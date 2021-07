“Que Russell se retrouve devant moi ne devrait pas être comme ça”

17/07/2021 à 20:53 CEST

.

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), septième du Coupe du monde de Formule 1, avec 60 points, qui a débuté onzième ce dimanche dans le Génial Prix ​​de Grande-Bretagne, a déclaré ce samedi à Pierre d’argent “que (le George anglais) Russel (Williams) se retrouve devant “lui” ça ne devrait pas être comme ça.

“Nous avons eu un problème au départ qui nous a fait perdre quelques positions ; puis, en essayant de reprendre des positions en dépassant (George) Russel (Anglais, de Williams) Je pense qu’il a fait une erreur assez grave, assez grosse, qui m’a coûté ma course ; et presque un accident », a-t-il déclaré Sainz, 26 ans après le premier sprint qualificatif de l’histoire de la F1, au cours duquel, après le parcours précité, il n’a pu que remonter de la dernière à la onzième place.

“À partir de là, c’était, jamais mieux dit, une course de sprint, de contre-attaque, en essayant d’attaquer le plus possible ; et en dernier, j’ai terminé onze, donc en 17 tours nous sommes revenus autant que possible. cela nous a coûté très cher », a déclaré le talentueux coureur madrilène, qui a expliqué comment était la touche avec Russel à la chaîne de télévision Dazn ce samedi à Pierre d’argent.

“Cela a été très clair. Je pense Russel Il a perdu la voiture, devant ou derrière, je ne sais pas ; et m’a jeté dehors. Nous avons vu des sanctions, pour des choses bien moindres, dans L’Autriche: et que Russel a fini devant moi ça ne devrait pas être comme ça”, a-t-il commenté Sainz ce samedi à Pierre d’argent.