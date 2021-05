Que sait-on de la «réconciliation» entre JLO et Ben Affleck?

Les acteurs de . Ben Affleck et sa fiancée Jennifer Lopez assistent à la 75e cérémonie des Oscars au Kodak Theatre le 23 mars 2003 à Hollywood, en Californie.

Le week-end dernier, la reine du Bronx, Jennifer Lopez et son ex-partenaire en 2000, l’acteur de “Justice League” Ben Affleck, ont été photographiés en voiture vers l’aéroport du Montana.

Tel que rapporté par Hola, le samedi 8 mai, Affleck a été vu au volant de sa voiture, tandis que Jennifer Lopez attendait avec impatience depuis le siège passager. Sur le tarmac, le couple semblait se tenir la main lors de l’embarquement. Jennifer, enveloppée dans un pull à motifs, a tendu la main pour soutenir Ben alors que leur voyage prenait fin.

Et c’est que 17 ans après la fin de la relation de ce couple, les protagonistes de l’une des relations les plus idylliques du divertissement international se sont retrouvés pour prendre des vacances au Yellowstone Club, dans le Montana, où ils ont passé des vacances ensemble dans une propriété de l’acteur pendant environ une semaine. “Ils étaient seuls”, a déclaré une source au site Web E! News. “Juste tous les deux.”

Il faut se rappeler que c’est entre 2002 et 2004 que cette cour a eu lieu. En 2002, le couple a commencé leur relation, un an plus tard en 2003, l’acteur et le chanteur se sont fiancés, et le monde entier a été ébloui en voyant la bague rose avec un diamant évalué à plus de 2 millions de dollars, que Ben a donné un cadeau à Jennifer. Mais tout s’est effondré et sans aucune explication à leurs followers et aux médias, finalement en 2004, le couple a rompu leurs fiançailles.

Selon le journal La Vanguardia, Ben Affleck dit que la fin de la relation est survenue parce que la presse a maltraité López avec des titres offensants et des adjectifs blessants. “Ma relation avec Jennifer Lopez s’est avérée être cette histoire de tabloïd au moment où l’entreprise a connu une croissance exponentielle”, a-t-il déclaré.

«Les gens étaient tellement méchants avec elle: sexistes, racistes. Des choses laides et vicieuses ont été écrites à son sujet d’une manière que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement renvoyé », a-t-il commenté. “Maintenant, elle est honorée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli, comment cela devrait être!”

Les déclarations faites par l’acteur ont coïncidé avec la même version qui tombe sur la presse et confirmée par JLO en 2017, lorsqu’il a déclaré à Vanity Fair que les raisons pour lesquelles leur romance avait pris fin étaient après l’échec du film Gigli, auquel elle a participé. Elle a expliqué qu’en raison des critiques, “elle a perdu connaissance d’elle-même”.

L’interprète de Selena a expliqué que c’était la pression et le harcèlement dont ils souffraient de la part des médias qui jouaient contre eux et qui étaient décisifs.

Après la rupture, Selon People, une source très proche de Ben et Jennifer, leur a dit qu ‘«ils sont amis. Ils l’ont toujours été. Ils s’aiment beaucoup et s’admirent », et ont confirmé qu’au cours de ces presque deux décennies qui se sont écoulées depuis leur rupture, ils ont continué à se voir assez régulièrement, quoique de manière discrète et à l’abri des projecteurs.

“Ce sont plus que de bons amis, ou le genre d’ami qui entretient une relation si forte que cela va encore plus loin.” Et c’est cela comme le confirment ceux qui connaissent le couple d’ex-artistes: “Ils ont un lien très fort”.

De même, les gens ont dit, selon Elle, à leur sujet que “tout a été très rapide et intense, mais Jennifer est très heureuse.”

Message de Ben Affleck à JLo qui a ravivé l’amour

Bien que le retour de ‘Bennifer’ comme leurs fans les appellent n’est qu’une question de rumeurs, selon le portail TMZ cité par La Razón, Ben Affleck a envoyé plusieurs courriels à JLO sur un ton plutôt affectueux.

Selon le même portail mentionné ci-dessus, Affleck a écrit à la célèbre chanteuse et actrice pour lui dire à quel point elle était belle et à quel point elle voulait être là avec elle, lorsqu’elle a vu les photos de JLO en République dominicaine quand elle était toujours en couple avec Alex Rodríguez.

A cette époque, Ben était à Boston, filmant “The Tender Bar” avec George Clooney, selon Infobae.

Alex Rodríguez sous le choc?

Le 15 avril, Alex Rodríguez et Jennifer López, après avoir été ensemble de 2017 à 2019, et rendu célèbre la chanson de la diva “The ring for when”, le couple a fait une déclaration dans laquelle ils ont rendu leur séparation publique.

“Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et nous espérons le rester”, ont déclaré les deux célébrités dans cette déclaration commune envoyée au programme Today de la chaîne de télévision NBC.

Cependant, selon une source d’E! News, le joueur de baseball pensait pouvoir avoir une seconde chance avec l’actrice et se préparait donc à revenir avec elle.

Mais, les choses ont changé le paysage pour le joueur de baseball, le rendant plus compliqué lorsque les photos de son ancien partenaire avec Affleck ont ​​été révélées, et d’entendre les commentaires de leur éventuelle réconciliation.

«ARod est surpris que JLo ait évolué. Il pensait vraiment qu’ils pourraient le faire fonctionner et se reconnecter. Il a contacté JLo pour essayer de la rencontrer et elle a été très brusque avec lui », a déclaré E! Nouvelles.

Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, et on s’attend à ce qu’une source proche du couple confirme la nouvelle, ou que le couple officialise leur relation.

