Que se passe-t-il avec Coutinho à Barcelone ?

L’avenir de Philippe Coutinho à Barcelone reste l’objet de spéculations, et des rumeurs contradictoires circulent encore quant à savoir s’il restera ou non.

Le Brésilien est de retour pour l’entraînement de pré-saison et a déjà reçu le “feu vert médical” après son opération au genou, selon Sport. Le quotidien catalan estime également qu’il “n’aura pas plus d’occasions au FC Barcelone” et les dirigeants du club “ont décidé qu’il ne resterait pas” mais le problème c’est où ira-t-il ?

Le rapport revendique à nouveau l’intérêt de Marseille, mais cela semble difficile en raison de son énorme salaire, et mentionne également vaguement “diverses équipes de Premier League qui se souviennent bien de lui”, mais il n’y a aucune idée claire de qui pourrait réellement être prêt à affronter Coutinho.

Le joueur de 29 ans est l’un des plus gros salariés de Barcelone, avec un salaire brut déclaré de 20 millions d’euros, mais le retirer de la masse salariale ne s’avère pas facile et pourrait signifier qu’il finira par rester au Camp Nou.

ESPN rapporte que Coutinho “pourrait encore avoir une autre chance” avec Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Miralem Pjanic plus susceptibles de partir cet été.

Le problème semble être que le Barça se rend compte qu’il ne peut pas vendre Coutinho pour le prix dont il a besoin et qu’un accord de prêt peut ne pas fonctionner non plus. L’AC Milan serait enthousiaste, mais “le Barça ne voit aucun sens à le laisser partir s’il doit encore couvrir une grande partie de son salaire.”

Ronald Koeman est également apparemment heureux que Coutinho reste dans les parages, ce qui signifie que “seuls des frais de transfert considérables ou une offre de prêt généreuse” verraient le Brésilien partir dans l’état actuel des choses.