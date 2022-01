Que se passe-t-il au Kazakhstan ?

Des jours après le début des manifestations au Kazakhstan, il reste difficile de saisir pleinement ce qui se passe sur le terrain.

Des manifestations pacifiques ont commencé à Zhanaozen, une ville située à l’ouest du Kazakhstan, en début de semaine. Une hausse des prix du carburant dans cette ville riche en pétrole a déclenché les manifestations, bien qu’elle ait exploité des griefs plus profonds concernant la structure économique et politique du pays. Dans d’autres villes du Kazakhstan, dont Almaty, l’ancienne capitale, les citoyens ont envahi les rues en signe de solidarité.

Mais ces manifestations pacifiques ont depuis été dépassées par des scènes de troubles chaotiques et déroutantes à travers le Kazakhstan, avec des personnes prenant d’assaut des bâtiments et des émeutiers se livrant à des pillages et des actes de vandalisme généralisés. À la demande du président Kassym-Jomart Tokayev, la Russie a envoyé des troupes pour aider à contenir la violence, et Tokayev a depuis déclaré qu’il détruirait tous les « criminels et meurtriers ».

Beaucoup de choses restent floues sur les circonstances au Kazakhstan, en particulier qui, exactement, se livre à ces émeutes, car les pannes d’Internet imposées par le gouvernement ont largement bloqué les médias indépendants et sociaux. Cela a permis au président Tokayev de raconter un récit sur les manifestations, et aux spéculations, théories et rumeurs de remplir une partie du reste. C’est une situation volatile, rendue encore plus inflammable avec l’arrivée des forces russes.

« Cela remue un pot très laid en y injectant les Russes », a déclaré Jennifer Brick Murtazashvili, professeur agrégé d’affaires internationales à l’Université de Pittsburgh.

L’intervention de la Russie pourrait transformer la crise interne du Kazakhstan en une crise géopolitique, alors que le président russe Vladimir Poutine tente d’étendre son influence régionale. Mais cela ajoute potentiellement un autre grief à la longue liste que les Kazakhs ont déjà. Bota Jardemalie, membre du mouvement d’opposition Choix démocratique du Kazakhstan, qui a été désigné groupe extrémiste par le gouvernement autoritaire du Kazakhstan en 2018, a déclaré que cela pourrait devenir une lutte en deux parties. L’un, encore, est la poussée des réformes démocratiques et économiques. La seconde peut être pour la souveraineté. « En même temps », a déclaré Jardemalie, qui a l’asile en Belgique, à propos du Kazakhstan, « maintenant [there’s] ce genre de combat pour sa propre indépendance.

Tous les experts à qui j’ai parlé ne pensent pas que la Russie restera, ou même souhaite, rester très longtemps au Kazakhstan, bien que cela ait présenté une opportunité toute faite de rappeler au monde que la Russie est prête à intervenir dans sa sphère d’influence. Mais même une intervention de courte durée aura probablement des conséquences pour la Russie, le régime du Kazakhstan et le peuple kazakh.

« Ces personnes qui sont descendues dans la rue pour protester pacifiquement et exprimer légitimement leurs opinions, elles deviennent la carte à jouer dans le grand jeu », a déclaré Diana Kudaibergenova, professeure adjointe en sociologie politique à l’Université de Cambridge.

Les manifestations de solidarité du Kazakhstan se sont transformées en autre chose. Mais quelle est exactement la grande question.

Les manifestations ont éclaté à Zhanaozen peu de temps après que la région a marqué le 10e anniversaire d’une autre manifestation meurtrière. Le 16 décembre 2011, les travailleurs du pétrole de Zhanaozen se sont mis en grève pour protester contre les salaires et les conditions de travail, un soulèvement rencontré par la force brutale du régime kazakh. Ce massacre a montré une partie de l’histoire controversée de la région avec le centre, a déclaré Murtazashvili. Cela marque également une décennie de recul quelque peu sous-estimé contre le régime kazakh ; en 2014, après une dévaluation de la monnaie ; en 2016, après les réformes foncières ; en 2019, après des élections truquées, le leader de longue date Nursultan Nazarbayev s’est retiré afin que son successeur trié sur le volet, Tokayev, puisse devenir président.

Et maintenant, 2022. Le 2 janvier, les gens ont commencé à protester contre la hausse des prix du gaz de pétrole liquéfié. L’augmentation des coûts était liée à la fin des subventions, mais cela signifiait que les gens ordinaires paieraient plus pour faire le plein.

