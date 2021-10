Que sait-on de l’état de santé de Vicente Fernández ?

. Vicente Fernández chante en Colombie.

Au cours de ce mardi 12 octobre, le média mexicain, TVNotas, a assuré via son portail web que le célèbre chanteur mexicain, Vicente Fernández, 81 ans, hospitalisé depuis plus de deux mois, a été déclaré en état de mort cérébrale. « Il est parti! Malheureusement, les médecins ont informé la famille que le chanteur avait des ulcères sur tout le corps et que ses poumons étaient sur le point de s’effondrer », peut-on lire sur le site Internet du média.

De plus, dans la publication des médias mexicains, ils ont assuré qu’un ami proche de la famille, qui n’a pas voulu révéler son identité, avait donné des détails sur le véritable état de santé de l’artiste. Une version totalement différente de celle fournie par sa famille. « Un ami de la famille nous a laissés figés lorsqu’il a révélé que malheureusement, El Charro de Huentitán a été déclaré en état de mort cérébrale et que ses médecins ne peuvent plus rien faire pour lui ! Avec la douleur dans mon cœur, je peux vous dire que, bien que la famille ait dit que Don Vicente réagit bien au traitement, la vérité est différente, ils ne peuvent rien faire pour lui « », écrivent-ils dans la publication.

De même, la publication décrit plus en détail l’état de santé. Selon sa source, il a déclaré qu’« en début de semaine dernière, les choses se sont compliquées. Don Vicente est connecté à deux ventilateurs, avec une trachéotomie et avec une saturation en oxygène dans le sang entre 76% et 73%, des niveaux très graves. Les médecins l’ont stabilisé du mieux qu’ils ont pu, mais malheureusement, son corps n’a plus résisté ». Ajoutant que cette terrible nouvelle a été donnée le 5 octobre. Mardi dernier, le 5 octobre, la famille a reçu la pire nouvelle de toutes: malheureusement, Don Vicente a été déclaré en mort cérébrale », conclut l’article.

Un de ses fils a démenti cette version

Malgré l’affirmation de ce média, et en raison de la gravité d’une telle nouvelle qui a fait trembler le monde entier, et les fans du chanteur, son plus jeune fils, Vicente Fernández Jr, à travers une publication sur son compte Instagram, a démenti la Nouvelle.

« Bonne nuit! C’est très triste de voir comment les nouvelles sont inventées, totalement inventées avec le but lucratif du public de mon père. La pseudojournaliste qui a signé @laurapalmersirenita et le magazine @revistatvnotas devra prouver la véracité de son reportage. IL EST DÉGOUTANT QUE LE PUBLIC SOIT TROMPÉ D’UNE TELLE FAÇON. Et je le soutiens avec toute ma famille ».

De même, dans une autre publication Instagram, ils ont publié une déclaration officielle, dans laquelle ils ont assuré que le chanteur recevait en permanence des soins spécialisés, que Fernández était stable, éveillé, conscient et interagissait avec sa famille ».

La déclaration se lit comme suit :

« Depuis son admission à l’hôpital en août, nous nous sommes engagés dans des soins médicaux multidisciplinaires pour améliorer la santé de M. Vicente Fernández. Sa famille a été à ses côtés dans ce processus de maladie depuis son admission à l’hôpital, ce qui a limité sa qualité de vie et est maintenant continuellement dépendant de soins de santé spécialisés. En raison du type de maladie et des séquelles présentées jusqu’à présent, cela l’a maintenu dans un état stationnaire, avec une progression lente, c’est pourquoi il ne montre pas de changements significatifs dans son état de santé. Il est actuellement stable, éveillé, conscient de l’interaction avec sa famille au moment de sa visite. Très dépendant de la ventilation par trachéotomie, son effort respiratoire est encore faible, ceci généré par la même maladie qui a touché ses nerfs périphériques »

D’autre part, son fils, Alejandro Fernández a envoyé toute sa force et son amour à son père en cette période difficile.

« Toujours dans mes pensées et mes prières, essayez-le patron, vous nous manquez tous, vous ne savez pas à quel point j’étais content de voir cette photo !!! @_vicentefdez Je t’aime et beaucoup d’encouragements, tu vas très bien !

Jusqu’à présent, il n’a été communiqué officiellement ni par aucun des réseaux sociaux des proches du chanteur, qu’il est en état de mort cérébrale. Donc jusqu’à présent, ce ne sont que des rumeurs qui se sont propagées rapidement.

Enfin, il convient de rappeler que «Chente» a été admis à l’hôpital de Guadalajara, Jalisco, en août dernier, en urgence en raison de complications liées à son état de santé.

