Que sait-on de la prochaine série pour Netflix de Mike Flanagan | Divertissement

Mike Flanagan, créateur de séries à succès comme The Curse of Hill House ou Midnight Mass, prépare déjà sa prochaine mini-série Netflix, The Fall of the House of Usher.

Après avoir ravi les fans d’horreur avec The Curse of Hill House, The Curse of Bly Manor et Midnight Mass, le cinéaste et showrunner Mike Flanagan prépare déjà sa prochaine mini-série sur Netflix.

Tel que rapporté par Deadline, Netflix a donné le feu vert à Flanagan pour se produire La chute de la maison Usher, un nouveau mini-série d’horreur basé sur les romans du célèbre et légendaire écrivain Edgar Allan Poe.

Pour le moment, les détails sur l’intrigue de cette nouvelle sont inconnus Série Netflix. Cependant, son titre coïncide avec celui d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe, cela pourrait donc nous donner une idée de la direction que prendra cette prochaine production de la plateforme de streaming.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

L’intrigue de l’histoire La Chute de la maison Usher parle d’un homme qui se rend dans l’étrange maison d’un ami lorsqu’il lui dit qu’il souffre d’une maladie.

Avec un total de huit épisodes, le Série La Chute de la Maison Usher sera réalisé par Flanagan lui-même dans ses quatre premiers épisodes.

De son côté, les quatre autres épisodes de la série seront réalisés par Michael Fimognari, qui a collaboré avec Flanagan sur divers projets en tant que directeur de la photographie.

Pour le moment, on ne sait pas quand nous aurons la nouvelle série Mike Flanagan sur NetflixEh bien, le showrunner a plusieurs projets entre les mains en ce moment, comme Crockett Island ou sa prochaine adaptation de The Midnight Club.

Voulez-vous voir le La chute de la série House of Usher sur Netflix? En attendant, voici les 11 meilleures et pires séries Netflix sorties cette année.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.