Que recherchent les espagnols dans Google ? Le ‘météo demain’ et l’Eurocopa en tête de liste

09/12/2021 à 08:48 CET

Les « heure demain » et l’Eurocup ont été les questions les plus explorées dans le moteur de recherche Internet le plus populaire (Google) en Espagne en 2021, dans lesquelles certains des sujets les plus actuels, tels que l’éruption de La Palma, le prix de l’électricité ou les vaccins contre le covid, ont été parmi les plus typées.

Les données ont été publiées aujourd’hui par Google Espagne, qui a analysé les tendances de recherche Tout au long de l’année, au cours de laquelle l’intérêt pour le virus – qui l’année dernière était le problème le plus récurrent dans ce moteur de recherche – est tombé des premières positions, bien que tout ce qui concerne le vaccin ait continué à importer beaucoup.

La liste des mots les plus tapés en Espagne, ils ont été, après ceux de « l’heure de demain » et d’Eurocopa, ceux de la Liga ; Real Madrid; Roland Garros; Volcan La Palma ; Bonoloto ; Mbappé ; Athlète de Madrid; et NBA.

Parmi les « quand » les plus récurrents tout au long de l’année, le plus important, selon les données fournies aujourd’hui par cette société, a été « quand l’Espagne joue-t-elle », qui ont été suivies de questions pour savoir quand est le Black Friday ; « quand est-ce que je dois me faire vacciner » ; ou quand joue le Real Madrid.

Quand c’est la semaine sainte ; quand WhatsApp revient ; quand joue Barcelone ; quand les Jeux olympiques commencent ; quand est le carnaval ; et quand FIFA 22 sort, ils complètent la liste des « lorsque« plus tapé dans ce moteur de recherche.

Entre le les athlètes, les noms qui ont été tapés le plus souvent en Espagne en 2021 ont été, dans cet ordre : Mbappé, Eriksen, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa, Dani Olmo, Simone Biles, Unai Simón et Xavi.

Dans le domaine du cinéma, de la télévision et des séries, le plus sollicité tout au long de l’année a été le réseau de contenu audiovisuel Tokyvideo, Survivors, Love is in the air, The Island of Temptations, The Squid Game, Secret Story, The Last Temptation, Mask Singer, The Bridgertons et Eternals.

Parmi les « comment », celui qui a suscité le plus d’intérêt parmi les internautes en Espagne a été « quel est le nom du marteau de thor« , suivi de « comment savoir si je suis délinquant« et de » comment va Madrid « .

Mais les marins se sont aussi intéressés à ce moteur de recherche pour savoir « comment va l’Espagne », « quel est le nom de la fleur d’acacia » ; « comment se passent les élections à Madrid » ; « comment obtenir le passeport covid » ; « comment dort une girafe » ; » comment s’appelle la fleur d’olivier » ; ou » comment faire du pain « .

Et parmi les « pourquoi », celui qui a accumulé le plus de recherches, selon les données publiées aujourd’hui par Google Espagne, a été « Pourquoi un volcan entre-t-il en éruption », suivi de « pourquoi la lumière s’allume-t-elle ».

Cette liste est complétée par des questions telles que « pourquoi Messi part » ; « pourquoi Melendi n’est pas à La Voz » ; « pourquoi le bras fait-il mal avec le vaccin » ; « Pourquoi Cat était-il fou dans Victorious »; « pourquoi la Journée de la femme est-elle célébrée » ; « pourquoi mes candidatures se ferment » ; « Pourquoi les chats ronronnent » ; et « pourquoi y a-t-il tant de tremblements de terre à Grenade ».