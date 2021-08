Que se passe-t-il avec Apple et NAB ? (Actualisé)

in

Il y avait un certain intérêt vers la fin du mois de juillet, car il semblait qu’Apple participerait au salon de la National Association of Broadcasters (NAB), à partir du 9 octobre à Las Vegas. La nouvelle a été jugée importante car Apple n’avait pas été officiellement présent à l’événement de l’industrie depuis une décennie. Cependant, les choses ont changé assez rapidement et il semble maintenant que l’entreprise n’y parvienne pas après tout. (MISE À JOUR 6 août : Le Mac Observer a contacté le NAB, mais au moment d’écrire ces lignes, l’organisation ne commente pas publiquement la situation avec Apple.)

Apple n’assiste pas officiellement au NAB Show

À l’origine, Apple figurait sur la page d’accueil du site Web de l’émission NAB. Son retour a semblé annoncer que l’entreprise se place vraiment au cœur de la production de contenu. Cependant, cette liste a maintenant disparu. En effet, Macworld a rapporté qu’Apple lui-même avait confirmé que son inclusion initiale était une erreur. Il est intriguant de penser à la façon dont une telle erreur publique a pu se produire.

Participer aurait été un bon moyen pour Apple, en tant que nouveau venu, de jouer avec les acteurs clés existants de l’industrie. Cependant, il aurait probablement fallu faire quelque chose de grand pour avoir un réel impact. L’annonce de nouveaux contenus TV+ ou de mises à jour de Final Cut Pro peut avoir lieu selon ses propres conditions.

Bien sûr, même si Apple n’est plus un participant officiel du NAB Show, cela ne signifie pas que les membres clés du personnel ne seront pas à Las Vegas. L’entreprise peut toujours mener à bien des affaires importantes sans stand ni présentation.