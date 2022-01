Que se passe-t-il avec Bitcoin et pourquoi sa chute | La technologie

Ces dernières semaines, nous assistons à l’une des séquences baissières les plus intenses de Bitcoin. Et c’est que depuis qu’en novembre de l’année dernière cette monnaie numérique a marqué un nouveau maximum historique, elle ne cesse de reculer, se situant aux 42 000 dollars actuels.

Le parcours de Bitcoin, qui devait augmenter fin 2021, connaît actuellement une baisse abrupte qui est loin des objectifs fixés.

Aujourd’hui, vendredi 7 janvier, nous nous sommes réveillés avec le prix de la crypto-monnaie inférieur à 42 000 $, pour la première fois depuis fin septembre. Cela a vu sa valeur chuter de plus de 12% au cours des 7 derniers jours.

Il est difficile d’expliquer les mouvements de prix des crypto-monnaies avec une précision certaine, mais le krach du marché semble être lié à la Réserve fédérale. Pour lutter contre la hausse des taux d’inflation, la Fed pourrait relever ses taux d’intérêt plus tôt que prévu, selon le procès-verbal.

C’est quelque chose que nous pouvions déjà voir le 1er décembre lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré une accélération de l’élimination du programme de relance de l’économie.

Cette Cela n’a pas seulement affecté le marché des crypto-monnaies. Le Nasdaq est en baisse de 3,3% depuis mercredi, tandis que l’indice industriel Dow Jones a chuté d’un peu plus de 1%. Cependant, il est vrai que la volatilité des monnaies numériques provoque des baisses plus importantes.

L’indice Bitcoin Fear and Greed est de 18 – Extreme FearCurrent : 42 961 $ pic.twitter.com/pyp63YFBRb – Indice de peur et de cupidité Bitcoin (@BitcoinFear) 7 janvier 2022

le indice de peur et d’avidité Bitcoin, conçu pour mesurer le sentiment du marché, est à son plus bas niveau depuis juillet dernier.

Cependant, un autre facteur qui peut affecter le prix du Bitcoin est le courant Émeutes du prix du carburant au Kazakhstan. Depuis que la Chine a réprimé le minage de crypto-monnaie en 2021, beaucoup ont déménagé leurs opérations au Kazakhstan. Maintenant, plus de Bitcoin est extrait dans ce pays que dans tout autre (à la seule exception des États-Unis).

À la suite de manifestations généralisées, qui ont fait plusieurs morts et plus de 1 000 blessés mercredi et jeudi, le gouvernement du Kazakhstan a fermé Internet, provoquant une chute de 13% du hashrate du Bitcoin (une mesure de la puissance de calcul utilisée pour vérifier les transactions et frapper de nouveaux Bitcoins).

D’autre part, il est évident que la peur de nouveaux cas de coronavirus dus à la variante omicron Il génère de la peur au sein des gouvernements en raison de la possibilité de nouvelles restrictions et de ses dommages collatéraux dans l’économie.

Malgré tout cela, le marché des investisseurs reste optimiste Et de nombreux analystes prédisent une année 2022 encore meilleure que l’année dernière pour le marché des crypto-monnaies. Du côté de la BTC, Kjetil Hove Pettersen, PDG du mineur norvégien de Bitcoin déclare : « Je m’attends à une forte augmentation à court terme, en 2022 on peut la voir pour 140 000 dollars ou plus ».

« Je crois en 250 000 $ de BTC à la fin de 2022 sur la base du grand nombre de sociétés minières de Bitcoin qui ont été fondées aux États-Unis en 2021 », prédit Schucman, vice-président senior de la division monnaie numérique du mineur de Bitcoin CleanSpark.

Comme on peut le voir, ces chiffres semblent totalement inaccessibles, surtout compte tenu de la façon dont l’économie mondiale se pose actuellement en ce début d’année avec la variante omicron frappant les économies. Nous devrons attendre de voir comment cela évoluera et si nous devons enfin nous mettre d’accord avec ces analystes et bien d’autres.