Que regarder à la télévision : « Succession », « Dune », NBA Basketball

DIMANCHE

La romance s’épanouit entre un militant blanc et un membre d’un gang noir dans le sud de LA en 1992 dans le nouveau téléfilm « Le combat qui ne finit jamais. » 20h à vie

« Hightown » le drame policier graveleux se déroulant à Provincetown, dans le Massachusetts, est de retour pour sa deuxième saison. Avec Monica Raymund. 20h58 Starz

L’entrée de la franchise d’horreur « Craindre le mort-vivant » entame une septième saison. Les stars de Lennie James. 21h AM

Un biologiste de la faune part à la recherche d’animaux longtemps éteints dans la nouvelle série « Créatures mystérieuses avec Forrest Galante. » 21h Planète animale

Rien ne réussit comme « Succession. » Le drame primé aux Emmy Awards sur la famille grincheuse d’un magnat des médias revient pour la saison 3. Avec Brian Cox et Jeremy Strong. 21 h HBO

Le détective français acharné connu sous le nom de « Baptiste » est de retour sur l’affaire dans de nouveaux épisodes du drame mystérieux sur « Masterpiece ». Tchéky Karyo étoiles. 22h00 KOCE

LUNDI

DCI Colin Sutton revient également sur l’affaire dans une nouvelle saison du drame policier britannique « Chasse à l’homme. » Les vedettes de Martin Clunes. À tout moment, Acorn TV

Une jeune Latina (Lorenza Izzo) devient majeure à San Francisco pendant les turbulentes années 1960 dans le drame de Lissette Feliciano en 2021 « Les femmes sont des perdantes ». À tout moment, HBO Max

La pandémie de COVID-19 se joue pour rire dans le nouveau stand-up spécial « Howie Mandel et ses amis : ne m’éternuez pas. » Avec Patton Oswalt, Natasha Leggero et al. 20h La CW

La série non scénarisée « Accumulateurs » et « Intervention » revenir avec de nouveaux épisodes. 20h et 22h A&E

Un infirmier psychiatrique (Rudi Dharmalingam) exerce son métier dans le drame australien sombre et comique « Wakefield. » 21 h Heure du spectacle

Une femme âgée retourne dans son village natal en Colombie après trois décennies aux États-Unis dans le documentaire de 2021 « La Casa de Mama Icha » sur un nouveau « POV ». 22h00 KOCE

MARDI

Les Nets affrontent les Bucks et les Lakers accueillent les Warriors pour lancer une nouvelle saison de « Basket NBA. » 16h30 et 19h TNT

« The Bachelor’s » Michelle Young devient « La bachelorette » cette fois-ci alors que la série de téléréalité lance sa 18e saison. 20h ABC

Helen Keller, qui a surmonté la cécité et la surdité pour devenir une défenseure infatigable des personnes handicapées, se souvient d’une nouvelle « Maîtres américains ». 21h KOCE

Oui, « Reines. » Brandy et Eve incarnent d’anciennes membres d’un groupe de filles des années 1990 qui se réunissent pour un autre coup sur le ring dans ce nouveau drame. 22h ABC

Karrueche Tran (« Griffes ») rejoint le casting de « Jeux que les gens jouent » alors que le drame de LA revient pour une deuxième saison. 22h00 PARI

MERCREDI

Le documentaire 2021 « Trouvé » raconte l’histoire de trois adolescentes, adoptées séparément de la Chine, qui ont découvert qu’elles étaient liées grâce à un service de tests génétiques. À tout moment, Netflix

Un jeune chauffeur écume deux vampires sexy lors de leurs tournées désignées dans le mashup d’action-horreur 2021 de LA « Des dents de nuit ». À tout moment, Netflix

Quel est le buzz? Découvrez-le dans l’épisode « Mon jardin aux mille abeilles » sur un nouveau « La nature. » 20h KOCE

« Artbound » rend hommage à un céramiste et éducateur local bien-aimé dans le nouvel épisode « Life Centered: The Helen Jean Taylor Story » 21 h KCET

« Nova » examine une option pour nourrir une population humaine croissante dans le nouvel épisode « Insectes comestibles »… et non. Il n’y a pas assez de ketchup dans le monde. 21h KOCE

Les acteurs de « Summer House » et « Southern Charm » cohabitent pendant leurs vacances dans le Vermont enneigé dans la nouvelle série de téléréalité « Maison d’hiver. » 21h Bravo

