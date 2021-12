Que regarder après l’émission à succès de Netflix – Android Authority

Faites-vous partie des nombreux abonnés Netflix accros au thriller psychologique tordu You ? Le spectacle a été un succès majeur pour le streamer, depuis qu’il a déménagé de sa maison d’origine à Lifetime. Après trois saisons, êtes-vous à la recherche d’autres émissions comme vous ?

Vous suivez (apparemment) le charmant gérant de la librairie Joe alors qu’il s’intéresse à Beck, un écrivain en herbe qu’il rencontre un jour au travail. Ce qui ressemble au premier abord à une rencontre romantique, typique de nombreuses comédies romantiques, devient rapidement sinistre. Joe commence à traquer son nouveau béguin, passant à la violence pour s’assurer qu’ils peuvent être ensemble. Alors qu’il essaie de se remettre sur les rails au cours des saisons suivantes, Joe retombe dans ses vieux schémas.

Poursuivez votre lecture pour une liste de 10 émissions comme You (de diverses manières et à divers degrés) que vous pouvez désormais regarder sur différentes plateformes de streaming.

Dexter

Dexter de Showtime a effectivement lancé tout un sous-genre d’anti-héros télévisés. Dexter Morgan est un technicien médico-légal à Miami spécialisé dans l’analyse des éclaboussures de sang. Ce n’est cependant que la moitié de l’objectif de la série. Dexter est également un tueur en série aux tendances sociopathes. Il a une envie irrépressible de tuer, mais n’éprouve aucun remords. Il a un modèle et un plan cependant.

Avec l’aide de son père adoptif sympathique, Dexter a développé un système dans lequel il ne cible que les personnes coupables de crimes odieux et qui ont échappé à la justice. Lorsque le système échoue, Dexter intervient. Mais cela ne signifie pas qu’il peut se cacher à la vue pour toujours. Dexter a du mal à maintenir des relations saines et à garder secrètes ses activités parascolaires.

Si ce que vous aimez, c’est entrer dans la tête d’un dangereux fou, vous ne pouvez pas faire mieux qu’Hannibal. L’émission, adaptée des romans d’Hannibal Lecter de Thomas Harris, retrace la relation entre le psychiatre cannibale et le profileur criminel Will Graham. Le créateur et showrunner Bryan Fuller nous fait brillamment nous soucier d’Hannibal et de ses relations avec les personnes qui tentent d’attraper l’éventreur de Chesapeake. Ils ne savent tout simplement pas que leur ami et collègue est en fait le tueur en série qu’ils recherchent.

De plus, la relation entre Will et Hannibal est une romance sous-textuelle frémissante. Après tout, le cœur veut ce que le cœur veut.

Norman Bates est probablement le tueur effrayant par excellence des femmes. Interprété par Anthony Perkins dans Psycho classique d’Alfred Hitchcock, qui définit le genre, nous n’avons pas eu beaucoup d’informations sur le fonctionnement de l’esprit du tueur. La série A&E prequel/reboot Bates Motel change cela.

Ici, nous voyons le méchant emblématique (avec sa mère tout aussi emblématique à ses côtés) recadré en tant que protagoniste de sa propre histoire. Nous voyons comment un garçon innocent devient lentement un tueur alors que sa santé mentale se détériore au fil des saisons, ce qui en fait un spectacle comme vous qui vaut la peine d’être recherché.

La série 2021 d’Amazon, Tell Me Your Secrets, avait l’impression de sortir de nulle part et de disparaître aussi silencieusement qu’elle est arrivée. Espérons qu’il y aura une deuxième saison, car la première était un KO, avec des performances formidables de Hamish Linklater, Lily Rabe, Amy Brenneman, Enrique Murciano et Elliot Fletcher.

La série suit des personnages profondément imparfaits, notamment un ancien prédateur en série à la recherche de rédemption, une femme au passé sombre et liée à un autre prédateur et une mère pleurant la perte de sa fille. Les chemins des trois personnages se heurtent alors qu’ils cherchent leurs propres réponses et deviennent rapidement incontrôlables.

