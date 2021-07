Que pouvons-nous faire si Windows 10 ne démarre pas ? | La technologie

in

Si vous avez atteint votre ordinateur Windows et lorsque vous appuyez sur pour l’allumer, le système d’exploitation ne démarre pas, nous pouvons essayer d’effectuer certaines actions qui peuvent nous aider à résoudre le problème.

Les raisons pour lesquelles le système d’exploitation ne démarre pas peuvent être nombreuses, cela peut être pour une raison spécifique ou pour plusieurs, chaque cas est un monde.

Parfois, l’ordinateur lui-même présente des symptômes, ou il apparaît juste après une modification que nous avons apportée. D’autres fois, tout se passe soudainement et vous vous retrouvez devant un presse-papier.

Toutes les solutions que nous pouvons faire Ils ne garantissent pas qu’il fonctionnera à nouveau, mais cela est parfois causé par des problèmes qui ne sont pas si graves que vous devez le faire réparer ou réinitialiser votre ordinateur aux paramètres d’usine.

Solutions si Windows 10 ne démarre pas :

Résoudre les problèmes avec l’environnement de récupération

Pour entrer dans ce mode, nous devons forcer le système à s’éteindre trois fois, de sorte que la prochaine fois que le menu apparaisse. Environnement de récupération Windows. Une fois à l’intérieur, nous effectuons ces étapes:

Nous cherchons et cliquons là où il est dit Un résolveur de problèmes. La prochaine étape est d’aller à Options avancées. Enfin, il faut cliquer sur Réparation à domicile.

Nous ne pouvons qu’attendre que le système fonctionne et essayer de résoudre le problème qui empêche Windows 10 de démarrer normalement.

Mode sans échec

Si la solution ci-dessus n’a pas résolu le problème, nous pouvons essayer le Mode sans échec. Ce mode garantit que l’ordinateur démarre avec le minimum de composants possibles, de sorte que les erreurs possibles seront minimisées.

La première chose que nous devons faire est d’entrer Environnement de récupération Windows comme nous vous l’avons dit au point précédent. Maintenant, nous allons appuyer avec Dépannage. Ensuite, nous devons cliquer sur Options avancées pour ensuite aller à Paramètres de démarrage. Cliquez maintenant sur Redémarrer et lorsque les options apparaissent, nous sélectionnons le option 4 ou alors option 5, si nous avons besoin du mode sans échec avec mise en réseau. quand nous sommes déjà en mode sans échec, nous pouvons ouvrir Windows PowerShell depuis le menu démarrer et exécutez les commandes SFC / scannow Oui chkdsk / f / r pour vérifier le disque pour les erreurs.

Plusieurs fois, juste en démarrant l’ordinateur en mode sans échec, le problème disparaît, nous devons donc tester pour voir si nous avons toujours le même problème.

Mode de démarrage rapide

Si vous avez un ordinateur assez récent, il peut arriver que dans votre BIOS il y ait une option qui permet à Windows 10 de démarrer plus rapidement. Cette fonction s’appelle Démarrage rapide et cela peut être la cause du problème lors du démarrage de l’ordinateur.

Le mieux est d’entrer dans le BIOS de notre ordinateur et le désactiver, car il peut y avoir eu une sorte de conflit et cela provoque l’échec du démarrage du système.

Déconnectons l’USB

Bien que cela puisse paraître idiot, la vérité est que vous devez supprimer tout ce que vous avez dans votre USB, car il se peut que quelque chose que vous ayez connecté à votre ordinateur soit à l’origine du fait que le système ne démarre pas et que vous ne puissiez pas travailler normalement avec Windows 10.

Si la déconnexion résout le problème, c’est que l’un des appareils que vous aviez dans la clé USB Ils sont corrompus ou ont une sorte d’erreur avec les pilotes, par exemple, si le défaut provient d’une imprimante.

Si vous avez un ordinateur portable, essayez sans batterie

Il peut être judicieux d’envisager la possibilité de retirer la batterie de notre ordinateur portable, connectons-nous au réseau électrique par le chargeur et travaillons de cette façon. Si nous essayons de démarrer Windows 10 et que cela fonctionne, c’est parce que la batterie a un problème.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Le mieux serait de l’apporter au service technique pour savoir ce qui lui arrive, car il n’est pas normal qu’il ne nous permette pas de démarrer Windows. Il peut s’agir d’une erreur de manque de puissance pour exécuter toutes les tâches qui sont effectuées avant d’ouvrir Windows et c’est pourquoi il n’est pas capable de passer par le démarrage lui-même.

Attribuer une nouvelle lettre de lecteur de disque

Lorsque vous avez plusieurs lecteurs de disque sur votre ordinateur, il se peut qu’une sorte de conflit se produise avec le démarrage, surtout après que nous ayons fait un gros changement à cet égard ou si nous avons exécuté une mise à jour assez puissante.

Dans ce cas, une bonne solution consiste à réaffecter la lettre d’un lecteur de disque que nous soupçonnons d’être la cause de l’erreur. Pour cela il faut rentrer dans le Mode sans échec.

Maintenant, nous devons entrer Windows PowerShell et pour cela nous écrivons la même chose dans la partie écriture qui se trouve dans la barre des tâches. Lorsque l’icône apparaîtra dans la fenêtre pop-up que nous verrons, nous cliquerons dessus pour l’exécuter. Maintenant que nous sommes à l’intérieur, il est temps d’écrire partie disque et appuyez sur le La touche Entrée. Dans la fenêtre suivante qui s’ouvre, nous allons écrire liste de volume et appuyez sur le La touche Entrée. De cette façon, nous verrons quelles sont les unités que nous avons dans l’ordinateur. Pour résoudre l’erreur avec les unités, nous devons utiliser les commandes sélectionnez le volume X, pour sélectionner l’unité que nous voulons, étant le X est la lettre du lecteur, puis attribuer la lettre X, pour changer la lettre de lecteur.

Il ne manque que l’option la plus radicale : restaurer

Si nous n’avons pas pu résoudre le problème, nous n’avons que la possibilité de confier l’ordinateur à un technicien ou directement restaurer le système d’exploitation à l’usine pour commencer à utiliser Windows comme si c’était nouveau.

Nous avons une option moins radicale comme essayer récupérer une version précédente du système d’exploitation où tout a bien fonctionné et essayez de le restaurer, bien que pour avoir ce type de copies, vous devriez avoir configuré Windows 10 pour les enregistrer.

Si vous étiez proactif et que ces copies sont enregistrées, vous pouvez récupérer une précédente à partir du mode sans échec.

Une fois dans ledit mode, nous devons aller à Paramètres Windows (démarrer l’engrenage du menu), puis appuyez sur Mise à jour et sécurité. Ensuite, nous allons Récupération. Plus tard, nous verrons comment dans Revenir à la version précédente de Windows 10 on peut cliquer sur Commencer de choisir laquelle de toutes les possibilités est celle qui s’adapte le mieux à nous pour résoudre nos problèmes de démarrage.

Si cette possibilité n’est pas opérationnelle, la dernière solution et la plus radicale est, là où il est dit Réinitialiser ce PC, cliquer sur Commencer. Ici, il nous offre deux possibilités, la première est de restaurer Windows en conservant les fichiers personnels ou de les supprimer tous.

Chacun est celui qui décide de ce qui l’intéresse le plus. La vérité est qu’une suppression générale sera presque toujours beaucoup plus efficace pour résoudre toutes sortes d’erreurs système.