Le nouveau documentaire « Quatre heures au Capitole » enquête sur l’assaut choquant contre le Capitole des États-Unis par une grande foule pro-Trump le 6 janvier à 21 h HBO

L’expédition espagnole du XVIe siècle qui a finalement fait le tour du monde est rappelée dans « Magellan’s Crossing » lors de la première de la saison de « Les secrets des morts. » 22h00 KOCE

JEUDI

Voici des monstres dans « La fille dans les bois » un nouveau drame surnaturel de YA se déroulant dans le nord-ouest du Pacifique actuel. À tout moment, paon

Le documentaire 2021 « Présentation de Selma Blair » capture l’actrice de « Cruel Intentions » s’ouvrant sur son courageux combat contre la sclérose en plaques. À tout moment, Découverte+

L’avenir de la nourriture – oui, y compris les insectes comestibles susmentionnés – est également le sujet des nouvelles docuseries en six parties « La prochaine chose que vous mangez. » À tout moment, Hulu

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « Sexe, Amour & Goop » mais avaient peur de demander est expliqué par Gwyneth Paltrow et compagnie dans cette nouvelle série. À tout moment, Netflix

Certains vont cuire et d’autres vont être cuits dans le nouveau spécial « Le très savoureux Halloween de Snoop et Martha. » À tout moment, paon

James Spader soldats sur sans co-star Megan Boone, dont le personnage a été offensé dans la finale de la saison dernière, au retour de « La liste noire. » 20h NBC

Accroché-accroché ! « Law & Order : Unité spéciale d’aide aux victimes » frappe le — cung-cung ! — Marque de 500 épisodes. Accroché-accroché ! 21h NBC

La série des vrais crimes « Les 48 premiers » est de retour pour une autre saison. 21h A&E

VENDREDI

Timothée Chalamet et Zendaya pimentent les choses dans l’adaptation par le réalisateur Denis Villeneuve en 2021 de l’épopée de science-fiction acclamée de l’auteur Frank Herbert « Dune. » Avec Oscar Isaac. À tout moment, HBO Max

Le complot va jusqu’au fond – dans une installation souterraine secrète, rien de moins – dans la nouvelle comédie animée sur le lieu de travail « Travail intérieur. » À tout moment, Netflix

Notre planète est vouée à l’échec, vouée à l’échec ! – dans le nouveau drame de science-fiction mondial « Invasion. » Les stars de Sam Neill. À tout moment, Apple TV+

Une princesse (Zoe Saldana) de l’ancienne Méso-Amérique apprend à libérer son guerrier intérieur dans la nouvelle série animée « Maya et les Trois. » À tout moment, Netflix

Jeunes adultes d’Austin, Texas, rencontrez les jeunes adultes d’Austin, Texas, de nos jours dans la nouvelle série de téléréalité « Les années folles. » À tout moment, Netflix

Un arboriculteur amoureux (Danica McKellar) se languit d’un beau planteur d’arbres dans le nouveau téléfilm « Toi, moi et les arbres de Noël. » 20 h Hallmark Channel

D’après le livre du chef Adán Medrano, la nouvelle spécialité “Vraiment Texas mexicain” met en lumière les origines amérindiennes de la cuisine du Sud-Ouest. 22h00 KOCE

SAMEDI

Une responsable marketing (Catherine Haena Kim) reçoit la visite des fantômes de « Petits amis de Noël passé » dans ce nouveau téléfilm et… attendez. Pourquoi cette dame a-t-elle tant d’ex-petits amis morts ? 20 h Hallmark Channel

Une confusion dans une clinique de fertilité oppose deux femmes l’une contre l’autre dans le téléfilm basé sur des faits « Changé avant la naissance. » Avec Skyler Samuels et Justina Machado. 20h à vie

L’ancien acteur Jason Sudeikis accueille et auteur-compositeur-interprète Brandi Carlile se produit sur un nouveau « Saturday Night Live. » 20h29 et 23h29 NBC

Une famille coréenne américaine déménage dans l’Arkansas rural dans les années 1980 dans le drame semi-autobiographique émouvant de Lee Isaac Chung de 2020 « Minari. » Avec Steven Yeun. 21 h Heure du spectacle

La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans l’impression. Vous pouvez trouver plus de couverture télévisée sur : latimes.com/whats-on-tv.