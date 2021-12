Que révèlent les textes du 6 janvier à Mark Meadows ?

Donald J Trump est un menteur, un narcissique et un sociopathe. Je pense que nous pouvons tous être d’accord là-dessus. Mais est-il aussi un stratège politique sournois et habile ou est-il un gaffeur naïf et ignorant ? A-t-il organisé la menace la plus efficace et la plus dangereuse contre la démocratie américaine depuis plus de 200 ans ou s’est-il précipité dans une chaîne désespérée et chaotique d’événements qui ont dégénéré en boule de neige ?

J’ai eu du mal à comprendre la signification des messages texte et des courriels que Mark Meadows recevait pendant l’après-midi de l’insurrection du 6 janvier. Les messages révélés par le comité du 6 janvier lors de la saisine pour outrage à Meadows provenaient des animateurs de Fox News, des membres républicains du Congrès et de DJT Jr. Tous suppliaient désespérément Meadows d’amener Trump à annuler l’insurrection. Meadows lui-même a affirmé qu’il avait exhorté Trump à plusieurs reprises à arrêter les émeutes. Alors pourquoi Trump a-t-il attendu plus de trois heures avant de finalement dire aux émeutiers de « rentrer chez eux ?

Le récit qui est apparu évident pendant l’après-midi de l’insurrection, et qui a été corroboré par de nombreux reportages depuis lors, indique que dans les jours et les semaines précédant l’émeute du 6 janvier, la justification de l’insurrection a été vantée (le Grand Mensonge) et les détails opérationnels ont été méticuleusement planifiés par Trump avec les membres de sa famille, ses conseillers, ses avocats, ses flagorneurs, les hôtes de Fox News, les membres coopératifs du Congrès et probablement certains hauts responsables du DOJ et du DOD. L’exécution du plan a été confiée aux Proud Boys et aux Oath Keepers, qui n’étant pas exactement connus pour leur retenue et leur négociation silencieuse, ont apporté des matraques, des mâts de drapeau, des extincteurs, des attaches, du spray anti-ours et des armes à feu. Qu’est ce qui pourrait aller mal??

Mais ensuite, à 13 heures, le 6 janvier, lorsque Trump a envoyé les vrais insurgés pour déclencher la véritable révolution et que les caméras de télévision ont commencé à tourner, selon le témoignage de cette semaine, certains membres du Congrès, des animateurs de Fox News et des membres de la famille ont commencé à supplier Trump de arrête ça. Il semble que la mort de plusieurs émeutiers et les attaques télévisées contre la police du Capitole semblent avoir fait perdre leur sang-froid à de nombreux fidèles et co-conspirateurs de Trump et implorer Trump de jeter l’éponge.

Alors que se passe-t-il ici ? D’une part, une opération quasi militaire qui a impliqué des semaines de planification et d’organisation au sein du cercle de Trump, y compris la participation de bus remplis d’acteurs violents connus avec des réserves d’armes, a réussi à percer le siège de notre gouvernement, écrasant une force de police du Capitole terriblement sous-préparée. . L’opération soigneusement planifiée a été dangereusement proche de capturer les législateurs qui effectuaient le processus de vérification des élections et d’annuler les résultats légitimes des élections.

Pourtant, les personnes les plus clairement investies dans l’exécution du coup d’État – les membres du Congrès, les animateurs de Fox News et la propre famille de Trump – tentaient désespérément d’arrêter l’insurrection. Ont-ils eu froid aux pieds ? La vue du sang les terrifiait-elle ? N’étaient-ils vraiment pas préparés à la violence qui semble avoir fait partie intégrante du plan ? Étaient-ils en CYA lorsque l’échec est devenu inévitable ? Est-il possible qu’après des semaines de planification, ils n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer ?

Était-ce ridicule de bourdonner à grande échelle par un idiot à la tête de pois et sa bande de comparses ? Ou notre brillant leader machiavélique a-t-il planifié le crime parfait, mais a-t-il simplement choisi le mauvais groupe d’adeptes pour l’exécuter ?

Le délai de 3 heures pour rappeler les chiens donne-t-il des indications ?

Les esprits curieux veulent vraiment savoir. Sérieusement, qu’est-ce qui se passe ici ?

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.