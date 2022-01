Que réserve l’immobilier indien en 2022 ?

Malgré les craintes liées à la crise d’Omicron, le marché immobilier en 2022 semble haussier et la demande s’accélère rapidement dans toutes les catégories.

L’année qui s’est écoulée a été un tour de montagnes russes pour l’immobilier indien. Le marché s’est effondré pendant le verrouillage 2.0, mais s’est rapidement rétabli, la demande prenant de l’ampleur. Malgré les craintes liées à la crise d’Omicron, le marché en 2022 semble haussier et la demande s’accélère rapidement dans toutes les catégories.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des facteurs clés qui définiront l’immobilier indien en 2022.

Le risque de baisse de l’Omicron sera géré par le vent arrière d’une meilleure courbe d’apprentissage

Le risque à la baisse d’une éventuelle explosion d’Omicron ne peut être nié. Les cas augmentent dans de nombreuses villes et, s’ils ne sont pas contrôlés, cela pèsera sur l’économie et éventuellement sur la demande immobilière. Pendant ce temps, le signe positif est que les deux dernières itérations de la crise nous ont beaucoup aidés à apprendre comment faire face, atténuer et récupérer rapidement d’une crise imminente. La récente crise a rendu les agences gouvernantes ainsi que la fraternité des affaires résilientes. En conséquence, malgré le contretemps possible, l’industrie est confiante et bien préparée. De même, même si le verrouillage est imposé, les affaires continueront comme d’habitude et il n’y aurait pas de destruction énorme de la demande.

Les prix pourraient enfin se déplacer vers le nord au second semestre, S2 2022

Les prix de l’immobilier sont pour la plupart restés stables au cours des deux dernières années. Cependant, enfin, dans la seconde moitié de l’année civile prochaine, les prix de l’immobilier pourraient évoluer à la hausse. Le dynamisme du marché sera soutenu par une augmentation de la demande. Après une période prolongée de faible demande, le marché du logement en Inde semble haussier. Il y a eu une énorme demande refoulée générée au cours des 2 dernières années, qui est maintenant en train de se débloquer, donnant un retournement positif au marché. La baisse des taux de prêt immobilier aidera également l’industrie.

L’immobilier capitalise également sur des perspectives économiques saines. L’économie indienne devrait croître de l’ordre de 8 à 9 %, ce qui stimule la croissance de la demande de maisons de plus en plus grandes sur le principal marché indien. À mesure que la demande augmentera, les prix augmenteront naturellement.

La poussée positive des prix sera également enracinée dans la flambée des prix des matières premières telles que le ciment, l’acier, les briques, l’énergie, etc. En attendant, il convient de noter qu’en cas de changement monumental dans les cas, cela sera inversé .

L’accent sera davantage mis sur un mode de vie communautaire durable

La crise récente nous a appris l’importance de deux idées opposées. Maintenir l’hygiène et la sécurité tout en vivant un mode de vie épanouissant axé sur la communauté. Les gens réalisent maintenant à quel point il est important et enrichissant de vivre une vie socialement épanouissante et axée sur la communauté en Inde. Le sentiment de faire partie d’une communauté, basé sur une interaction sociale significative, peut donner un sentiment d’engagement et d’appartenance. Cela donne également un sentiment de tranquillité et de sécurité.

Traditionnellement, les êtres humains sont des animaux sociaux et cela a été l’essence de la croissance et de l’évolution de la civilisation. La pandémie a une fois de plus réaffirmé cette idée de vivre un style de vie socialement engagé.

Les développeurs comprennent également la même chose et proposent maintenant de nombreux nouveaux projets qui peuvent favoriser une interaction sociale significative et donner un sens au style de vie de la communauté sociale.

RSH sera le segment de marché à surveiller

Pendant la pandémie, le marché RSH en Inde a connu un changement considérable de la demande. Sur les principaux marchés RSH comme Shimla, Goa, Ooty, Alibaug, la demande monte en flèche. Actuellement, le marché est évalué à 1,394 milliard de dollars et devrait atteindre 4 milliards de dollars dans les 5 prochaines années.

Alors que la culture du travail à domicile ou du travail à partir de n’importe où gagne en popularité, la demande pour une résidence secondaire continuera de monter en flèche dans un avenir prévisible. De plus en plus d’entreprises, d’avocats, d’entrepreneurs technologiques, de professionnels de la création, de consultants, etc. déménageront dans des résidences secondaires et continueront à opérer à partir de là. La demande croissante d’horaires de travail flexibles parmi les Indiens sera un multiplicateur de croissance majeur pour le segment RSH en Inde.

Commerce de détail expérientiel

Le confinement nous a appris l’importance du e-commerce. Pendant ce temps, le verrouillage nous a également appris que le commerce numérique ne déjouera jamais complètement ses homologues physiques. Cependant, 2022 verra une concentration accrue sur le commerce de détail expérientiel. Rues commerçantes, centres commerciaux, hypermarchés proposeront de nouveaux concepts et idées pour aider les visiteurs à se détendre, se détendre et se divertir. Le commerce de détail ne se limiterait pas au shopping. Il se concentrera également sur le rendu d’une expérience engageante pour les visiteurs.

(Par Ankit Kansal, fondateur et directeur général, 360 Realtors)