Semblable à Hannibal, Killing Eve est une sorte d’histoire d’amour tordue entre un tueur dangereux et l’officier du renseignement qui essaie de l’attraper. Le thriller d’espionnage britannique voit l’enquêteur du MI6 Eve à la recherche de l’assassin international Villanelle. Alors qu’elle se rapproche de sa cible, les deux femmes développent une obsession l’une pour l’autre. La nécessité d’arrêter Villanelle fait place à une relation plus personnelle, tandis qu’Eve se rend compte qu’elle n’a peut-être pas tout dit sur sa mission.

Une fille bavarde

L’original Gossip Girl peut sembler étrange parmi des émissions comme You. Mis à part le partage de l’homme principal Penn Badgley, les deux émissions n’ont pas grand-chose en commun en surface. Mais creusez un peu plus et il est facile de vous considérer comme une déconstruction très consciente de Gossip Girl, ou du moins du personnage de Badgley, Dan Humphrey.

Dan est, comme nous l’apprenons finalement, la Gossip Girl titulaire. Cela signifie que, comme Joe, Dan raconte une grande partie de la série et le fait également de manière critique et voyeuriste. Dan est le « mec sympa » typique de la télévision d’antan. C’est un étranger bien-pensant qui méprise ses pairs, même lorsqu’ils l’incluent et qu’il obtient la fille. Vous nous dites effectivement de faire attention à son type, en corrigeant les tropes qui confondent obsession effrayante et romance.

Le boom du vrai crime a conduit à de nombreuses émissions comme You qui dévoilent les motivations de personnes effrayantes qui se cachent à la vue de tous. Un de ces exemples est Dirty John, basé sur l’histoire vraie choquante et le podcast du même nom.

Une mère célibataire pense avoir trouvé l’homme parfait et une seconde chance d’aimer en ligne. Mais alors qu’elle se rapproche de l’homme de ses rêves, elle et ses enfants commencent lentement à voir un côté plus sombre de lui. Tout cela est-il un cas d’identité erronée, ou a-t-elle découvert une double vie sombre, violente et manipulatrice ? Et elle et ses enfants sont-ils en danger ?

Derrière ses yeux

Behind Her Eyes suit Louise, une mère célibataire qui se lance dans une liaison avec son patron marié. Les choses se compliquent lorsqu’elle développe une amitié improbable avec sa femme.

Des rebondissements narratifs majeurs rendent cette série intéressante, alors que Louise en apprend davantage sur le couple, avec de sombres révélations la mettant en danger, car elle se rend compte que personne n’est tout à fait ce qu’il semble – et ce triangle amoureux menace de devenir mortel.

La chute

Comme beaucoup de titres de cette liste, The Fall raconte l’histoire de deux personnages en conflit : un tueur en série vicieux et l’enquêteur engagé pour le retrouver et l’attraper. Le tueur est un père de famille menant une double vie. Comme Joe dans You, il se cache à la vue de tous et s’appuie sur des idées préconçues sur le genre de personne qui commet des crimes aussi horribles. Mais la femme sur sa piste a de l’expérience dans ce genre d’affaire et ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas eu son homme.

L’automne est un excellent choix si vous recherchez des émissions comme vous – ou si vous cherchez simplement une excuse pour regarder l’incomparable Gillian Anderson.

L’étranger

Dans cette mini-série Netflix 2020, un mystérieux étranger s’approche d’un père de famille heureux avec de sombres révélations sur sa femme. Après qu’il ait essayé de confronter sa femme à ce sujet, elle disparaît. Au fur et à mesure que la série progresse, l’inconnu s’approche de plus de personnes. Elle partage d’autres secrets, révélant des vies cachées, des dissimulations élaborées et de la duplicité, le tout avec des conséquences dévastatrices pour ceux qui les entendent et ceux qui se trouvent sur leurs orbites.

Comme vous, The Stranger se penche sur la double vie que mènent les gens, se présentant à sens unique tout en cachant des secrets parfois choquants, même aux personnes qu’ils aiment.

