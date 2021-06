Que se cache-t-il derrière les derniers chiffres de l’inflation

L’inflation est arrivée à grand pas. Le département du Travail a annoncé jeudi que l’indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 5,0% au cours des 12 derniers mois, la plus forte augmentation depuis l’augmentation de 5,4% pour la période d’un an se terminant en août 2008.

L’indice des prix de base, qui exclut les catégories à forte volatilité comme l’alimentation et l’énergie, a augmenté de 3,8% en mai par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation de ce type depuis juin 1992.

Les prix des voitures et des camions d’occasion ont grimpé de 7,3 % par rapport au mois précédent, qui avait vu les prix augmenter de 10 %, et causé environ un tiers de l’augmentation de l’indice global. Les indices des prix des biens de consommation comme les meubles, les billets d’avion et les vêtements ont également bondi en mai. Les prix de l’énergie ont augmenté de 28,5 % au cours de la dernière année.

Mais la hausse de l’inflation n’est pas la grande nouvelle de la semaine.

Au lieu de cela, c’est le fait que le rendement du Trésor à 10 ans a baissé pendant des jours et se situe maintenant en dessous de 1,5%.

Certaines personnes sont choquées et se demandent comment les taux d’intérêt pourraient baisser avec la hausse de l’inflation. Mais lorsque vous creusez dans les détails des dernières lectures de l’IPC, ce qui semble se produire donne de plus en plus de crédibilité à l’opinion de la Réserve fédérale selon laquelle cette récente inflation est transitoire.

Maintenant, je me rends compte qu’une grande variété d’industries voient les prix augmenter, des voitures d’occasion et de location aux fabricants de produits alimentaires aux chambres d’hôtel. Mais l’augmentation n’est pas si surprenante lorsque l’on considère la situation dans son ensemble, où l’économie a rebondi et où elle se dirige.

Les taux d’infection et de mortalité au Covid-19 continuent de baisser rapidement grâce aux vaccinations. Les gens sortent, achètent et dépensent une tempête sur les biens et services qu’ils ont réduits au plus fort de la pandémie.

L’augmentation des dépenses de consommation a été alimentée par un plus grand nombre d’entreprises assouplissant les restrictions, un flot de milliers de milliards de dollars dans les programmes fédéraux d’aide économique, une augmentation de l’épargne des ménages et une augmentation du PIB.

Un groupe d’économistes interrogés par le Wall Street Journal estime que l’économie connaîtra une croissance de 8,1% au deuxième trimestre, tandis que 2021 pourrait afficher l’une des meilleures hausses du PIB depuis les années 1980.

Au contraire, il semble que la plus grande priorité actuelle de la Fed concerne son mandat de maintenir le chômage à un niveau bas. La bonne nouvelle sur ce front est que les demandes de chômage initiales ont récemment baissé un peu plus que prévu.

Jeudi, le département du Travail a déclaré que les demandes initiales d’allocations de chômage avaient chuté de 9 000 à 376 000 pour la semaine terminée le 5 juin – le plus bas depuis la semaine du 14 mars 2020, juste au moment où la pandémie a commencé à se déchaîner dans le monde. Une semaine plus tard, plus de trois millions de personnes ont déposé une demande et en avril 2020, plus de 6,1 millions ont déposé une demande. Les derniers chiffres du chômage marquent également la sixième semaine consécutive de diminution des demandes de chômage initiales.

Clairement, nous commençons à voir une amélioration sur le marché de l’emploi, mais nous n’avons toujours pas atteint l’objectif de plein emploi de la Fed. À mon avis, l’objectif de chômage de la Fed est de 4 %. Donc, jusqu’à ce que nous atteignions ce niveau de chômage, je ne m’attends pas à ce que la Fed prenne des mesures pour freiner la hausse de l’inflation.

En fin de compte, même s’il peut y avoir de l’inflation, elle ne se manifeste pas encore sur le marché obligataire. Et c’est une bonne nouvelle pour le marché boursier.

