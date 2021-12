Que sait Ivanka ? Les questions tourbillonnent après que Graham l’a impliquée le 6 janvier

Malgré toute la fidélité que la sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a témoignée à l’ancien président Donald Trump, aucune plaisanterie sur le terrain de golf ne pourra surmonter son implication de la fille de Trump, Ivanka, dans l’enquête sur l’insurrection du 6 janvier. menée par le comité spécial de la Chambre.

Après que le comité a révélé certains des messages texte qu’il a obtenus de l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, le sénateur Graham a révélé dans une interview à CNN qu’il ne faisait pas partie des membres du Congrès envoyant des messages paniqués à Meadows l’exhortant à dire à l’ancien président d’envoyer un message à ses partisans émeutiers de MAGA pour qu’ils se retirent.

Au lieu de cela, Graham a déclaré à Manu Raju de CNN qu’il avait contacté Ivanka Trump pour la convaincre de parler à son père de « dire à son peuple de partir » alors que la foule d’extrémistes de droite violents attaquait la police du Capitole défendant le Congrès tout en détruisant des biens et en étalant des excréments sur les murs.

Le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu’il n’avait pas envoyé de SMS à Meadows le 6 janvier, mais m’a dit qu’il avait parlé à Ivanka Trump pour transmettre un message à son père. Il a déclaré qu’il souhaitait que le président Trump « dise à son peuple de partir ». – Manu Raju (@mkraju) 14 décembre 2021

Le Washington Post a ajouté d’autres détails à l’histoire, citant Graham disant à Ivanka :

« Vous devez faire sortir ces gens d’ici. Cette chose va vers le sud. Ce n’est pas bien. Vous allez devoir dire à ces gens de se retirer. Démissionner. »

Le Post a précédemment rapporté que le 6 janvier, Ivanka avait fait la navette entre son bureau de l’aile ouest et la salle à manger présidentielle où son père regardait joyeusement la couverture médiatique de l’insurrection en son nom.

Après que Donald Trump a publié un message sur Twitter – l’un des derniers qu’il a envoyé avant d’être définitivement banni de la plate-forme de médias sociaux – demandant aux émeutiers de « S’il vous plaît soutenir notre police du Capitole et les forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre Pays. Restez en paix ! », Ivanka aurait tenté de le convaincre de publier un message en utilisant un langage plus énergique.

Meadows a dû l’informer que ses efforts n’avaient pas produit l’effet souhaité.

« J’ai besoin que vous reveniez ici », lui a dit le chef d’état-major de l’époque. « Nous devons maîtriser cela. »

C’est alors qu’Ivanka a envoyé un tweet disant :

« American Patriots – toute violation de la sécurité ou tout manque de respect envers nos forces de l’ordre est inacceptable », a-t-elle posté à 15 h 15 le 6 janvier. « La violence doit cesser immédiatement. S’il vous plaît, soyez calme.

C’est un tweet qu’elle a rapidement supprimé après avoir fait face à un torrent de critiques pour avoir qualifié les émeutiers violents de « patriotes ».

La révélation par Graham de son message à Ivanka Trump a conduit à de fervents appels au House Select Committee pour qu’il assigne à comparaître les SMS du conseiller principal de la Maison Blanche pour savoir quelles autres informations ils pourraient découvrir.

Rick Wilson, l’un des fondateurs du principal groupe républicain anti-Trump, The Lincoln Project, faisait partie de ceux qui appelaient à jeter un œil aux messages envoyés et reçus par Ivanka et son mari Jared Kushner ce jour fatidique.

Je veux voir ce que Jared et Ivanka ont envoyé à Meadows. – Rick Wilson (@TheRickWilson) 14 décembre 2021

Alors que le House Select Committee découvre les communications en coulisses entre le personnel de l’administration Trump et les membres républicains du Congrès, la piste des preuves se rapproche de plus en plus de Donald Trump et de sa famille.

La grande question reste de savoir si et quand le comité convoquera enfin Trump et sa famille pour témoigner sous serment de leurs actions – et peut-être plus important encore, de leurs inactions – en cette violente journée de janvier.

