Que se passe-t-il avec le redémarrage à la maison, selon Kenan Thompson

En faisant confiance à la parole de Kenan Thompson selon laquelle le redémarrage de Disney Home Alone est presque terminé, nous pouvons espérer voir le résultat de toute cette énergie comique à l’écran bientôt. Avec Home Alone étant un film de vacances emblématique, il est très raisonnable d’espérer que nous verrons le redémarrage avec le même délai à l’esprit, mais nous devrons attendre et voir. En attendant, CinemaBlend continuera de surveiller les mises à jour et de vous tenir au courant, vous, animaux sales.