Que regarder en NBA, alors que les camps d’entraînement vont ouvrir

Les premiers entraînements de la saison en NBA sont là, avec des équipes prêtes à frapper le sol mardi pour commencer officiellement à se préparer pour la campagne 2021-22.

Un pack de six choses à regarder pendant que les choses commencent :

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

LES CHAMPS

Milwaukee le repousse.

Les Bucks ont utilisé huit joueurs lors du sixième match de la finale de la NBA, le titre décisif contre Phoenix, et sept d’entre eux sont toujours sur la liste; l’exception est PJ Tucker, qui fait maintenant partie du Miami Heat. Les Bucks ont également sept de leurs huit meilleurs buteurs, en termes de total de points, depuis un an; l’exception dans ce cas est Bryn Forbes, qui est retourné à San Antonio.

De plus, Giannis Antetokounmpo a joué le match de sa vie pour terminer cette course au titre, un chef-d’œuvre de 50 points et 14 rebonds – et il n’a même pas encore 27 ans. Son meilleur est peut-être encore à venir.

CENTRE DE CAMP

Techniquement, San Diego n’a pas eu d’équipe NBA depuis 1984.

Cette semaine, la ville en compte trois.

Les Clippers de Los Angeles, les Denver Nuggets et les Brooklyn Nets appellent tous San Diego chez eux cette semaine pour le camp d’entraînement. Ils pratiquent tous séparément, en utilisant trois installations différentes. Les Nets joueront à Los Angeles contre les Lakers dimanche avant de rentrer chez eux, tandis que les Nuggets et les Clippers joueront à Los Angeles lundi.

LA JEUNESSE EST SERVIE

S’ils le souhaitent, les Houston Rockets pourraient être en mesure de faire quelque chose de très rare pendant la pré-saison.

Commencez avec une formation de trois gardes : Josh Christopher, Jalen Green et Daishen Nix. Mettre Usman Garuba en avant, mettre Alperen Sengun au centre.

Il ajoute jusqu’à cinq adolescents sur le sol.

Il n’y a pas moins de 21 adolescents sur les listes de la NBA alors que les camps d’entraînement commencent mardi, dont cinq Rockets et un trio de jeunes de 18 ans – Jonathan Kuminga de Golden State, Josh Giddey d’Oklahoma City et Joshua Primo de San Antonio.

Parmi eux, Kuminga et Giddey auront 19 ans avant le début de la saison régulière. Primo n’aura 19 ans que le 24 décembre. Il aura 18 ans et 300 jours lorsque les Spurs ouvriront leur saison le 20 octobre contre Orlando.

Cela signifie qu’il est sur le point de devenir le plus jeune joueur d’un match de la NBA depuis plus de 15 ans – Andrew Bynum avait 18 ans et 191 jours lorsqu’il a participé à un match éliminatoire des Lakers de Los Angeles contre Phoenix le 6 mai 2006.

Quatre jeunes de 18 ans ont fait leurs débuts en NBA depuis Bynum : Dragan Bender, Sekou Doumbouya, Devin Booker et Giannis Antetokounmpo.

Mais techniquement, si Primo fait ses débuts avant le 17 novembre, il sera plus jeune que n’importe lequel d’entre eux pour leurs matchs de saison régulière de la NBA de quelques jours.

COMMENT LES CHOSES CHANGENT

Cela ne fait même pas un an depuis les finales NBA 2020 entre les Lakers de Los Angeles et Miami Heat – elles se sont jouées en octobre.

“On dirait qu’il y a trois ans”, a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra.

Les Lakers ont utilisé 12 joueurs dans cette série ; parmi ceux-ci, seuls LeBron James et Anthony Davis sont restés avec l’équipe de manière ininterrompue. Rajon Rondo et Dwight Howard sont de retour après avoir joué ailleurs la saison dernière.

The Heat a également utilisé 12 joueurs dans cette série; parmi eux, seuls Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro et Duncan Robinson restent à Miami.

Il convient de noter que dans les deux cas, les Lakers (Talen Horton-Tucker) et le Heat (Udonis Haslem, Gabe Vincent) ont eu d’autres joueurs sur la liste depuis ces finales. Ils n’ont tout simplement pas joué dans cette série de titres dans la bulle de redémarrage de Walt Disney World.

PERSPECTIVE DE PRÉSAISON

Les matchs qui commencent dimanche lorsque Brooklyn visite les Lakers de Los Angeles signifient, et on ne le soulignera jamais assez, absolument rien en termes de victoires et de défaites.

Milwaukee est allé 0-3 en pré-saison l’année dernière et a remporté le titre NBA. Phoenix est allé 0-4 en pré-saison l’année dernière et s’est rendu en finale de la NBA.

La seule équipe au cours des 25 dernières années qui a eu le meilleur bilan en pré-saison et a remporté la couronne NBA était Golden State en 2016-17.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

ENFIN CHEZ-SOI

Pour les fans des Raptors à Toronto, l’attente est presque terminée.

L’équipe joue à domicile la semaine prochaine. Vraiment à la maison, c’est.

Pour la première fois depuis le 28 février 2020, les Raptors disputeront un match à Toronto lors de l’ouverture de leur calendrier pré-saison contre Philadelphie. Il ne reste qu’une poignée de joueurs et de membres du personnel de cette équipe, alors les Raptors ont un camp à Toronto au lieu d’aller ailleurs au Canada, comme ils l’ont souvent fait ces dernières années.

Toronto a appelé Tampa, en Floride, chez lui la saison dernière en raison de la pandémie.

“Nous avons pensé qu’il était vraiment important de rétablir notre base ici et de familiariser tout le monde avec la ville”, a déclaré le directeur général des Raptors, Bobby Webster. “Beaucoup de nos joueurs, beaucoup de notre personnel, ne sont pas venus ici, alors nous avons pensé que c’était vraiment important pour nous de le faire.”