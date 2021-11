Que regarder avant ou après la saison six

Comme vous le savez peut-être déjà, la sixième saison à venir de The Expanse sera la dernière. Avec l’excitation du prochain chapitre de la série de science-fiction révolutionnaire Amazon Prime vient la triste réalité que toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. Alors, que regarder après The Expanse ? Bien qu’il soit vraiment unique en son genre, vous pouvez être assuré qu’il existe d’autres émissions comme The Expanse, ou du moins dans le stade général.

The Expanse, basé sur la nouvelle série de James SA Corey, se déroule dans un futur où les humains ont colonisé l’ensemble du système solaire. Tout au long, nous suivons divers personnages appartenant à différentes factions. Il s’agit notamment d’un policier, de politiciens, de mercenaires, de soldats, de fanatiques religieux et de personnes prises au mauvais endroit au mauvais moment.

Si vous êtes un fan, consultez notre liste d’émissions comme The Expanse ci-dessous.

1. Élevé par les loups (HBO Max)

Mélanger des éléments d’Alien, Blade Runner, 2001: A Space Odyssey, The Bible et The Expanse, Raised by Wolves a été l’une des nouvelles émissions les plus excitantes à sortir après le lancement de HBO Max en 2020. Produit par Ridley Scott, qui a réalisé deux épisodes, l’émission a été un succès, bien que HBO Max nous garde sur nos gardes quant au moment où la saison deux pourrait tomber.

Dans Raised by Wolves, deux androïdes réalistes arrivent sur une planète habitable où ils prévoient d’élever des enfants humains à partir de matériel génétique qu’ils ont volé et emporté avec eux. Mais lorsque de mystérieux fanatiques religieux arrivent, également de la Terre, nous commençons à comprendre qu’une guerre vieille de plusieurs générations entre les humains et les machines peut menacer leurs moyens de subsistance. Et la volonté mystérieuse de la planète peut aussi avoir quelque chose à dire.

2. Killjoys (Syfy)

Les Killjoys de Syfy ont généralement un ton plus clair que The Expanse, mais c’est certainement dans la même timonerie. Et c’est une formidable aventure spatiale, pleine de politiques louches et d’incursions dans les enfers criminels – dans l’espace, bien sûr.

La série canadienne (qui a été diffusée à l’origine sur la chaîne canadienne Space) suit un trio de chasseurs de primes. Dans le cadre de leurs contrats, les trois sont obligés de rester neutres dans leur travail, d’appréhender les fugitifs recherchés et de rester en dehors des affaires ou des affaires de l’État. Mais leurs passés compliqués en font continuellement une norme difficile à respecter.

3. Nightflyers (Syfy)

Comme Ty Franck (qui partage le nom de plume James SA Corey avec son co-auteur Expanse) était autrefois un assistant de l’auteur de Game of Thrones George RR Martin, il est logique d’inclure une série basée sur l’une des œuvres de Martin.

Heureusement, Syfy’s Nightflyers (adapté de l’écriture de Martin) est vraiment un spectacle comme The Expanse. Ce n’est peut-être pas aussi bien, mais si vous aimez les éléments d’horreur de The Expanse, particulièrement présents dans les deux premières saisons, Nightflyers vous le donnera. La série suit l’équipage d’un navire pour entrer en contact avec une forme de vie extraterrestre. Mais rien n’est jamais si simple. Des événements mystérieux, violents et meurtriers s’ensuivent.

4. Luciole (Renard)

De nos jours, presque toutes les émissions annulées ont une base de fans bruyante appelant à son retour. Mais en 2002, lorsque Fox a débranché Firefly au milieu de sa première saison, il semblait que c’était ça. Mais tout comme Amazon a repris The Expanse après son annulation sur Syfy, Firefly a survécu lorsqu’il a terminé son récit dans le long métrage de 2005 Serenity.

