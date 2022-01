Que regarder entre les saisons de la série HBO Max

Après une troisième saison réussie dans sa nouvelle maison sur HBO Max, Titans devrait connaître une quatrième saison, bien que vous deviez peut-être attendre un peu. En attendant, quels sont les spectacles comme Titans pour vous divertir ?

Titans suit Dick Grayson, connu sous le nom de Robin, et son équipe de super-héros de lutte contre le crime, les Titans, vaguement inspirés des Teen Titans de DC Comics. Ayant déjà été dissous, les Titans renouent avec la vie d’équipe dans cette série de super-héros en direct produite à l’origine pour le service de streaming DC Universe, aujourd’hui disparu.

Alors, lisez la suite pour les huit meilleures émissions comme Titans que vous pouvez diffuser dès maintenant. Ou cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir Titans.

Spectacles comme Titans

Gotham

Si vous aimez que Titans soit un spectacle de Batman sans Batman, vous pouvez également apprécier Gotham. D’accord, pour être juste, Bruce Wayne apparaît dans les deux émissions, mais ils racontent tous les deux de manière ostensible une histoire autour de sa présence emblématique plutôt que de se concentrer sur lui. À Gotham, l’action commence à peu près avec la mort des parents de Bruce Wayne. Mais plutôt que de se lancer dans son ascension inévitable en tant que Batman, nous suivons un nouveau détective, James Gordon, qui, comme le savent les fans de Batman, deviendra éventuellement le commissaire de police et l’un des principaux alliés de Batman. Tout au long de la série, nous découvrons la galerie de méchants en formation des voyous de Batman alors que les morceaux d’un monde familier se mettent en place.

Il s’avère que les émissions de Batman qui ne concernent pas Batman ne manquent pas. Dans cette série préquelle, nous suivons le célèbre majordome du chevalier noir, Alfred Pennyworth. Cette version du personnage existe dans un univers parallèle dans lequel les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ancien soldat britannique du SAS, Alfred est en train de former sa propre société de sécurité. Ciblé par un groupe de radicaux tentant de s’emparer du gouvernement britannique, Alfred s’allie à des agents américains appartenant à la No Name League. Il s’agit notamment de Thomas Wayne et Martha Kane, les futurs parents de Bruce Wayne. Alors que les deux premières saisons de Pennyworth ont été diffusées sur Epix, une troisième saison prévue passera à HBO Max.

Si vous aimez les jeunes héros avec une tournure adulte, vous pourriez faire bien pire que Runaways, une émission comme Titans dans son traitement de héros très différents devant apprendre à mettre leurs différences de côté et à travailler en équipe. Suivez un groupe d’adolescents qui unissent leurs forces en tant qu’équipe de super-héros, les Runaways. Qu’est-ce qu’ils ont tous en commun ? Pas grand-chose, sauf que leurs parents font tous partie d’un syndicat de super-vilains. Ensemble, les Runaways prévoient de les arrêter. Cette série est basée sur la bande dessinée à succès Marvel de Brian K. Vaughan.

Une émission croisée qui est en quelque sorte inférieure à la somme de ses parties, Les défenseurs vaut néanmoins le détour si vous aimez les émissions d’équipe de super-héros comme Titans. L’émission rassemble l’écurie Netflix des héros Marvel au niveau de la rue. Considérez-le comme une sorte d’Avengers à loyer modéré dans les rues de New York. Lorsque le mystérieux syndicat du crime, la Main, menace la ville, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist combinent à contrecœur leurs pouvoirs pour arrêter leur ennemi commun.

L’Académie des Parapluies

Quelqu’un a-t-il commandé un groupe d’inadaptés avec des superpuissances qui travaillent ensemble pour devenir une force avec laquelle il faut compter ? The Umbrella Academy de Netflix, une adaptation de la merveilleuse bande dessinée Dark Horse, suit une équipe de frères et sœurs adoptifs adultes dont le père adoptif les a soumis à une formation épuisante de super-héros lorsqu’ils étaient enfants. Maintenant, en tant qu’adultes, ils doivent faire face à leur sombre héritage familial, à des tueurs à gages qui voyagent dans le temps et à la fin du monde. Un peu plus farfelu que les super-héros de DC, The Umbrella Academy est néanmoins un ajout solide à votre liste de surveillance des émissions de type Titans.

Patrouille du destin

À bien des égards, Doom Patrol et The Umbrella Academy sont probablement plus similaires l’un à l’autre qu’à d’autres émissions comme Titans, mais pourquoi ne pas regarder les trois ? Doom Patrol obtient des points Titans bonus pour avoir en fait présenté deux personnages qui apparaissent également dans Titans. Ils sont même joués par les mêmes acteurs, mais les émissions existent dans des chronologies narratives distinctes. Basé sur DC Comics, Doom Patrol suit le titulaire Doom Patrol, un groupe de parias sociaux et d’inadaptés dotés de capacités mystérieuses qu’ils ont acquises dans une série de tragédies.

Une autre série de super-héros qui se concentre sur certains des plus petits noms de l’univers DC, Arrow et le plus large Arrowverse (y compris Supergirl et The Flash), gagne sa place sur cette liste en tant que série sur le travail d’équipe, la confiance et surmonter l’adversité pour se battre pour Justice. Après avoir survécu dans la nature pendant des années, le playboy milliardaire Oliver Queen retourne dans sa ville natale, Starling City, où il devient l’archer masqué Arrow et combat le crime pour redonner à la ville son ancienne gloire. Il est rejoint en cours de route par un énorme groupe de héros essayant également de faire la différence.

L’héritage de Jupiter

Dans la tradition de l’accent mis par Titans sur les jeunes héros qui se retrouvent et qui sortent de l’ombre de héros plus âgés comme Batman, Jupiter’s Legacy concerne principalement, eh bien, l’héritage. La série fait des allers-retours dans le temps, avec l’homme d’affaires Sheldon Sampson à la tête d’une équipe de personnes en expédition pendant la Grande Dépression. Ensemble, ils débloquent des super-pouvoirs et forment l’Union de la justice. De nos jours, Sampson reste le leader de l’équipe mais lutte pour préserver les principes directeurs de l’Union alors qu’une nouvelle génération de héros se présente. Il s’agit notamment de ses propres enfants.

