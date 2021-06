Que Roomba et Conga tremblent ! Le robot aspirateur de Lidl est de retour pour 124 euros | La technologie

in

Vous souhaitez acheter un aspirateur robot pas cher ? Si la réponse est oui, faites attention car cela vous intéresse : Lidl vient de ramener son alternative pas chère au Roomba qui vous propose les fonctions principales pour 124,99 euros.

L’époque où le robot aspirateur était un appareil électroménager réservé aux personnes à fort pouvoir d’achat est révolue. Ces dernières années, cet appareil est devenu populaire et on peut aujourd’hui trouver des modèles bon marché adaptés à tous les budgets.

Parmi les modèles d’aspirateurs robots bon marché, nous trouvons ceux de SilverCrest, Le produit électronique en marque blanche de Lidl. Désormais, la chaîne allemande en a ramené un dans son bazar en ligne et vous pouvez l’acheter pour seulement 124,99 euros.

L’aspirateur robot Lidl est équipé d’un moteur avec une puissance d’aspiration maximale de 1200 Pa et vous offre six modes de nettoyage afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins à tout moment.

D’une part, il y a l’automatique, qui effectue un nettoyage aléatoire ; le focalisé, qui nettoie en spirale pour éliminer les saletés localisées ; celui d’angle, qui se déplace le long des bords de la pièce; celui programmé, qui exécute la configuration personnalisée de l’utilisateur ; celui avec une puissance maximale pour les zones les plus sales ; et enfin le retour, c’est-à-dire lorsque le robot revient automatiquement à la station pour se recharger.

Le robot aspirateur Lidl dispose de dix capteurs anti-chocs et de trois capteurs anti-basculement, afin qu’il puisse se déplacer dans votre maison sans heurter les obstacles qu’il trouve sur son chemin. Il est livré avec une télécommande dans laquelle vous avez la possibilité de programmer le temps d’aspiration et de sélectionner le mode de nettoyage que vous préférez appliquer dans chaque cas.

L’appareil est alimenté par une batterie lithium-ion de 2 400 mAh qui fournit autonomie jusqu’à 70 minutes de nettoyage ininterrompu, plus que suffisant pour aspirer les sols dans toute la maison.

