Que sait-on du fonds d’investissement CVC

08/04/2021 à 15h21 CEST

.

Basé au Luxembourg avec des bureaux dans plusieurs pays, dont l’Espagne, CVC Capital Partners est un fonds d’investissement ayant une expérience dans le domaine du sport, qui pénètre le monde du football après des incursions dans le rugby ou la Formule 1.

La Liga espagnole a confirmé aujourd’hui un principe d’accord avec le géant financier -qui n’a pas encore été officiellement prononcé- pour injecter 2.700 millions d’euros dans la compétition et ses clubs, qui, a-t-il assuré, lui permettra de “garder intactes ses qualités sportives et organisationnelles” ainsi que “la gestion de la commercialisation des droits audiovisuels”.

Une source de CVC à Londres a déclaré à . que la société “ne prévoyait de publier aucune déclaration ou commentaire” sur l’opération, du moins pour le moment.

L’accord annoncé à Madrid, qui créerait une nouvelle société dans laquelle CVC détiendrait 10 % du capital, vise, selon des sources espagnoles, à transformer la Liga et ses clubs en “une société mondiale de divertissement numérique”. renforcer la concurrence et transformer « l’expérience des fans ».

En plus de son potentiel financier, la firme luxembourgeoise apporte au projet ses connaissances en développement d’entreprises sportives, avec une vaste expérience dans les compétitions de rugby, volleyball, tennis, Moto GP et Formule 1.

Sans aller plus loin, Le 11 mars, CVC a annoncé un accord « stratégique à long terme » avec les organisateurs du championnat de rugby des Six Nations., pour lequel il investira 365 millions de livres (environ 428 millions d’euros, au taux de change d’aujourd’hui) pour 1/7 des actions, tandis que le 6/7 il restera entre les mains du sport au Pays de Galles, en Écosse, en Angleterre, en France , l’Irlande et l’Italie.

Dans sa page Internet, CVC explique qu’après sa création en 1981, elle est devenue un leader mondial du private equity et du crédit, avec une gestion d’actifs de 114,8 milliards de dollars, 162,7 milliards de fonds “engagés” (par des investisseurs), et 24 bureaux, 16 en Europe et dans les Amériques et huit en Asie et dans le Pacifique.

CVC est détenue majoritairement par ses employés et gérée par des associés gérants. Sa capacité à mobiliser ses ressources mondiales en toute situation lui confère “un avantage compétitif dans la recherche de nouvelles opportunités d’investissement” et la création de valeur ajoutée, précise-t-il.

La société gère les fonds de 300 investisseurs du monde entier “qui font confiance à CVC pour faire croître et protéger leur capital”, indique-t-il sur le Web.