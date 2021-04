Que puis-je utiliser pour charger l’iPhone 12

Apple n’inclut plus la brique de chargement USB standard avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 mini. Il n’y a qu’un seul câble inclus dans la boîte – un câble USB-C vers Lightning. Mais comment recharger l’iPhone 12?

Si vous venez d’un iPhone plus ancien, vous avez probablement beaucoup de câbles USB-A vers Lightning.

Ces câbles ont une connexion USB rectangulaire à une extrémité et un câble Lightning à l’autre; vous mettez le connecteur Lightning dans l’iPhone pour le charger. La série iPhone 12 d’iPhones est livrée avec un câble USB-C vers Lightning. Ces câbles disposent du même port Lightning que celui de l’iPhone, mais l’autre extrémité a une forme arrondie en forme de «capsule»; il s’agit d’un connecteur USB-C.

Quelle est la meilleure façon de charger mon iPhone 12?

La meilleure façon de charger l’iPhone 12 est d’utiliser le câble USB-C vers Lightning inclus (ou tout câble USB-C Lightning que vous pouvez acheter en ligne) et un chargeur USB-C.

Apple vous suggérera d’utiliser son chargeur USB-C 20 W. Il existe de nombreux bons chargeurs tiers comme ce chargeur à 2 ports d’Anker, et de nombreux autres disponibles en ligne.

L’utilisation d’un câble USB-C et d’un chargeur USB-C permettra à l’iPhone de se charger à des vitesses plus rapides. En utilisant USB-C, vous pouvez charger l’iPhone à 50% en environ une demi-heure. La puissance la plus élevée que l’iPhone 12 utilisera est d’environ 22 watts, donc un chargeur de 20 watts ou 30 watts donnera à peu près la même vitesse de charge. Mais fondamentalement, tout chargeur USB-C sera nettement plus rapide que les anciens chargeurs USB-A.

Puis-je utiliser mon chargeur et mon câble existants avec l’iPhone 12?

Vous pouvez toujours utiliser des câbles USB-A vers Lightning avec l’iPhone 12, si vous en avez. Vous aurez juste besoin d’un chargeur doté d’un port USB-A à l’ancienne. Vous en avez probablement déjà un. En utilisant USB-A, vous pouvez charger votre iPhone 12 à une vitesse de 5 watts. Cela chargera votre iPhone pendant la nuit et est parfaitement sûr, mais ce ne sera pas la méthode la plus rapide.

En fait, vous constaterez peut-être que l’iPhone 12 se charge plus lentement que votre ancien iPhone lors de l’utilisation de l’USB-A. En effet, la capacité de la batterie de l’iPhone 12 est plus grande et par conséquent, la charger à fond nécessite plus de puissance. Les nouveaux iPhones disposent de batteries beaucoup plus grandes et il est donc recommandé d’utiliser des chargeurs rapides via USB-C car ils se rechargeront plus rapidement.

Alors que le chargement via USB-A peut prendre trois à quatre heures, vous pouvez charger complètement via USB-C en environ la moitié du temps. Cependant, charger via USB-A est tout aussi sûr et n’endommagera pas la batterie de votre iPhone. Donc, si vous chargez pendant la nuit, peu importe la vitesse à laquelle cela prend et vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur existant.

Qu’en est-il de la recharge sans fil?

Apple prend en charge la charge sans fil rapide jusqu’à 7,5 watts. Vous pouvez utiliser n’importe quel tapis de chargement sans fil compatible Qi, comme celui d’Anker ou celui de Belkin. Le chargement sans fil est pratique et sûr, mais ce n’est pas le moyen le plus rapide de charger un iPhone. Au fur et à mesure que le téléphone chauffe sur le pavé, la quantité de charge est réduite pour protéger la batterie. Cela signifie que la charge sans fil est plus lente que la charge via un câble USB-C.

L’iPhone 12 comprend également une zone magnétique à l’arrière de l’appareil, appelée MagSafe. Cela peut être utilisé avec des accessoires MagSafe comme le chargeur de rondelle Apple MagSafe ou la station d’accueil Belkin MagSafe. MagSafe est essentiellement une meilleure version de Qi car les aimants s’alignent automatiquement avec le boîtier. Grâce à la fixation magnétique sécurisée, Apple permet une charge jusqu’à 15 watts pour les chargeurs MagSafe. Donc, pour la meilleure charge sans fil, choisissez MagSafe plutôt que Qi… mais le câble USB-C reste globalement le plus rapide.