Le pays d’Asie centrale ne manque pas vraiment de ressources, mais au Kazakhstan, le pouvoir économique et politique est concentré entre les mains de très peu. Plus précisément, les mains de la famille et des proches alliés de l’ancien président Nazarbayev, qui, bien que 81 ans, est encore largement considéré comme le vrai responsable. « L’indignation était contre Nazarbaev, pas contre Tokayev », a déclaré Assel Tutumlu, professeur adjoint de relations internationales à l’Université du Proche-Orient. « Parce que Tokayev n’est pas vraiment un décideur, puisque le pouvoir appartient toujours à l’ancien président. »

L’un des chants des manifestants est « Shal, ket ! » qui est en gros : « Vieil homme, va-t’en !

Les prix du gaz ont été le déclencheur, mais les Kazakhs étaient frustrés par l’économie et un gouvernement kleptocratique qui en a profité tandis que les autres se débattaient. Et puis des gens dans d’autres régions du Kazakhstan ont rejoint les manifestations. (Le Kazakhstan, bien que géographiquement vaste, compte moins d’environ 20 millions d’habitants.) « En un mot, les gens en ont assez du régime », a déclaré Kudaibergenova. « Les gens voulaient du changement. Ils voulaient des réformes politiques, mais ils voulaient les réaliser pacifiquement ; ils voulaient être entendus.

Au fur et à mesure que les protestations se sont propagées, elles sont également devenues plus intenses, avec des personnes prenant d’assaut les bâtiments du gouvernement ; un bureau du gouvernement régional du parti au pouvoir aurait été incendié. Une prise de contrôle de l’aéroport d’Almaty a été signalée. Les manifestants et les forces de sécurité se seraient affrontés, et il y a eu des rapports d’environ une douzaine de décès de membres des forces de sécurité, et des dizaines de morts et de blessés parmi les manifestants, bien que les chiffres exacts ne soient pas clairs. Des milliers de personnes auraient également été arrêtées.

Ce bouleversement coïncide avec des informations faisant état d’actes de vandalisme plus répandus – vitres brisées, voitures incendiées – ainsi que de pillages dans des endroits comme Almaty. Mais là où ça devient vraiment confus, c’est qui fait quoi. Le manque d’accès à Internet a laissé beaucoup de lacunes dans l’information. Ni les manifestants pacifiques ni les émeutiers ne sont des groupes homogènes. Les manifestations pacifiques semblent inclure des dirigeants de l’opposition de la vieille garde, des dirigeants de jeunes et d’autres qui demandent des réformes et s’opposent à la violence. Mais cela est maintenant mélangé avec des pillards et des opportunistes qui ne font peut-être que profiter du chaos, ainsi que des émeutiers, des bandits et des gangs organisés, bien que personne ne sache d’où ils viennent.

Pourtant, le chaos a permis à Tokayev de regrouper tout le monde et de prétendre que des « bandes de terroristes » sont responsables des troubles. Il a insinué des complots : qu’il s’agit de groupes organisés, aidés par des formations et des financements étrangers. Pour s’occuper d’eux, il a cherché de l’aide étrangère de son propre chef.

La Russie envoie ses troupes. Alors quoi ?

Le président Tokayev a demandé l’aide de l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance de certains États post-soviétiques – pensez à une version russe beaucoup plus petite de l’OTAN – « pour surmonter cette menace terroriste ».

Le CSTO a répondu, presque immédiatement, en déployant jusqu’à 3 000 soldats au Kazakhstan, selon les médias locaux. Bien que cela se fasse par l’intermédiaire de l’OTSC, la plupart des troupes seraient russes, un signal à la région, et au-delà, que Poutine est prêt à intervenir pour défendre ce qu’il perçoit comme les intérêts de la Russie. Les troupes russes auraient aidé à sécuriser l’aéroport d’Almaty. Tokayev a déclaré que les forces de sécurité avaient repris le contrôle, bien qu’il ait déclaré vendredi que les forces devraient « tirer sans sommation » pour tuer. Il a également remercié Poutine d’avoir envoyé ses troupes. « Il a répondu à mon appel très rapidement et, surtout, chaleureusement, de manière amicale », a déclaré Tokayev.

