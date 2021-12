20/12/2021 à 08h30 CET

Que pouvons-nous faire pour réduire le risque de célébrations de Noël? Les conseils du MIT

Il y a un an, nous étions très inquiets. L’union du Covid-19 et des fêtes de Noël était une invitation sûre à la catastrophe.

Un an plus tard, les choses ont changé.

Nous avons joué nos cartes et nous sommes meilleurs que nous ne l’étions :

• Nous avons des vaccins et une forte proportion de la population vaccinée avec deux doses.

• Beaucoup d’aînés en ont déjà un tiers.

• Même les enfants âgés de 5 à 11 ans commencent à se faire vacciner.

• Bon nombre de personnes prennent des précautions et recommencent à porter des masques.

• De plus, en un an, nous avons considérablement augmenté nos connaissances sur le SARS-CoV-2.

Mais le virus a aussi joué ses cartes.

• Des variantes apparaissent à chaque fois significativement plus infectantes et avec une plus grande capacité d’échapper aux vaccins que les précédentes.

C’est le cas de la variante Delta et surtout de micron. qui inquiète tellement aujourd’hui.

Nous sommes plongés dans un contexte complexe dans lequel à mesure que nous améliorons certains des outils essentiels dans la lutte contre la pandémie, le SARS-CoV-2 devient un ennemi de plus en plus redoutable.

Désormais, notre manque de prudence, probablement dû à l’épuisement face à la bataille sans fin contre le coronavirus, fait à nouveau monter en flèche les cas.

La situation devient incontrôlable alors que le monde se dirige avec désinvolture vers des vacances où le coronavirus en fera le dernier Noël pour des milliers de personnes.

Quel risque d’infection courons-nous lorsque nous nous réunissons avec les nôtres pendant les fêtes de Noël ?

Le Massachusetts Institute of Technology (le fameux MIT) est l’une des meilleures institutions scientifiques de la planète.

Des chercheurs de ce centre ont développé un modèle de simulation mathématique sophistiqué de la dispersion du coronavirus dans les aérosols.

Un modèle qui nous permet d’estimer le temps maximum pendant lequel nous pouvons être avec d’autres personnes sans courir le risque d’être infecté, en fonction de l’état d’une série de caractéristiques de la réunion, telles que :

– Le pourcentage de vaccinés parmi les participants

– La taille du lieu où nous nous rencontrons

– Le type de ventilation

– Que nous utilisions ou non un masque, etc.

Ce modèle est peut-être le plus précis que nous ayons.

Pour que le lecteur n’ait pas à démarrer « running & rdquor; le modèle du MIT sur un ordinateur puissant, ou pour effectuer des calculs avec ses équations, nous résumerons ici le risque auquel nous nous exposons lorsque nous assistons à l’un des événements typiques de Noël.

Connaître ce risque est très utile car il nous permettra de décider en conséquence.

Dans notre premier scénario, nous évaluerons le risque d’une petite réunion de famille dans une petite salle à manger d’un étage d’environ 10 mètres carrés.

Pour commencer, supposons les conditions idéales dans lesquelles les personnes réunies agissent avec la plus grande prudence :

– Tout le monde utilise le masque et ne l’enlève que pendant qu’il mange, le remettant une fois terminé.

– Bien qu’il fasse froid, la pièce est bien aérée et les fenêtres sont maintenues ouvertes dans des endroits opposés.

– Seules 6 personnes se réunissent en maintenant une distance d’environ 1 mètre entre elles la plupart du temps.

– Tous ceux qui se rencontrent sont vaccinés

Supposons que l’un des assistants soit infecté et ne le sache pas. Dans ce cas, en agissant de cette manière prudente, nous en sommes tout à fait sûrs, car il nous faudrait plus de 15 heures pour être infectés. Un long dîner de réveillon de Noël ou du Nouvel An, ou un long repas de Noël ou du Nouvel An sont très sûrs si nous gardons les précautions ci-dessus.

Mais & mldr; Que se passe-t-il si nous ne le faisons pas ?

– Si les masques ne sont pas utilisés, même si la salle à manger est bien aérée, il n’y a que 6 assistants et gardez la distance de sécurité, si l’un d’eux est infecté, tous les autres assistants finiront infectés au bout d’un peu plus d’une demi-heure. Le port du masque est inconfortable et désagréable. Mais c’est notre meilleure mesure et s’il y a des personnes qui peuvent être à risque si elles contractent Covid-19, cela vaut la peine de l’utiliser.

– Si, en plus de ne pas utiliser de masques, la salle n’est pas ventilée, si l’un d’eux est infecté, tous les autres participants seront infectés en un peu plus de la moitié du temps que s’ils étaient ventilés, dans ce cas en une demi-heure environ .

– Si, en plus de ne pas utiliser de masques et de ne pas ventiler, le nombre d’assistants double, le temps qu’il faut pour que le premier soit infecté est réduit d’un tiers. Dans environ un quart d’heure donné, les participants pourraient être infectés.

– En cas de présence de personnes non vaccinées, en supposant que l’une d’entre elles soit infectée, le risque des autres personnes présentes augmente considérablement. En moyenne, les non vaccinés libèrent une charge virale plus élevée que les vaccinés, réduisant considérablement le temps qu’il faut pour que les autres soient infectés et augmentant la dose infectieuse qu’ils reçoivent.

Dans une salle à manger d’environ 50 mètres carrés

Dans notre deuxième scénario, nous évaluerons le risque d’une réunion de famille dans une salle à manger de 50 mètres carrés d’une grande maison.

