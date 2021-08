Que rechercher dans le jeu

L’AC Milan dispute un autre match amical, cette fois contre Valence, l’adversaire de la Liga, au stade Mestalla. C’est une opportunité fantastique de se mettre en forme, d’intégrer de nouveaux joueurs et d’acquérir de l’expérience de jeu dans un stade européen bien connu.

AC Milan v Valence : que rechercher

Olivier Giroud

Il est fort probable qu’Olivier Giroud démarre dès la première minute. Il a marqué un but après quelques minutes lors de ses débuts avec les Rossoneri la semaine dernière contre Nice, excitant les fans de Milan pour ce qui les attend.

Tout d’abord, il est important de noter que Giroud ne sera pas le titulaire normal de Milan lorsque l’équipe sera en bonne santé. Cette place revient au seul et unique Zlatan Ibrahimovic. Cela étant dit, l’âge et les blessures rattrapent le Suédois. À un moment donné, Giroud sera régulièrement au départ. Au pire pour le Français, cependant, il apparaîtra probablement dans à peu près tous les matchs, en particulier ceux où Milan perd ou est dans une impasse.

Giroud n’aura pas la distribution complète de Milan pour le fournir, il sera donc intéressant de voir comment il se comporte en tant que point d’attaque vocal à la fois en marquant et en créant sagement. Il s’agit d’un match amical, donc sa performance ne sera pas à la loupe, mais marquer à nouveau créera des attentes élevées pour la saison à venir. Pour l’instant, il y a deux vrais attaquants dans l’équipe. Giroud est une pièce cruciale.

Daniel Maldini portant l’héritage de l’AC Milan

Daniel Maldini, fils de la légende milanaise et directeur actuel Paolo Maldini, est actuellement le milieu de terrain offensif remplaçant sur le tableau de profondeur de Milan. Il n’est pas susceptible de commencer ce match, mais pourrait très bien jouer la seconde mi-temps, comme on l’a vu lors du dernier match amical de Milan.

Maldini n’a que 19 ans et sa place dans l’équipe première n’est pas encore garantie. Cela étant dit, il est difficile d’imaginer un scénario où il part en prêt. Son père et le club feraient bien de le garder avec lui pour apprendre de ses expériences et des joueurs de l’équipe première, ainsi que pour participer aux matchs de coupe.

Il ne fait pas non plus partie de l’équipe uniquement en raison de son nom de famille. Maldini est assez doué, et ce match amical contre un club réputé lui donnera l’occasion de montrer son talent.

L’avenir d’Alessio Romagnoli

L’histoire d’Alessio Romagnoli est intéressante. Il a été le meilleur défenseur de Milan (à un mile) pendant une grande partie des années creuses, mais a perdu sa place dans les 11 de départ la saison dernière. Les blessures et COVID-19 ont joué un rôle dans cela, mais Simon Kjaer et Fikayo Tomori ont formé le duo défensif le plus fort que Milan ait eu depuis Thiago Silva et Alessandro Nesta.

Romagnoli détient toujours le titre de capitaine de Milan, mais selon certaines rumeurs, il quitterait potentiellement le club ou ferait face au fait qu’il est une option de banc pour le moment. Cela étant dit, il a également été dit qu’il perdrait son titre de capitaine même s’il restait.

Ces matchs amicaux sont vitaux pour l’Italien. Il reste un solide défenseur lorsqu’il est en bonne santé. Il va cependant devoir prouver qu’il vaut la peine d’être prolongé.

Les matchs amicaux ne sont généralement pas cruciaux, mais ils le sont pour lui. Milan peut très bien le vendre pour constituer des fonds pour d’autres améliorations. Romagnoli, cependant, semble être un Rossonero de bout en bout. Attendez-vous à ce qu’il fasse tout son possible pour conserver une position légitime dans la rotation de l’équipe.

Photo principale