Et il y a peut-être une raison pour les relations chaleureuses entre Poutine et Tokayev, car le moment semble être bon pour les deux. Faire appel aux Russes a peut-être permis à Tokayev d’externaliser le sale boulot de réprimer une rébellion.

Tokayev a également affirmé que ces « bandits » étaient soutenus par l’étranger, et présenter cela comme une menace extérieure, nécessitant également une aide extérieure, peut permettre d’ignorer plus facilement les griefs légitimes qui ont déclenché les protestations initiales. Comme beaucoup l’ont souligné, personne ne comprend pleinement les manifestations en ce moment, mais cette ligne du gouvernement est très troublante et leur donne une justification toute faite pour réprimer agressivement.

« Des régimes comme celui du Kazakhstan, ils savent très bien comment survivre, comment empêcher les gens de manifester et leur faire peur, comment les blâmer », a déclaré Jardemalie.

Le timing aurait peut-être été assez bon pour la Russie aussi. Les tensions avec les États-Unis et d’autres alliés occidentaux montent autour de la situation en Ukraine. Les responsables américains et russes sont censés parler la semaine prochaine des tensions. Maintenant, la Russie vient à la table après avoir eu l’occasion de fléchir ses muscles militaires, même si les troubles de la rue ne sont pas exactement au niveau d’une invasion à part entière de l’Ukraine. C’est au moins un petit rappel que Moscou est prête à déployer des troupes, et prête à défendre ses intérêts. « Ce sera une opération symbolique pour montrer à tout le reste du peuple que si vous allez contre votre dictateur, nous allons vous éclaircir », a déclaré Tutmulu.

Pourtant, tout vient avec des mises en garde. Comme l’ont dit certains experts, Poutine préférerait probablement ne pas faire face à des troubles soutenus au Kazakhstan, dans son jardin, surtout lorsqu’il a les mains pleines avec de nombreux autres défis, comme l’Ukraine. Et si le séjour de la Russie à Almaty se poursuit bien après la fin de ces manifestations, cela pourrait non seulement embourber le Kremlin, mais aussi générer un contrecoup encore plus important au Kazakhstan.

Le Kazakhstan n’est indépendant que depuis 1991 et sa relation avec Moscou est toujours un sujet sensible. Poutine a qualifié le Kazakhstan d’« État artificiel », et les experts ont déclaré que plus la Russie reste longtemps, plus le risque de réaction potentielle est grand, et peut-être même plus de violence.

Ce qui signifie que l’intervention de la Russie s’accompagne également d’un problème pour Tokayev. Il était déjà un président faible – même les personnes qui protestaient contre lui pensent que quelqu’un d’autre dirige le spectacle – et devoir se rendre en Russie pour obtenir de l’aide peut ne convaincre personne qu’il a le contrôle total du gouvernement. Tokayev a remanié son cabinet cette semaine et a démis Nazarbaev de son poste au conseil de sécurité nationale, peut-être dans le but d’apaiser les manifestants et peut-être de protéger Nazarbaev. Mais l’appel rapide de Tokayev à la Russie soulève des questions sur la stabilité de son régime et sur sa position dans les luttes de pouvoir internes.

Le Kazakhstan, lui aussi, a essayé de jouer un rôle d’équilibriste délicat en essayant de tout faire – soyez gentil avec Moscou, Pékin et Washington, dans l’espoir de ne pas être pris entre les querelles des superpuissances. En demandant de l’aide à la Russie, Tokayev a peut-être un peu fait pencher la balance, du moins en ce qui concerne les États-Unis et la Russie. « Il me semble que les autorités et le gouvernement kazakhs ont certainement la capacité de gérer de manière appropriée les manifestations, de le faire d’une manière qui respecte les droits des manifestants tout en maintenant l’ordre public. Donc, on ne sait pas pourquoi ils ressentent le besoin d’une aide extérieure, alors nous essayons d’en savoir plus à ce sujet », a déclaré vendredi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Mais tout cela laisse le peuple du Kazakhstan, qui a des griefs très réels, essayant toujours de comprendre les événements de cette semaine et ce que cela signifie pour leur avenir. Tokayev avait promis des réformes, et certains experts pensaient que peut-être, une fois la violence terminée, Tokayev pourrait faire quelques concessions. Ou le contraire peut arriver : il pourrait réprimer encore plus fort, en lançant une répression encore plus grande contre ceux qui luttent pour le changement démocratique ou économique.