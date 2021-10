Que regarder à la télévision : « Doctor Who », World Series, Bad Bunny

DIMANCHE

The Doctor is in: Jodie Whittaker prend son dernier tour en tant que Time Lord titulaire en tant que vénérable drame de science-fiction britannique « Docteur Who » revient avec une nouvelle saison. 14h25 et 20h BBC America

Les Braves affrontent les Astros en tant que « Série mondiale 2021 » continue. 17h Renard ; aussi mardi-mercredi (si nécessaire)

Une mère célibataire renoue avec son père séparé dans le nouveau téléfilm « Voile de Noël. » Avec Katee Sackhoff et « Lost’s » Terry O’Quinn. 20 h Hallmark Channel

LUNDI

L’intrépide détective connu sous le nom de « Dalgliesh » revient dans ce nouveau drame mystérieux basé sur les romans à succès de PD James. Avec Bertie Carvel. À tout moment, Acorn TV

Deux agents du FBI et leur homme à l’intérieur se souviennent de leur rôle dans le déjouement d’un complot suprémaciste blanc mortel dans le nouveau spécial « L’informateur : peur et foi au cœur du pays ». À tout moment, Hulu

Tous se lèvent! L’ancienne juge de télévision de jour Judy Sheindlin est de retour sur le banc dans la nouvelle série en streaming « Judy Justice ». À tout moment, IMDb TV

Ils régleront leurs fours à 350º en tant que série de compétitions saisonnières « Championnat de pâtisserie des Fêtes » Retour. Jesse Palmer hôtes. 20h Réseau alimentaire

Le documentaire 2020 « Un crime sur le bayou » raconte l’histoire d’un adolescent noir accusé à tort d’agression à la Nouvelle-Orléans en 1966 et du jeune avocat juif qui a pris sa défense. 20h Starz

Un cinéaste utilise des films familiaux pour raconter l’histoire d’une famille dysfonctionnelle du Michigan – la sienne – dans le documentaire de 2021 « North by Current » sur un nouveau « POV ». 22h00 KOCE

Les décès prématurés de Whitney Houston et Brittany Murphy font partie des « Hollywood Mysteries » revisités sur un nouveau « E! Véritable histoire hollywoodienne. 22 h E!

MARDI

Les nouvelles docuseries « Un mineur infiltré » suit une mère de trois enfants qui se fait passer pour une adolescente en ligne pour aider les forces de l’ordre à attraper des prédateurs sexuels. À tout moment, Découverte+

La sénatrice Tammy Duckworth, vétéran de la guerre en Irak, qui a perdu ses deux jambes au combat en 2004, présente le deuxième volet de la série en quatre parties « Vétéran américain ». 21h KOCE

MERCREDI

« La nature » explique comment « L’éléphant et la termite » travaillent ensemble pour créer des points d’eau vitaux dans la savane africaine dans ce nouvel épisode. 20h KOCE

Une nouvelle édition de « Artbound » examine l’édition la plus récente de l’exposition d’art internationale en plein air, spécifique au site, Desert X. 21h00 KCET

La Voie lactée, la galaxie de taille amusante que nous appelons tous chez nous, est la prochaine étape d’une nouvelle « Nova Universe révélé. » 21h KOCE

Personne ne sait qui ils étaient ni ce qu’ils faisaient. Mais leur héritage demeure, taillé dans la roche vivante de Stonehenge sur un nouveau « Les secrets des morts.” 22h KOCE

JEUDI

Ces enfants sont tout sauf la vie de la fête dans le thriller vampire 2021 « Mort & Belle. » À tout moment, frissonner

« Un jour à la fois » Isabella Gomez se met à la place de Howard Hesseman dans un redémarrage de la sitcom 1986-1991 « Chef de classe ». À tout moment, HBO Max

La nouvelle série « Amour, honneur, trahison » raconte des cas réels où le bonheur d’un couple a déraillé par le secret choquant d’un partenaire. À tout moment, Découverte+

Les préadolescents se disputent une place dans un nouveau groupe de musique mis sur pied par l’idole des adolescents JoJo Siwa et sa « maman » dans la nouvelle série « Siwas Dance Pop Révolution. » À tout moment, paon

Rencontrez les milliardaires qui donnent à la NASA une course pour son argent dans le nouveau spécial « Titans de l’espace : Musk, Bezos, Branson. » À tout moment, Découverte+

