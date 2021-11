Que pouvons-nous attendre du jeton Terra (LUNA) pour le reste de 2021 ?

Hier lors du rallye généralisé du marché de la crypto, le token LUNA en a profité pour reprendre sa tendance haussière à court terme. Pour savoir où se dirige la crypto-monnaie de Terra d’ici 2021, consultez notre analyse ci-dessous.

Au moment d’écrire ces lignes, LUNA se négocie à 47,99 $, accumulant un gain de 0,66% au cours des dernières 24 heures et de 14,54% au cours des 7 derniers jours.

Sa capitalisation boursière est de 18 858 millions de dollars, occupant ainsi la 14e position du classement Crypto Online.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Terra est un protocole blockchain qui fournit des devises stables liées aux devises fiduciaires, pour alimenter le système de paiement dans le monde.

Ce qui est intéressant à propos de cette plateforme, c’est sa capacité à combiner la résistance à la censure offerte par Bitcoin, avec des offres rapides et abordables.

Le jeton LUNA est utilisé pour stabiliser les pièces stables du protocole. De plus, ceux qui possèdent ce token peuvent également voter et soumettre des propositions pour la gouvernance du réseau.

Le développement rapide de cette plate-forme a généré une forte croissance de la base d’utilisateurs et, par conséquent, de la capitalisation boursière. Rien qu’en 2021, le jeton Terra a augmenté de plus de 4 200 %, créant ainsi une tendance à la hausse qui perdure.

Au cours du mois en cours, l’écosystème Terra a fait beaucoup d’efforts pour amplifier la portée. Nous pouvons souligner le lancement de différents portefeuilles, d’applications d’agriculture de rendement, d’actifs synthétiques, de rampe de lancement pour les jeux Play to Earn, de marchés NFT et plus encore.

Analyse technique et prévisions de Terra pour le reste de 2021

Dans la période hebdomadaire du graphique LUNA vs USDT, nous voyons que le prix est resté bloqué dans un canal ascendant assez étroit et peu volatil.

La tendance étant haussière, il est probable que le cours pourra bientôt franchir le haut de ce canal, et accumuler des gains plus rapidement.

Le cours était redescendu vers les 50% de Fibonacci fin août. Cela pourrait signifier le creux de la correction et le début d’une dynamique à la recherche de 70,89$ (61,8% de Fibo).

Dans le cas où le support à 43,51 $ serait perdu (scénario moins probable), nous pourrions voir le jeton Terra en difficulté à la fin de 2021, peut-être à la recherche de la grande zone de support autour de 25 $.

Graphique hebdomadaire du jeton LUNA. Source : TradingView.

Graphique journalier

Sur le graphique journalier en bougies, nous voyons un très bon signal, grâce aux gains accumulés hier, capables de franchir la résistance immédiate, proche de 43,56.

Le prix du jeton Terra vient de retrouver sa tendance haussière à court terme, et il pourrait annoncer de bonnes nouvelles à la fin de 2021.

À l’heure actuelle, un petit repli est en cours, et il est fort probable qu’il soit sur le point de s’arrêter pour laisser place à un nouvel élan haussier à court terme. 54,95 $ est la cible la plus proche.

Analyse et prévision du token Terra pour le reste de 2021. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

