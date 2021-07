Que se passe-t-il avec la vidéo de Justin Bieber « hurlant » sur Hailey Baldwin ?

Ce clip est devenu viral sur TikTok grâce à l’utilisateur @ yangeric23 qui était celui qui l’a publié – et l’a supprimé – et dedans, vous pouvez voir comment le couple marche dans un couloir d’hôtel parmi un groupe de personnes et Justin semble se tourner pour voir Hailey, lui crier dessus et faire des mouvements brusques avec les mains. Dans un premier temps, les utilisateurs de la plateforme reprochaient à l’interprète de “Désolé” de maltraiter sa femme et même ils l’ont décrit comme un « imbécile ».

Cependant, des témoins ont assuré à Just Jared que le récit sur TikTok était faux et qu’il ne lui criait pas dessus, qu’il était simplement J’étais euphorique et plein d’adrénaline après sa performance en boîte de nuit. Une source a assuré “Mes amis et moi étions derrière eux toute la nuit et il était de bonne humeur à raconter une histoire à sa femme mais Internet les a déformés”.