Que se passe-t-il avec FaZe Mongraal ?

ESTNN enquête sur les récents combats de Mongraal dans la Fortnite Champion Series (FNCS)

Kyle “FaZe Mongraal” Jackson est sans aucun doute l’un des joueurs de Fortnite Battle Royale les plus emblématiques de l’histoire. Arrivé sur scène en juillet 2018, Mongraal s’est fait connaître grâce à son gameplay impressionnant et sa personnalité contagieuse. Ses cris et sa rage le distinguaient d’autres tels que Tyler “Ninja” Blevins et Turner “Tfue” Tenney, tous deux au sommet de Fortnite à l’époque. Mongraal est devenu une sensation pour ses résultats en tournoi, qui comprenaient une double qualification pour la Coupe du monde Fortnite de 30 millions de dollars US.

Le joueur de 17 ans est un talent historique sans conteste, mais ses récents résultats laissent beaucoup à désirer, notamment au sein de la FNCS. Aujourd’hui, ESTNN revient sur les dernières saisons pour voir pourquoi il a du mal à trouver sa place sur la scène des trios européens.

Raison 1 : La gueule de bois de la hache de champion

Mongraal a connu une sorte de résurgence de carrière dans le chapitre 2 – Saison 4. À cette époque, il a combiné ses forces avec son partenaire de longue date Dmitri “Mitr0” Van de Vrie et le vainqueur du FNCS Chapitre 2 – Saison 3 Tai “TaySon” Starčič. Ce trio d’élite européen avait tous les atouts d’une équipe de championnat, qui s’est concrétisée. Avec le point de départ de TaySon, Mongraal et Mitr0 anéantissant le lobby et Stark Industries principalement pour eux-mêmes, la hache des champions était une fatalité.

Après avoir remporté la victoire, Mitr0 et Mongraal se sont séparés de TaySon et se sont éloignés de Fortnite. Les deux joueurs ont investi du temps dans Call of Duty: Warzone, qui est devenu le Battle Royale le plus populaire du marché à l’époque. Il est possible que cette gueule de bois FNCS ait joué un rôle important dans la position concurrentielle actuelle de Mongraal. Depuis la victoire de la saison 4, il n’a pas réussi à se qualifier pour deux finales FNCS consécutives malgré tous ses efforts.

Raison 2 : Échec du retour du MMB

5ème n’ayant pas joué ensemble pendant un an, ils auraient peut-être trouvé le trio divin @Mongraal @mitr0 mmb est de retour pic.twitter.com/AzmitTolMV – benjyfishy (@benjyfishy) 25 janvier 2021

J’ai mentionné plus tôt que Mongraal et Mitr0 se sont séparés avec TaySon avant le chapitre 2 – Saison 5, et ce fut un tournant notable. Cependant, de nombreux adeptes étaient optimistes car, après des efforts infructueux avec X8, Pate1k et Milan, le duo de longue date a annoncé une réunion en retard avec Benjy “benjyfishy” Fish. Le trio, surnommé MMB, a dominé la saison X comme aucun autre jusqu’à récemment. Le battage médiatique semblait justifié, mais la réunion du MMB s’est effondrée relativement rapidement.

L’époque où Benjy, Mongraal et Mitr0 traversaient les lobbies était révolue depuis longtemps, à la grande déception des fans. Finalement, MMB s’est séparé, Mongraal et Mitr0 restant ensemble et Benjy se tournant vers Matsoe et Umplify. Les choses ont continué à baisser pour le tandem autrefois dominant.

Raison 3 : Mongraal/Mitr0 restent ensemble

lf 1 w mongraal sans bouchon dm – Liquide mitr0 (@mitr0) 16 février 2021

La rupture de MMB a laissé Mongraal et Mitr0 avec des options limitées. Ils se sont de nouveau tournés vers IboooHai, Freemok et Milan dans les saisons 5 et 6. Aucune de ces combinaisons n’a fonctionné, et beaucoup se sont demandé si Mitr0 et Mongraal ne se confondaient plus. Bien que nous ne connaissions peut-être jamais la dynamique exacte entre les deux, Mitr0 et Mongraal sont des joueurs agressifs par nature. La paire était en avance sur le jeu au chapitre 1, mais plus de talents ont augmenté et l’écart de talents européens s’est rétréci.

