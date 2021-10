Que se passe-t-il avec le projet de loi sur les infrastructures?

Si vous êtes parfois frustré par la lenteur de votre entreprise, soyez simplement heureux de ne pas travailler pour le Gouvernement des États-Unis.

Parce que, comme cette semaine l’a montré dans les moindres détails, le gouvernement américain avance à pas de tortue et ne fait presque jamais les choses « à temps ».

Je suis sûr que vous avez suivi ou au moins entendu parler de tout le drame à Washington DC cette semaine autour de la Une facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars et Paquet de réconciliation budgétaire de 3,5 billions de dollars.

Source : Mark Reinstein / Shutterstock.com

Pour faire court, le Sénat a déjà adopté le projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars. La Chambre était censée voter pour (et adopter) ce projet de loi jeudi, l’envoyant au bureau du président Joe Biden pour qu’il soit promulgué.

Mais, bien sûr, cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, les démocrates progressistes se sont rebellés contre leur parti, affirmant qu’ils voteraient « non » pour le projet de loi sur les infrastructures à moins que les démocrates de la Chambre n’obtiennent d’abord l’approbation unanime et adoptent le paquet de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars.

Ainsi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a suspendu le vote sur le projet de loi sur les infrastructures jeudi et les négociations ont commencé vendredi pour essayer de trouver un accord là-bas. Net net, les packages d’infrastructure et de réconciliation budgétaire restent dans les limbes au moment de la rédaction de cet article.

OK… mais est-ce que tout cela a vraiment de l’importance pour vos investissements ?

Si vous investissez dans des actions d’énergie propre, comme Tesla (TSLA), ou Groupe lucide (LCID), ou Premier solaire (FSLR) — ça compte énormément !

C’est parce que le sort du projet de loi sur les infrastructures et du paquet de réconciliation budgétaire semble être lié, et ce dernier contient une tonne de dépenses d’énergie propre qui, si elles sont adoptées, pourraient remanier l’industrie électrique américaine et créer d’énormes vents arrière pour les stocks d’énergie propre.

En bref, la liasse de réconciliation budgétaire contient ce qu’on appelle le Programme de paiement d’électricité propre, qui est essentiellement la pierre angulaire du plan du parti démocrate pour lutter contre le changement climatique.

Ce programme propose de créer une norme fédérale d’électricité propre pour les services publics, de récompenser les entreprises qui dépassent cette norme et de pénaliser les entreprises qui ne la respectent pas. En chiffres, le gouvernement américain verserait une subvention fédérale chaque année aux entreprises de services publics qui augmentent leur production d’énergie propre de 4 % chaque année, et pénaliserait celles qui n’atteignent pas cette augmentation.

S’il est promulgué, ce serait le tout premier programme fédéral qui crée un réseau d’incitations financières significatives pour que les entreprises de services publics fassent « à fond » avec le passage des combustibles fossiles au solaire, à l’éolien et à l’hydrogène – et, parce que les incitations financières sont les plus type d’incitation puissant, nous prévoyons que ce programme à lui seul augmenterait considérablement le déploiement à grande échelle d’énergie propre.

Évidemment, ce serait une énorme « victoire » pour les stocks solaires, les stocks éoliens et les stocks d’hydrogène.

Mais le paquet de réconciliation budgétaire comprend également l’extension des crédits d’impôt à la production et à l’investissement pour l’éolien, le solaire et l’hydrogène. Il propose également d’étendre les crédits d’impôt à l’investissement pour inclure la technologie de stockage d’énergie et les générateurs linéaires.

En d’autres termes, le paquet de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars pourrait fondamentalement modifier le paysage électrique américain – et transformer tout ce « discours » sur la lutte contre le changement climatique avec des déploiements d’énergie propre en une véritable « marche ».

Nous prévoyons que, si les initiatives actuelles en matière d’énergie propre dans le paquet de réconciliation budgétaire sont adoptées, l’industrie de l’énergie propre connaîtra une croissance sans précédent pour le reste des années 2020, et que d’ici 2030, les États-Unis seront alimentés par plus de 80 % d’énergie propre. énergie.

En termes d’investissement, ce seront des pousses vertes pour les actions d’énergie propre.

Alors… le paquet de réconciliation budgétaire passera-t-il ?

Dans sa forme actuelle, la réponse est probablement non. À Washington, ce sont tous des négociateurs – et c’est ce qu’ils font maintenant. Dans ces négociations, les démocrates modérés demanderont aux démocrates progressistes de réduire la taille de l’enveloppe de dépenses. Nous pensons que les deux parties en compromettront certains, et qu’à la fin de la journée, le montant total ressemblera à 2 000 milliards de dollars, et non à 3 500 milliards de dollars. Nous pensons que ce paquet gagnera le soutien de la majorité et sera promulgué dans la loi.

Notre meilleure estimation est qu’une partie de l’excédent de 1 500 milliards de dollars retiré proviendra des initiatives d’énergie propre, mais que la plupart proviendront des dépenses de protection sociale. Ainsi, nous pensons que le paquet de réconciliation budgétaire modifié qui sera finalement adopté sera toujours extrêmement positif pour l’industrie de l’énergie propre.

L’implication d’investissement? Les actions d’énergie propre se sont négociées avec une volatilité importante alors que le drame à Washington entourant ces factures s’est déroulé au cours des deux dernières semaines. Nous disons ignorer la volatilité, acheter la baisse et tenir ce qui pourrait être la meilleure décennie à ce jour pour ces actions.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.