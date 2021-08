Que se passe-t-il avec le film Big Trouble In Little China de Dwayne Johnson ? Voici le dernier

Hélas, de toute évidence, il y a des obstacles pour faire décoller cette nouvelle approche de Big Trouble in Little China, mais Dwayne Johnson, Hiram Garcia et les autres esprits créatifs impliqués n’abandonnent pas, que ce soit John Carpenter, qui a dirigé l’original Big Trouble in Little China, approuve ou non. Le film de 1986 de Kurt Russell Jack Burton aidant son ami Wang Chi à sauver sa fiancée de l’ancien sorcier connu sous le nom de David Lo Pan. Bien que Big Trouble in Little China soit maintenant considéré comme un classique du cinéma, il n’a pas reçu un accueil aussi chaleureux lors de sa sortie initiale et n’a gagné qu’un peu plus de 11,1 millions de dollars au box-office.