Mongraal et Mitr0 ont décidé d’arrêter pour conclure la saison 6, où les deux n’ont de nouveau pas réussi à se qualifier pour la finale FNCS. C’était peut-être le point bas de la carrière de Mongraal, mais la saison 7 représentait une opportunité de renverser la vapeur. Que cela se produise ou non reste à voir d’un point de vue trio.

Raison 4 : Montée en puissance des talents européens

LES CHAMPIONS FNCS LAISSE GOOO (300 000 $) pic.twitter.com/Tg6048C806 – Poule de GUILD (@hentvv) 14 mars 2021

Je l’ai mentionné à quelques reprises, mais il convient de souligner à quel point la scène européenne est devenue exceptionnelle depuis le chapitre 2 – Saison 2. La première saison de l’ère COVID-19 a ouvert la voie à des joueurs comme Hen, TaySon, JannisZ, Rezon et Vadeal pour se faire un nom. Avance rapide jusqu’à nos jours, et ce sont les talents au sommet des classements de l’UE. Les temps changent et il n’y a pas de bassin de joueurs plus impressionnant que de l’autre côté de l’étang. Naturellement, il serait difficile de rester cohérent, compte tenu des circonstances.

Raison 5 : Tournois de trio cohérents

Je ne comprends pas quand je joue vraiment bien, je n’ai pas de trio, cette merde est tellement stupide – FaZe Mongraal (@Mongraal) 14 juillet 2021

La partie la plus difficile de la position actuelle de Mongraal est peut-être le manque de formats alternatifs. Epic s’est engagé dans des trios plus tôt cette année, et cela s’est avéré un problème à long terme pour le membre du FaZe Clan. Bien qu’il ait remporté une victoire en trio FNCS, l’interruption du match de Mongraal l’a laissé dans une position particulière. La plupart des meilleurs joueurs sont représentés et sont en compétition avec les mêmes coéquipiers depuis plusieurs saisons.

En dehors de Mitr0, Mongraal a connu une porte tournante de coéquipiers. Maintenant, il lui reste à rassembler un semblant d’alignement qui pourrait concourir pour un autre championnat. Malgré son talent, la plupart des équipes ont atteint un niveau de confort et de confiance les unes envers les autres. Il a également commenté dans un récent stream que beaucoup d’autres joueurs n’aiment pas la maison. Malheureusement, cette situation a laissé Mongraal à la recherche d’une équipe décente avec laquelle s’entraîner et est devenue une menace viable pour la région.

Les perspectives

Le meilleur cash cup auquel j’aie jamais joué, quel que soit le placement. Tellement heureux de voir comment j’ai changé au cours des deux derniers mois – mon éthique de travail, ma mentalité, mon attitude et ma personnalité globale sont bien meilleures qu’avant (11e 250 $) pic.twitter.com/qze7f6syAW – FaZe Mongraal (@Mongraal) 18 juillet 2021

Le talent l’emporte sur tout le reste dans Fortnite, et Mongraal est incontestablement l’un des meilleurs de tous les temps. Son héritage réside dans ses performances en Coupe du monde, sa domination avec la victoire de MMB et de FNCS lors de la saison 4. Il serait insensé de dire qu’il ne peut pas atteindre le même niveau de succès qu’il a connu pendant trois ans. La route n’est pourtant pas facile. Chaque jour, il lutte pour trouver une équipe appropriée pour FNCS Chapitre 2 – Saison 7 ajoute plus de pression à la situation.

La passion de Mongraal pour la compétition Fortnite semble être de retour là où elle était en 2018 et 2019. La preuve parfaite en est sa 11e place en Solo Cash Cup lors de la première Solo Cash Cup du chapitre 2 – Saison 7. Espérons que Mongraal puisse canaliser cette énergie et trouvez une équipe avec seulement deux semaines avant le premier qualificatif de la saison 7 du FNCS.