Les similitudes ne s’arrêtent pas là cependant. Firefly, comme The Expanse, suit un équipage soudé à bord d’un vaisseau spatial qu’ils appellent leur maison. L’équipage du navire Serenity sont essentiellement des cow-boys dans l’espace, mais dans un sens très littéral. Ils transportent des cargaisons illicites (parfois du bétail réel) armés de fusils à six coups et vêtus de plumeaux, le tout réglé sur une partition occidentale nasillarde. La série a certainement gagné son culte féroce en tant que version unique de l’opéra spatial.

5. Fondation (Apple TV Plus)

Foundation est l’une des séries les plus ambitieuses de cette liste. Il suit un grand nombre de personnages sur de nombreuses chronologies. Dans un futur lointain, la galaxie est gouvernée par une puissance impériale composée des clones d’un seul homme. Lorsque ce pouvoir est défié par un mathématicien qui prévoit la chute de l’Empire, une fondation est formée sur une planète extérieure, où une colonie d’étrangers se prépare pour l’âge sombre prédit qui suivra la chute de l’Empire. La série est visuellement époustouflante et aborde des sujets captivants d’une manière qui rappelle parfois The Expanse.

6. Star Trek : Découverte (Paramount Plus)

La série phare de la liste actuelle des titres Star Trek en cours, Discovery s’est effectivement réinventée au cours de chacune de ses trois saisons, avec une quatrième à venir promettant encore plus de changements. L’équipage de l’USS Discovery a voyagé à travers l’espace et le temps, utilisant la nouvelle biotechnologie expérimentale pour ce faire, tout en testant les fondements mêmes de la Fédération des planètes de Star Trek. Le spectacle balance pour les clôtures, et même quand il manque, c’est un plaisir à regarder.

L’intrigue politique et l’expérimentation de la biologie extraterrestre inconnue ont mis Discovery en alliance avec The Expanse, mais son engagement avec la tradition de Star Trek est tout aussi stimulant et divertissant.

7. Battlestar Galactica (Syfy)

L’écrivain et producteur de Star Trek Ronald D. Moore a lancé son remake de Battlestar Galactica peu de temps après Firefly de Fox, et les deux émissions marquent un tournant dans la science-fiction télévisée. Vous pouvez en voir des indices dans les émissions ultérieures de Star Trek, The 100, Outcasts, Another Life et, vous l’aurez deviné, The Expanse. (Sans parler de toutes les autres émissions de cette liste.) Battlestar Galactica fait partie des émissions comme The Expanse en grande partie parce que The Expanse est fondamentalement une émission inspirée et informée par Battlestar Galactica.

Présentant un avenir graveleux et réaliste, Battlestar Galactica a mélangé le drame politique et militaire avec la science-fiction, suivant le dernier navire à échapper à un énorme soulèvement de robots contre l’humanité. S’inspirant souvent de Blade Runner et de la série originale de 1978 du même nom, Battlestar Galactica s’est demandé ce que cela signifiait d’être humain et si l’intelligence artificielle pouvait vraiment nous remplacer.

Regardez Battlestar Galactica sur Peacock.

8. Perdu dans l’espace (Netflix)

Si vous voulez une émission comme The Expanse qui soit un peu plus familiale, le redémarrage de Lost in Space par Netflix est un excellent point de départ. maintenant composé de trois saisons, Lost in Space suit la famille Robinson qui est, comme vous pouvez le prévoir, perdue dans l’espace. Choisis dans le cadre d’une mission de colonisation alors que la Terre ne peut pas supporter la vie humaine, les Robinsons s’écrasent sur la terre ferme et doivent survivre par leurs propres moyens.

L’émission, une réimagination de la série de 1965 et du film de 1998 du même nom (et une réimagination encore plus lâche de The Swiss Family Robinson) aborde la survie dans l’espace, la politique, les liens familiaux et les découvertes scientifiques qui changent la vie d’une manière qui place beaucoup parmi des émissions comme The Expanse. Et c’est juste un bon fil à ses propres conditions aussi.