Que puis-je faire à partir du 29 mars? | UK | Nouvelles

Le verrouillage entrera dans une nouvelle phase demain alors que l’Angleterre s’approche de la prochaine étape de la feuille de route du gouvernement. Le plan de sortie fournira un moyen de sortir des restrictions pandémiques, le changement de demain étant la deuxième étape de la première phase de changements. D’autres restrictions seront ensuite levées le 12 avril, puis à nouveau à la mi-mai, mais les changements de demain marqueront un virage positif pour de nombreuses personnes vivant en Angleterre.

Que puis-je faire à partir du 29 mars?

À partir de lundi, le gouvernement permettra à des groupes plus importants de se réunir en plein air.

Les changements immédiats du 29 mars signifient que la règle de six s’applique à nouveau, avec une nouvelle règle de ménage.

Cela signifie que vous pouvez vous réunir en groupes de six ou deux ménages avec un plus grand nombre de personnes peuvent se réunir à l’extérieur, à condition qu’ils respectent les directives Covid et les règles de distanciation sociale.

S’exprimant cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était optimiste quant à l’avenir, affirmant qu’il y avait « de nombreuses preuves prometteuses selon lesquelles beaucoup de personnes qui pourraient être vulnérables sont désormais protégées contre la mort et les maladies graves ».

Il a ajouté qu’il y a «de bonnes chances» d’autoriser la réouverture des magasins non essentiels le 12 avril, en disant: «Dans quelques jours, je vais enfin pouvoir aller chez les barbiers.

«Mais plus important que ça, je vais pouvoir descendre la rue et prudemment, mais de manière irréversible, je vais boire une pinte de bière au pub.

«Et dans l’état actuel des choses, je ne vois absolument rien dans les données qui me dissuade de continuer sur notre feuille de route vers la liberté, de déverrouiller notre économie et de retrouver la vie que nous aimons.»

Les gens peuvent profiter de la navigation dans les magasins et même d’une visite à un parc à thème.

Les changements qui entreront en vigueur dans deux semaines comprennent:

Réouverture de commerces non essentiels Réouverture d’attractions et de lieux de plein air Les lieux d’accueil peuvent servir les gens en plein air Les hébergements autonomes peuvent rouvrir Les divertissements peuvent se poursuivre avec jusqu’à 30 personnes, les mariages, les réceptions et les événements commémoratifs jusqu’à 15

D’autres restrictions seront ensuite levées à la mi-mai, le Royaume-Uni espérant être presque revenu à la normale d’ici la fin juin.

Cependant, M. Johnson a également averti qu’une «troisième vague» est en train d’être observée dans certaines parties de l’Europe et qu’une «expérience amère» lui a appris que cela pourrait frapper le Royaume-Uni «trois semaines plus tard».

Son avertissement intervient après que les hauts responsables de la santé de l’Allemagne ont averti

il pourrait y avoir jusqu’à 100000 nouveaux cas de coronavirus par jour si la propagation du virus n’est pas freinée.

Lothar Wieler, directeur de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, a déclaré: «Il y a des signaux clairs que cette vague pourrait devenir bien pire que les deux premières vagues.

«Nous devons nous préparer à ce que le nombre de cas augmente fortement et que davantage de personnes tombent gravement malades à nouveau, que l’hôpital soit surchargé et que beaucoup de gens mourront.

« Nous ne sommes qu’au début de ce développement et si nous ne contre-virons pas massivement immédiatement, les conséquences seront graves. »