Sexton, Darius Garland ou encore Kevin Pangos ce sont des joueurs qui peuvent jouer le rôle de « 2 » improvisé et exploiter leur capacité de marquer, laissant à l’Espagnol le soin de construire le jeu et de transmettre la vision et formant un « avant-court » de haut niveau.

A cela il faut ajouter le fait que les joueurs aiment Jarrett Allen, Evan Mobley, Lauri Markkanen, Isaac Okoro ou Cedi Osman Ce sont de jeunes talents avec beaucoup de qualité qui apprécieront la tranquillité de Rubio avec le ballon en main, ses sollicitations sur le terrain et sa capacité à toujours trouver la meilleure option.

Verrons-nous un saut qualitatif et quantitatif des Cleveland Cavaliers cette saison à Ricky ?