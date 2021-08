Que se cache-t-il derrière la galerie des glaces de l’inflation ? 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

L’économie mondiale s’est peut-être finalement heurtée aux limites strictes de la « substitution infinie » et de l’« expansion infinie » financées par l’argent gratuit de la banque centrale.

Nous sommes dans un moment intéressant de la Galerie des Glaces : les prix augmentent, mais la Réserve fédérale nous assure que cette inflation est « transitoire », et d’autres voix insistent sur le fait que les principales forces de l’économie (mondialisation, dette et automatisation) sont toutes profondément déflationnistes, ce qui signifie que les prix de tout finiront par s’effondrer car l’offre dépassera la demande. Au même moment, d’autres annoncent le début d’une nouvelle inflation séculaire qui ne peut pas être contrôlée avec la manipulation des taux d’intérêt de la Réserve fédérale / l’achat d’obligations.

Que voyez-vous dans le kaléidoscope des images réfléchies ? Voici quelques choses que j’ai vues dans la galerie des glaces de l’inflation :

— Un paquet de trois steaks de faux-filet chez Costco pour 65 $

– un concessionnaire Ford sans Ford neuves sur le terrain et une dispersion de voitures d’occasion

— Une concession Nissan sans Versas, Ultimas, Leafs, etc.

– voitures d’occasion avec 140 000 miles portant des prix demandés de saignement de nez

— un petit déjeuner basique dans un restaurant pour plus de 20$

— les centres de villégiature facturent 450 $/jour, avec des suppléments et des taxes en plus

— les frais de services publics augmentent de 10 à 20 % par an

On peut affirmer que tous ces éléments sont des exemples d’inflation temporaire générée par un déséquilibre entre une offre limitée et une demande élevée. Peut-être. Mais il se peut aussi que les coûts de production aient augmenté de manière non temporaire.

Considérez les salaires. Une fois que les salaires augmentent et que les coûts des prestations augmentent, ils ne baissent pas. Très peu de gens accepteront une baisse de salaire alors que les prix montent en flèche.

Pensez au café. La demande de café est généralement stable. Si les prix augmentent de 30 %, la plupart des buveurs de café ne passeront pas au thé. Ils paieront le prix le plus élevé. La boîte de trois livres chez Costco pour 10,99 $ pourrait bien aller à 15,99 $, mais les 5 $ supplémentaires n’inciteront pas la plupart des buveurs de café à passer à une autre boisson.

Alors que le gel et la sécheresse réduisent l’offre mondiale de café, qu’est-ce qui est exactement « transitoire » au sujet des récoltes perdues et des arbres endommagés ? Il faut de nombreuses années pour obtenir un rendement substantiel d’un caféier, et le processus de récolte est laborieux. Si la main-d’œuvre n’est pas disponible, la récolte pourrit.

La rareté n’a pas été un facteur depuis des décennies. La mondialisation a institutionnalisé l’idée qu’il y a toujours « plus » de tout disponible quelque part : plus de lithium, plus de main-d’œuvre bon marché, plus de pétrole, plus de café, plus de pêcheries sauvages, plus d’aquifères d’eau douce à exploiter, etc. La possibilité que « plus » se soit transformée en « moins » ne tient tout simplement pas compte d’une économie basée sur la divinité séculaire de la substitution infinie : il y a toujours un substitut moins cher quelque part dans le monde qui peut être exploité et canalisé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. .

Alors, que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de sources moins chères et pas de substituts ? Dans la religion laïque de la substitution infinie, c’est « impossible », donc l’inflation non transitoire est « impossible ». Mais peut-être que cette foi laïque n’est plus alignée avec le monde réel.

Les unités de soins intensifs (USI) offrent une analogie perspicace. Les unités de soins intensifs sont une concentration de talents spécialement formés qui ne peuvent être acquis qu’au cours de longues années d’expérience. Dans la religion laïque de la substitution infinie, c’est un article de foi qu’il existe un pool de spécialistes qui peut être exploité si nous imprimons juste assez d’argent pour les acheter.

Mais imprimer de l’argent ne peut pas créer un vivier de talents spécialisés. Ce processus est expérientiel et ne peut pas être acheté sur étagère ou accéléré avec le stimulus de la Fed. Il n’y a pas de bassin d’expérience en soins intensifs en Basse-Slobovie en attente d’être exploité avec de l’argent gratuit de la Fed.

L’argent gratuit de la Fed pourrait financer la construction d’un nouveau service de soins intensifs et le remplir d’équipements coûteux – lui-même un processus long et pluriannuel – mais s’il n’y a pas de personnel ayant l’expérience requise, le nouveau service ne parviendra pas à combler la pénurie comme prévu.

Il est également possible que le bassin existant de talents spécialisés se rétrécisse à mesure que le déséquilibre entre l’offre et la demande épuise le personnel surchargé de travail.

En d’autres termes, l’économie mondiale s’est peut-être finalement heurtée à des limites strictes de substitution infinie et d’expansion infinie financées par l’argent gratuit de la banque centrale. Dans les temples de cette foi séculière, une inflation accélérée et permanente est « impossible ».

Toutes sortes de choses considérées comme « impossibles » se produisent avec une régularité remarquable. Ce qui se cache derrière la galerie des glaces de l’inflation peut surprendre les vrais partisans de « l’inflation transitoire » et des forces déflationnistes mondiales.

