in

Pourtant, Hiram Garcia semble assez confiant que Jumanji 4 est un projet de type “quand” et non “si”. C’est bien d’entendre qu’ils prennent aussi le temps de bien faire les choses. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, il semble probable que la plupart des acteurs principaux, dont Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black, reviendront pour le prochain chapitre de la série.