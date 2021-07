Que regarder ce week-end : Malik, Never Have I Ever Saison 2, My Amanda

Il n’y a pas de meilleure offre que de regarder des émissions et des films OTT passionnants dans le confort de votre maison. (Crédit : Amazon Prime/YouTube)

Avec le week-end qui frappe à la porte, il est temps de se concentrer sur les dernières versions sur les plateformes OTT. Au milieu de la peur de la troisième vague de pandémie de coronavirus et de la chaleur torride de juillet, il est peu probable que les plans extérieurs vous donnent le frisson du week-end. Par conséquent, il semble qu’il n’y ait pas de meilleure offre que de regarder des émissions et des films OTT passionnants dans le confort de votre maison. Voici une liste d’émissions et de séries Web passionnantes qui ont été publiées cette semaine et qui ont le potentiel de vous coller à vos écrans de télévision pour la frénésie.

1. Malik : Amazon Prime Video

L’émission qui a Fahadh Faasil comme protagoniste central a le potentiel de vous garder accroché à votre écran. Réalisé par Mahesh Narayan, le spectacle est basé sur l’exploit extraordinaire de Sulaiman Malik (joué par Faasil) en défiant la corruption et en devenant un phare de sa communauté.

2. Never Have I Ever Saison 2 : Netflix

Basé sur la vie d’une famille d’immigrants indiens aux États-Unis, le spectacle qui a été réalisé par Mindy Kaling et Lang Fisher retrace la vie d’une adolescente Devi Vishwakumar qui trouve un nouvel intérêt amoureux et des camarades de classe passionnants et sa relation avec sa mère quelque peu conservatrice. Alors que le monde extérieur de l’adolescente est accueillant et excitant, se réconcilier avec sa mère conservatrice est un casse-tête difficile à résoudre.

3. Mon Amanda : Netflix

Selon le synopsis du film sur Netflix, My Amanda est l’histoire de deux amis extrêmement proches qui partagent chaque instant de leur vie. Même si le monde autour des deux personnages prend des tournants drastiques, la camaraderie et la douce amitié entre les deux restent intactes et inchangées. Le lien mutuel entre les deux reste non seulement constant, mais devient également une source pour eux de relever les défis de leur vie. Le film philippin est diffusé en direct sur Netflix.