Une célèbre chef vous invite à savourer la saison dans une édition des Fêtes de son carnet de voyage gastronomique « Goûtez la nation avec Padma Lakshmi. » À tout moment, Hulu

Est-ce la vraie vie? Est-ce juste un fantasme ? Non c’est « La famille Queen Singalong, » un hommage étoilé au légendaire groupe de rock britannique. 20h ABC

VENDREDI

Ces animany, totalement fou « Animanes » sont de retour dans de nouveaux épisodes de la comédie animée loufoque. À tout moment, Hulu

Nos adolescents tourmentés reviennent également dans une cinquième saison de la comédie animée angoissante « Grande Bouche. » À tout moment, Netflix

Deux acteurs mexicains rejoignent les forces de police dans le documentaire/drame hybride 2021 du réalisateur Alonso Ruizpalacios « Un film de flic. » À tout moment, Netflix

Hailee Steinfeld est la poésie en mouvement dans une troisième et dernière saison de la comédie dramatique décalée « Dickinson. » À tout moment, Apple TV+

Benedict Cumberbatch dépeint un peintre anglais en difficulté dans le biodrame de 2021 « La vie électrique de Louis Wain. » « The Crown’s » Claire Foy est également à l’affiche. À tout moment, Amazon Prime

L’inventeur malade Tom Hanks part en voyage avec un robot compagnon qu’il a lui-même construit dans la fable de science-fiction 2021 « Bouvreuil. » À tout moment, Apple TV+

« 30 Rock’s » Jack McBrayer suit la route de Mister Rogers dans la nouvelle série conçue pour les enfants « Bonjour Jack! Le spectacle de la gentillesse. À tout moment, Apple TV+

Une fille célibataire se fait duper par un homme qu’elle rencontre sur une application de rencontres dans la comédie romantique de 2021 « Aimer fort. » Avec Nina Dobrev et Jimmy O. Yang. À tout moment, Netflix

Le rappeur portoricain Bad Bunny rejoint le casting de « Narcos : Mexique » alors que le drame policier revient avec sa troisième et dernière saison. À tout moment, Netflix

Les copines lesbiennes vivent, rient et s’aiment dans le Sunshine State dans la nouvelle série télé-réalité « Tampa Baes. » À tout moment, Amazon Prime

Rien ne dit aimer comme quelque chose du four dans le nouveau téléfilm « Miracle de pain d’épice. » Avec Merritt Patterson. 20 h Hallmark Channel

Martin Scorsese revisite un concert de 1826 qui a présenté l’opéra italien à New York dans le documentaire de 2020 « L’Oratorio. » Ensuite, ladite performance est recréée dans « Oratorio de Da Ponte : un concert pour New York ». 21h et 22h KOCE

« La maison profonde » est sous l’eau, et nous ne voulons pas dire qu’il vaut moins que son prix d’achat initial, dans ce thriller surnaturel de 2021. 21h35 Épix

Engager! Les nouvelles docuseries en 10 parties « Le siège central : 55 ans de Star Trek » célèbre la longue et prospère franchise de science-fiction. 22h Chaîne Histoire

SAMEDI

Un train magique transporte une femme solitaire (Lyndsy Fonseca) dans son passé dans le nouveau téléfilm « Prochain arrêt, Noël. » « Retour vers le futur » Lea Thompson et Christopher Lloyd sont également à l’affiche. 20 h Hallmark Channel

Robin Wright dirige et joue le rôle d’un avocat d’une grande ville qui déménage dans la nature sauvage du Wyoming à la suite d’une perte personnelle tragique dans le drame poignant de 2020 « Terre. » 20 h HBO

Jill Scott se met à la place de Michael Landon dans « Autoroute vers le paradis, » un nouveau téléfilm basé sur le drame fantastique inspirant de 1984-89. 20h à vie

« Successions » Kieran Culkin anime une nouvelle « Saturday Night Live. » 20h29 et 23h29 NBC

Quelle est votre urgence ? La nouvelle spéciale « Centre de crise 911 » suit l’action dans un centre d’appels à l’extérieur de Cleveland. 21h Oxygène

Le documentaire 2021 « Attique » revisite la tristement célèbre émeute de 1971 dans une prison du nord de l’État de New York qui a fait des dizaines de morts parmi les détenus, les gardiens et d’autres. 21 h Heure du spectacle

Le chanteur rétro-soul Leon Bridges et le trio indie-rock de Houston Khruangbin montent sur scène dans un nouveau « Les limites de la ville d’Austin ». 23h30 KOCE