Comme dans le cas précédent, nous commençons par supposer des conditions convenables dans lesquelles les personnes rassemblées agissent avec la plus grande prudence :

– Tout le monde utilise le masque et ne l’enlève que pendant qu’il mange, le remettant une fois terminé.

– Bien qu’il fasse froid, la pièce est bien aérée et les fenêtres sont maintenues ouvertes dans des endroits opposés.

– Dans ce cas il s’agit d’un grand rassemblement d’environ 30 personnes gardant une distance d’environ 1 mètre entre elles la plupart du temps.

– Tous ceux qui se rencontrent sont vaccinés

Dans ce cas, nous supposons également que l’un des participants est infecté et ne le sait pas.

Mais en agissant si prudemment, les assistants sont toujours dans une situation assez sûre et ni le plus long dîner de réveillon de Noël ou du Nouvel An, ni le repas de Noël ou du Nouvel An le plus interminable ne sont dangereux si nous gardons les précautions ci-dessus.

Mais si toutes ces précautions ne sont pas prises, nous serons dans un cas similaire au précédent, même si le nombre total de infectés finit par être bien plus élevé.

– Si les masques ne sont pas utilisés, même si la salle à manger est bien aérée, si l’un d’eux est infecté, tous les autres participants finiront par être infectés au bout d’un peu plus d’une heure.

– Si, en plus de ne pas utiliser de masques, la salle n’est pas ventilée, si l’un d’eux est infecté, tous les autres participants seront infectés dans une demi-heure environ.

– L’assistance aux personnes non vaccinées a des conséquences similaires au cas précédent.

Ce qui est bien, c’est que lors de ces réunions de famille, nous pouvons toujours réduire considérablement le risque qu’une personne infectée y assiste.

Il suffit de ne pas inviter le membre de la famille insensé qui a une présence incontrôlée dans les locaux ou qui n’est pas vacciné.

Un peu de prudence avec ceux qui assistent à nos rassemblements de Noël aidera à réduire considérablement les risques de contagion.

Modèle de locaux de loisirs

Un problème très différent est celui de la fréquentation des lieux de divertissement, où nous n’avons aucun contrôle sur les participants et où, en raison de la nature même de leur activité, les personnes les plus téméraires sont beaucoup plus susceptibles d’assister.

De plus, le nombre élevé de personnes qui fréquentent ces lieux augmente considérablement le risque d’y coïncider avec une personne infectée.

Le modèle MIT fonctionne également avec ces emplacements. Et ses conclusions sont sombres.

Parler de ce sujet est extrêmement impopulaire.

Dans un pays si engagé dans le tourisme (et si peu dans la science, la technologie et l’innovation), il n’est pas bien vu de blâmer le secteur de l’hôtellerie pour ses responsabilités.

Sur le plan personnel, nous ne sommes pas contents non plus.

– Avant la pandémie, nous mangions quotidiennement dans les cantines universitaires depuis 40 ans (depuis que nous étions étudiants).

Bon nombre des meilleures idées de recherche nous sont parvenues lors de discussions animées en table ronde.

De nombreux projets de recherche ont été organisés en déjeuners d’affaires.

Et tout cela en dehors des bons moments de loisirs qui se sont déroulés dans ce type de locaux.

Mais la science est vraie, que nous y croyions ou non et que nous aimions ou non ce qu’elle dit.

Et la science indique que ces types de locaux sont extrêmement dangereux. Et en eux, nous devons maximiser notre prudence.

Par exemple, le modèle MIT indique qu’à l’intérieur d’un espace de loisirs d’environ 150 mètres carrés avec environ 100 convives qui gardent leurs distances et qu’on leur a demandé le passeport Covid pour entrer (avec lequel 100% des assistants ont la vaccination complète horaire), juste une demi-heure sans utiliser le masque suffit pour être infecté, simplement qu’un des assistants est infecté.

C’est un résultat dévastateur.

Même si l’endroit est très bien ventilé, c’est dangereux, bien que dans ce cas le temps passe à environ une heure.

Rester le plus longtemps possible avec le masque à ces endroits est la meilleure mesure pour éviter la contagion. Mais il nous est très facile de passer environ une heure dans un établissement de loisirs sans mettre de masque. Et cela laisse la contagion au hasard.

Pour couronner le tout, à notre connaissance, la variante Omicron pourrait aggraver les choses de manière significative.

Bien que cela ne nous plaise pas, nous ne pouvons ignorer qu’il existe de nombreuses preuves scientifiques qui démontrent de manière rigoureuse que cette pandémie de Covid-19 est due en grande partie à notre folle fréquentation des lieux de loisirs sans les précautions appropriées.

Des travaux très rigoureux avec des modèles de régression mathématiques complexes quantifient l’énorme contribution aux infections dans ce secteur. Ses résultats sont dévastateurs. Des dizaines de milliers de personnes sont décédées après avoir contracté le Covid-19 dans leurs loisirs. Dans une large mesure, Covid-19 est la pandémie des loisirs et du tourisme.

Mais ceux qui ne sont pas si familiers avec les chiffres ont un fait dévastateur. Les études qui comparent les incidences de la pandémie dans des petites villes aux activités similaires et de taille similaire, qui diffèrent principalement par le fait d’avoir ou non un bar, sont choquantes. Dans les villes où il y a un bar, l’incidence des infectés tend à atteindre des chiffres très élevés, souvent de plus de 1 000 infectés pour 100 000 habitants. Au contraire, dans une bonne partie des communes dépourvues de bar, l’incidence des infectés tend vers zéro.

Les vacances de Noël approchent. Il est en notre pouvoir d’éviter que pour beaucoup ce soit leur dernier Noël.