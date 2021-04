Que savoir sur Dune si vous n’avez jamais lu le livre

Arrakis

De loin, Arrakis ne semble pas grand-chose. Comme on peut s’y attendre d’une planète désertique, il fait chaud et sec, et si vous n’êtes pas correctement équipé pour faire face à l’atmosphère, cela peut être mortel. Cela étant dit, c’est l’un des endroits les plus importants, sinon le plus important, de l’univers Dune (le nom de la série vient du surnom du monde). C’est la source de la ressource la plus précieuse de l’univers (plus à ce sujet dans une seconde), et donc le contrôle sur elle est très important. Cela étant dit, les conditions météorologiques ne sont pas la seule menace qui existe, car il y a toujours la menace persistante de vers de sable massifs qui creusent des tunnels sous le sol et pénètrent régulièrement la surface pour consommer toutes les manières des personnes, des lieux et des choses.